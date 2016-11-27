Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İngiltere, halkının internet üzerindeki her adımını tek tek izleyecek

Yeni çıkarılması planlanan yasa ile birlikte İngiltere’de kullanıcıların web trafiği yoğun bir gözetim altına alınacak. Uzmanlara göreyse bu uygulama biraz fazla aşırı. Peki İngiltere ne yapacak?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,8b
1
28
Güvenlik
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyada genelinde zaman zaman patlak veren dijital dünyadaki kullanıcıların gizliliğine dair olumsuz gelişmeler bu sefer İngiltere’den geldi. Yeni kanun tasarısı şu an politikacıların onayından geçti. Yasalaşmadan önce sadece kraliyetin resmi onayını bekleyen kanun tasarısı, vatandaşlar tarafından oldukça tepki çekeceğe benziyor.

Söz konusu mevzuatın adı ise Araştırmacı Yetkiler Yasası. Her ne kadar masum gibi görünse de içinin hiç de iyi olmadığını belirtelim. Söz konusu yasa sayesinde İngiltere, bütün dünyadaki trafiği gözetleme yetkisine sahip olacak. Asıl olarak ise yeni yasa vatandaşların telefon görüşmelerini, internette ziyaret ettikleri siteleri, sayfada ne kadar kaldıklarını ve hangi IP üzerinden bu işlemi gerçekleştirdiklerini hükümetin gözetlemesine yasal olarak imkan tanıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei: Akıllı telefonlarınızı bir kenara bırakın"

Dünya çapında da yayılabilir

Tasarının bu güne kadar hiç dikkatleri üzerine çekmeden bu denli ilerlemesi ise akıllarda soru işaretleri bırakırken İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması süreci bu tasarının üzerini örtmüş olabilir. Uzmanların belirttiğine göre bu tasarının etkileri dünya çapında da görülebilir zira İngiltere’de çıkarılan bir yasa diğer ülkeleri de buna itebilir.

İngiltere'nin siber saldırılara ve tehditlere karşı ülkeyi korumak amacıyla hükümet tarafından görevlendirilen güvenlik ve istihbarat kurumu ana binası. (GCHQ)

Çözüm var fakat...

İngiltere, halkının internet üzerindeki her adımını tek tek izleyecek


Tabi kullanıcılar VPN, Tor gibi çeşitli yazılımlar aracılığıyla bu gözetimi teorik olarak bertaraf edebilir. Sızan bilgilere göreyse İngiliz hükümeti, çeşitli teknoloji firmalarına yazılımlarında yetkililerin kullanıcıların bilgilerine kolayca erişebilmesini sağlayan arka kapılar bırakması için çeşitli baskılar yapabilmenin yanı sıra güvenlik çözümlerini kırılmaya daha müsait hale getirmeye de zorlayabilecek. Bu İngiltere tabanlı olmayan şirketleri o kadar etkilemeyebilir lakin Apple ve Facebook gibi İngiltere’de binlerce çalışanı olan firmaları zora sokabilir. Öte yandan bu durum firmalara yatırımlarını geri çekme gibi bir koz da sağlamıyor değil.
İşin daha da kötü yanı ise firmalarla yetkililer arasında gerçekleşecek olan bu tartışmaların gizli yapılacak olması. Bunun ancak bir firmanın İngiltere’den çıkmasıyla anlaşılabileceğini belirten uzmanlar bu tür kapanma olaylarının bütün dünyada hissedebileceğinin de altını çiziyor.

Teknoloji devlerinden ortak tepki

İngiltere, halkının internet üzerindeki her adımını tek tek izleyecek
Tam Boyutta Gör


Öte yandan yeni kanunu bu yılın başlarında Facebook, Microsoft ve Google gibi büyük firmalar kınamıştı. Apple CEO’su Tim Cook ise yasanın duyurulması durumunda korkunç sonuçlar doğuracağını belirtmiş, yasaya dikkat çekmişti. Gelişmenin dünya çapındaki etkilerini ise zaman gösterecek. Görülen o ki önümüzdeki yılların sivil toplum kuruluşlarınca en çok dile getirilecek konularının başında hükümetlerin, halkın üzerindeki dijital dünya mahremiyetine saygı göstermeyişi gelecek. Bu durum az gelişmiş ülkelerde de gelişmiş ülkeler için de çözümü yıllar alacak bir mesele olacağa benziyor.

http://www.theverge.com/2016/11/23/13718768/uk-surveillance-laws-explained-investigatory-powers-bill Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
forumu 3 yıl en beğenilen
Ab parlamentosundan, ozgurluklerin kisitlanmamasi icin ses bekliyoruz.
2 Yanıt Yanıtla +67
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-C302EA147 3 yıl
Bati soyle adaletli boyle ozgurlukcu dediklerinde kendilerine adaletli ve ozgurlukcu derdim artik onuda demiyecegiz herhalde. Aslinda kendinden olanlarinada kendi menfaatleri zarar gormese isini goruyorlar. Ingiltere de bir Turk is adamini hapse attiklarinda kendi bakanlari olayin gercek yuzunu cikarmaya calisinca nasil muamele yaptiklarini gormeliydiniz. Tabii boyle kisiler iclerinde olabiliyor. Haklarini yememek lazim. Ayni Alman parlementosunda hayir oyu veren Alman vekil gibi.
Kimseden ses falan cikmaz merak etmeyin. Burada oldu mu dunyada duymayan kalmiyor bunlarda oldumu medyada yer almiyor. En cok zoruma gidende su pizza olayi. Arkadas resmen millete olayi unutturdular. Inanamiyorum!
Gezi olaylarinda muhabirlerini olaylarin ortasina atan su dunyaca unlu kanallar nerede ? Erdogan hakkinda en ufak bir sey oldugunda Dunya'yi ayaga kaldiriyorlar.
Bati soyle adaletli boyle ozgurlukcu dediklerinde kendilerine adaletli ve ozgurlukcu derdim artik onuda demiyecegiz herhalde. Aslinda kendinden olanlarinada ken...
Devamını Gör
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Denorath 3 yıl
Diktatör Kraliçe :)
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Devletiali 3 yıl
Temel hak ve özgürlükler üzerindeki baskıdan dolayı endişeliyiz. İngiltere özgürlükçü olmalı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atroce 3 yıl
birilerinin(kör avrupa hayranları) gözünde "onlar çok demokratik, kendilerini düşünüyolar vardır bi bildikleri" algısını değiştirmeyecek
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
izleyecek tabii, aksini savunan AB sosyalistlerinin ülkelerinde sadece suçlular faydalanıyor.
melakeler
izlerken sorun var mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 3 yıl
türkiyede çıksa yada konuşulsa bu yasa şeriat geliyor türkiye malzeya olacak diye basbas bağırırlar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 3 yıl
Oo adamlar herkesi izleyecek. Özgürlük kalmadı. Bizim ülkedeki keçi sürüleri de geçenler de avaz avaz bağırıyordu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 3 yıl
Kınıyoruz ingiltereyi
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 3 yıl
Komur konusuna onca paragraf yazan ingiliz arkadasi konuya bekliyoruz


1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
comarsavar 3 yıl WB
WB

Komur konusuna onca paragraf yazan ingiliz arkadasi konuya bekliyoruz




Merak etmeyin buradayim
ve gerekli seyleri her zaman oldugu gibi yazdim, konuda bulabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolfestein 3 yıl
Büyük firmalar tepki göstermiş. Hah sanki biz bilmiyoruz onların bizim bilgilerimizi istihbarat örgütleriyle paylaştığını.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
comarsavar 3 yıl
Basta NSA, Microsoft ve ozellikle Google sizi izlemiyormus gibi konusmayin! Google donunuzun rengini bile biliyor be! Emin olun Ingiltere ne yapiyorsa halki icin yapar ve bin yillik derin tarihlerinde Ingiliz halklarinin refah ve huzur icinde yasamalari icin dunyanin yarisina somurgeler kurmuslardir, ha burada somurgecilik iyi birsey demiyorum elbette degil ama Bati Avrupa'da somurge kurmayan devlet neredeyse yoktur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 3 yıl
Black mirror.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2752 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
takip, ingiltere ve
7 etiket daha güvenlik açığı siber güvenlik web web sitesi yasa Güvenlik Internet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübünden güvenlik temalı hackathon 3 yıl Samsung bölünüyor mu? 3 yıl Japonya dünyanın en güçlü süper bilgisayarını geliştirecek 3 yıl İHA’ların ve helikopterlerin gözü kulağı olacak yerli radar: MILDAR 3 yıl Vivaldi görüntülediğiniz siteye göre ampullerin rengini değiştiriyor 3 yıl Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi artık sanal ortamda 3 yıl On binlerce liralık külçe altın hidrolik preste ezilirse ne olur? 3 yıl Geçtiğimiz hafta 2 milyon Playstation 4 satıldı 3 yıl Uçaklarda geniş bant internet devri başlıyor 3 yıl Renault'dan İsviçre'ye elektrikli araç önerisi 3 yıl Samsung Galaxy S8’in maliyeti yükseliyor 3 yıl Savaş uçağında OnePlus 3T kutu açılışı 3 yıl Tesla, kısa sürede bir mühendislik ordusuna dönüştü 3 yıl BMW i3 2017'de yenileniyor 3 yıl Samsung Gear S3 raflara çıkıyor 3 yıl Tesla marka otomobiller bir hamburgerle nasıl çalınır? 3 yıl Almanya gelecek başbakanlık seçimlerinde internette oluşacak sahte haberlerden endişeli 3 yıl Asus RX460 Strix incelemesi "E-Spor oyunlarına yakışıklı kart" 3 yıl Xiaomi Mi 6, Mart ayında Qualcomm Snapdragon 835 ile gelecek 3 yıl İsviçre halkı nükleer santrallerin kapatılmasına "Hayır!" dedi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN İngiltere, halkının internet üzerindeki her adımını tek tek izleyecek Sonraki Xgimi H1 ile projeksiyon cihazı ev sinema sistemine dönüşüyor 3 yıl Dünya, kömürden elektrik üretimini bırakmaya hazırlanıyor! 3 yıl Yapay Zeka hırsızları yüzünden tanıyor 3 yıl CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında robotik denetleyici kullanılacak 3 yıl VLC artık 360 derece video oynatma desteğine sahip 3 yıl MediaTek orta seviyede Qualcomm'a rakip olmaya geliyor 3 yıl Mars'ta bulunan dev buz kütlesi yerleşimcilerin işini kolaylaştırabilir 3 yıl Intel Kaby Lake fiyatları ortaya çıktı 3 yıl Avatar 2 filminin vizyon tarihi açıklandı 3 yıl WhatsApp indirirken izle dönemini başlatıyor 3 yıl Huawei: Akıllı telefonlarınızı bir kenara bırakın 3 yıl Playstore'dan büyük yıl sonu indirimleri 3 yıl Kredi vermede mobil dönem başlıyor 3 yıl Amaçsız bir kuyu kazma etkinliğine para verir misiniz? 3 yıl Jaguar Land Rover LTD. ilk elektrikli aracını İngiltere'de üretecek 3 yıl Türkiye'de korsan dizi-film siteleri yılda 1 milyon dolardan fazla kazanıyor 3 yıl Japan Display ileri seviye VR ekranlar geliştirdiğini duyurdu 3 yıl Tübitak, parlayan yıldızı işte böyle görüntüledi 3 yıl Bir insansız hava aracımız daha silahlandı: Vestel Karayel'in tüm detayları 3 yıl Microsoft'tan Android uygulamaları için önemli güncellemeler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim