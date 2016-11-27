İngiltere, halkının internet üzerindeki her adımını tek tek izleyecek

Dünyada genelinde zaman zaman patlak veren dijital dünyadaki kullanıcıların gizliliğine dair olumsuz gelişmeler bu sefer İngiltere’den geldi. Yeni kanun tasarısı şu an politikacıların onayından geçti. Yasalaşmadan önce sadece kraliyetin resmi onayını bekleyen kanun tasarısı, vatandaşlar tarafından oldukça tepki çekeceğe benziyor.

Ayrıca Bkz.

"Huawei: Akıllı telefonlarınızı bir kenara bırakın"

Dünya çapında da yayılabilir

Tasarının bu güne kadar hiç dikkatleri üzerine çekmeden bu denli ilerlemesi ise akıllarda soru işaretleri bırakırken İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması süreci bu tasarının üzerini örtmüş olabilir. Uzmanların belirttiğine göre bu tasarının etkileri dünya çapında da görülebilir zira İngiltere’de çıkarılan bir yasa diğer ülkeleri de buna itebilir.

İngiltere'nin siber saldırılara ve tehditlere karşı ülkeyi korumak amacıyla hükümet tarafından görevlendirilen güvenlik ve istihbarat kurumu ana binası. (GCHQ)

Çözüm var fakat...

Tabi kullanıcılar VPN, Tor gibi çeşitli yazılımlar aracılığıyla bu gözetimi teorik olarak bertaraf edebilir. Sızan bilgilere göreyse İngiliz hükümeti, çeşitli teknoloji firmalarına yazılımlarında yetkililerin kullanıcıların bilgilerine kolayca erişebilmesini sağlayan arka kapılar bırakması için çeşitli baskılar yapabilmenin yanı sıra güvenlik çözümlerini kırılmaya daha müsait hale getirmeye de zorlayabilecek. Bu İngiltere tabanlı olmayan şirketleri o kadar etkilemeyebilir lakin Apple ve Facebook gibi İngiltere’de binlerce çalışanı olan firmaları zora sokabilir. Öte yandan bu durum firmalara yatırımlarını geri çekme gibi bir koz da sağlamıyor değil.

Teknoloji devlerinden ortak tepki

Tam Boyutta Gör



Öte yandan yeni kanunu bu yılın başlarında Facebook, Microsoft ve Google gibi büyük firmalar kınamıştı. Apple CEO’su Tim Cook ise yasanın duyurulması durumunda korkunç sonuçlar doğuracağını belirtmiş, yasaya dikkat çekmişti. Gelişmenin dünya çapındaki etkilerini ise zaman gösterecek. Görülen o ki önümüzdeki yılların sivil toplum kuruluşlarınca en çok dile getirilecek konularının başında hükümetlerin, halkın üzerindeki dijital dünya mahremiyetine saygı göstermeyişi gelecek. Bu durum az gelişmiş ülkelerde de gelişmiş ülkeler için de çözümü yıllar alacak bir mesele olacağa benziyor. Öte yandan yeni kanunu bu yılın başlarındavegibi büyük firmalar kınamıştı.’suise yasanın duyurulması durumundabelirtmiş, yasaya dikkat çekmişti. Gelişmenin dünya çapındaki etkilerini iseGörülen o ki önümüzdeki yılların sivil toplum kuruluşlarınca en çok dile getirilecek konularının başında hükümetlerin, halkın üzerindeki dijital dünya mahremiyetine saygı göstermeyişi gelecek. Bu durum az gelişmiş ülkelerde de gelişmiş ülkeler için de çözümü yıllar alacak bir mesele olacağa benziyor.

http://www.theverge.com/2016/11/23/13718768/uk-surveillance-laws-explained-investigatory-powers-bill

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Söz konusu mevzuatın adı ise. Her ne kadargibi görünse de içinin hiç de iyi olmadığını belirtelim. Söz konusu yasa sayesindeyetkisine sahip olacak. Asıl olarak ise yeni yasa vatandaşların, internetteveüzerinden bu işlemi gerçekleştirdiklerini hükümetin gözetlemesine yasal olarak imkan tanıyor.İşin daha da kötü yanı isegerçekleşecek olan bu tartışmalarınyapılacak. Bunun ancak bir firmanın İngiltere’den çıkmasıyla anlaşılabileceğini belirten uzmanlar bu türolaylarınınde altını çiziyor.