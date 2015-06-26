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Almanya minimum sistem gereksinimlerini PCMark 8 ile belirleyecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,1b
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Test Yazılımları
Oğuz Avcı
Editör
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Almanya minimum sistem gereksinimlerini PCMark 8 ile belirleyecek
 
Teknoloji bireyler kadar devletlerin de özenle takip etmesi gereken bir konu haline geldi. Özellikle devletlerin karmaşık sistemlerinde ve kurumlarında bugün binlerce bilgisayar kullanılıyor. Bu bilgisayarların çağa uygun olup olmadığını kontrol etmek için ise Fransa, Kuzey İrlanda, Brezilya ve Avrupa Komisyonu geçtiğimiz yıldan itibaren PCMark 8 testini kullanmaya başlamıştı.
Son açıklamaya göre bu gruba Almanya ve 2200'den fazla uluslararası firmayla partnerliği bulunan IT birliği BITKOM'da katıldı. Bu gelişme ile birlikte artık Alman devletine ait kurumlar ve BITKOM partnerleri masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar alımı yaparken PCMark 8 yazılımı ile test edecek.
Bu test ile birlikte bilgisayarların kullanım amaçlarına uygun olarak sistem gereksinimleri belirlenebilecek. Örneğin yalnızca döküman hazırlamak için kullanılacak bilgisayarların performans testlerinden daha az puan alması beklenirken yüksek işlem gücü için kullanılacak bilgisayarların testlerde tepeye oynamasına önem verilecek.

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canguler917 4 yıl
iki arkadaşta haklı.devlet dairelerindeki bilgisayarlar artık çağ dışı.eksileyenler hangi kafayla eksiledi anlamadım
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V4LKyR 4 yıl
Bizdeki devlet dairesinde Windows İKS Pİ yüqlü.
İKS Pİ.
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dodomoco 4 yıl
Bizdeki devlet dairesinde hala gb bit pire hesabi yapilsin
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