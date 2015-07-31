Almanya yenilenebilir enerjide rekor kırdı

Enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların tercih edilmesi oldukça önemli bir konu. Gelişmiş ülkelerin bir çoğu da bu konuya önem vererek enerji kaynaklarını şimdiden rüzgar, güneş ve denizden elde etmeye başladı.

Bu konudaki önemli bir rekor ise Almanyadan geldi. Nüfusu 80 milyonu aşan ülke 25 Temmuz 2015 tarihinde tükettiği elektriğin %78'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladı. Bu rakam geçtiğimiz yılın Mayıs ayında %74 ile yine Almanyaya aitti. Bunun yanında önemli bir gelişme de 22 Temmuz gecesi yaşandı. Güneş enerjisinden faydalanma oranının sıfır olduğu gecede bolca elektrik üreten büyük rüzgarlar da yoktu ancak yine de yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji harcanan enerjinin %25 kadarını karşılayacak seviyeye ulaştı.

Ülkenin genel harcamasına bakıldığında ise son yıl harcanan tüm enerjilerin %28'lik kısmının yenilenebilir kaynaklardan elde edilebiliyor. Bu oranın %10 olduğu ABD'de ise yenilenebilir enerji konusunda Almanya'yı rol model olarak alma önerileri tartışılıyor. Almanya'nın kalabalık sayılabilecek nüfusuna ve güçlü üretimine rağmen ulaştığı bu rakamlar da yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin bizlere yetebileceğini gösteriyor.

http://www.takepart.com/article/2015/07/28/germany-sets-renewable-energy-record?cmpid=ait-fb