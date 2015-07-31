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Almanya yenilenebilir enerjide rekor kırdı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Almanya yenilenebilir enerjide rekor kırdı
 
Enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların tercih edilmesi oldukça önemli bir konu. Gelişmiş ülkelerin bir çoğu da bu konuya önem vererek enerji kaynaklarını şimdiden rüzgar, güneş ve denizden elde etmeye başladı.
Bu konudaki önemli bir rekor ise Almanyadan geldi. Nüfusu 80 milyonu aşan ülke 25 Temmuz 2015 tarihinde tükettiği elektriğin %78'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladı. Bu rakam geçtiğimiz yılın Mayıs ayında %74 ile yine Almanyaya aitti. Bunun yanında önemli bir gelişme de 22 Temmuz gecesi yaşandı. Güneş enerjisinden faydalanma oranının sıfır olduğu gecede bolca elektrik üreten büyük rüzgarlar da yoktu ancak yine de yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji harcanan enerjinin %25 kadarını karşılayacak seviyeye ulaştı.
Ülkenin genel harcamasına bakıldığında ise son yıl harcanan tüm enerjilerin %28'lik kısmının yenilenebilir kaynaklardan elde edilebiliyor. Bu oranın %10 olduğu ABD'de ise yenilenebilir enerji konusunda Almanya'yı rol model olarak alma önerileri tartışılıyor. Almanya'nın kalabalık sayılabilecek nüfusuna ve güçlü üretimine rağmen ulaştığı bu rakamlar da yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin bizlere yetebileceğini gösteriyor. 

http://www.takepart.com/article/2015/07/28/germany-sets-renewable-energy-record?cmpid=ait-fb Yorum Yaz
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emre1393 4 yıl en beğenilen
almanya türkiyenin 3 katı elektrik enerjisi tüketiyor, yani türkiyenin tüm tükettiği elektriği yenilenebilir kaynaklardan üretiyor, biz ise yılın 300 günü güneş gören mersine nükleer santral kuruyoruz,
daha kömür madeni denetleyemeyen devlet elin aklıyla nükleer santral kurduruyor. sonra ruslardan aldıkları santrali milli enerji diye her yere reklam verip millete yalan söylüyorlar.
nükleer santral isteyenler düşünüp karar verdiğinden değil, onlarda var bizde de olsun kafasıyla istiyor, adam niye istemediğimizin sayfalarca açıklamasını da yapsak işte filancada var niye bizde olmasın diye cevap veriyor.
almanya türkiyenin 3 katı elektrik enerjisi tüketiyor, yani türkiyenin tüm tükettiği elektriği yenilenebilir kaynaklardan üretiyor, biz ise yılın 300 günü güneş...
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cangunner 4 yıl
Koskoca Almanya ki ağır sanayisiyle bilinen bir ülke bile bu oranlarda yenilenebilir enerji kaynağı kullanıyorsa yani afedersiniz ama bizim gibi basit ülkelerin %90kadar elektriğini yenilenebilir enerji sağlamalı.
Keşke verdiğimiz vergiler bize bu yönde dönse ama nerdeee. Adam hızlı hizmet için Q7 alır. Adamın umurunda mı yenilenebilir enerji?
Bu konuda Tunceli Ovacık belediyesinden bi atak bekliyorum. Gerekli desteği bulursa Türkiye de başka bir ilk daha olur. Düşünsenize küçücük Ovacık kendi ihtiyacını karşıladı ve diğer illere elektrik dağıttığını,çıldırırsın :)
Koskoca Almanya ki ağır sanayisiyle bilinen bir ülke bile bu oranlarda yenilenebilir enerji kaynağı kullanıyorsa yani afedersiniz ama bizim gibi basit ülkelerin...
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Das Boot 4 yıl
Hep bunu savunduk zaten. Fakat anlatamadık. Kaldı ki ülkemiz güneş ve rüzgar açısından Almanya'ya göre daha fazla avantajlı durumda.
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Krone 3 yıl
Bizim ülkemizin iklimi yenilenebilir enerji kaynakları için aşırı uygun. Nükleer mantıklı gibi gözükse de yenilenebilir enerji daha mantıklı. Ve hiçbir tehlikesi de yok. Akdeniz, Ege ve Marmara güneş panelleri için uygun mesela.
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haberelectro 3 yıl
Ucuncu havalimanini kiskaniyorlar diyenler okusun.
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hollowman_ 4 yıl
yenilenebilir enerji iyidir ama üretimde vs bel bağlanamaz. dalgalanma ve istikrar sıkıntısı var. ayrıca çok maliyetli ve fazla yer kaplıyor. en iyisi nükleer enerji.
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FatihAsl 4 yıl
Alp Er Timur
FatihAsl Hala %78 deyip duruyorsunuz. yazıyı iyi okuyun. %78 maksimum kullanım oranı. ortalama sadece %28. Yani o kadar büyütülecek bir olay değil. Almanya nükleer santrale sahip olmasa idi bu yatırımları zaten yapmazdı. Arkasında kaya gibi sağlam enerji alt yapısı var.
%28 e kayda değer bir rakam değil dedi



iyi ki açıklamada bulunmuşsun. yoksa DH kullanıcıları ne yazdığımı anlamayacaktı. seni %28 tatmin edebilir ama bu oran %50 nin üzerine çıkmalı. Ama bir şartla, maliyetler aşağı çekilmek zorunda. Şuan Yenilenebilir Enerji konusunda emekleme çağındayız. Maliyetler düşene kadar bu denli büyük yatırımlar yapmaya gerek yok. Almanya çok büyük bir güce sahip olduğu için bu yatırımların altından kalkabiliyor. Türkiye aynı yatırımları yapmaya kalksa altından kalkamaz.
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zultaran 4 yıl
fuujitsu
bloodTimeNükleer enerjisi olmayan ülke geleceğin güçsüz ülkesidir .Kendinizi kandırmayın.Bırakın bu çevercei ayakları...Bugun 450 adet nükleer enerjı var ve bir o kadar yeniden yapılmakta...avrupa nükleeri kapatıyormuş cümlesi tam bir palavra...adamlar nükleer enerji konusunda çok daha cevreci araştırmalar yapıp yenileme peşindeler.....Kaç kere araştırdınız bu konuyu ?2-3 gazete başlıgına ınanacagınza adamların kendi teknolojilerini araştırın...En az 100 yıl daha Nükleer enerji santralleri olacak.Bu ülkeler 60 senedir gelişiyor alt yapıyı hazırlamışlar ve sımdı meyvesını yıyyorlar.Sen 3. dünya ülkeleri gibi saçma sapan ideolojik kavgalarla ülkeyi geride bırak sonra bizim nıye yok nıye yapılmıyor...
+ Benim zaten pek bisey yazmama gerek kalmamis ama gene de eklemek istedigim bir kac sey var. Soyleyin almanya kalkınmaya basladigi gunden beridir yenilenebilir enerji mi kullaniyor? Hayir tabiki de . Afamlar sanayi teknolojilerini geliştirmek icin enerjiye ihtiyac duyduklarinin farkindalarmis ve zamaninda yapmışlar nukleer santrallerini. Enerjilerini uretip gelismisler ve su sob yillar icerisinde de paranın bollugundan tabi daha cevreci sistemler yapmis -geliştirmiş adamlar ve halen de yapiyorlar. Paralari bol sonucta adamlarin. Simdi biriler gelmiş diyorlar ki yok turkiye ynlblr enerji bakimindan cok avantajliymis yok bilmemneymis . Hersey paraya bakiyor kardesim para da sanayi ve teknolojiye sanayi ve teknoloji icin de maliyetlerin dusuk olmasi lazim bunlarin gelismesi icin sen gidip maliyeti olsun urettigi enerji bakımından olsun nukleerden 1000 kat pahali olan enerjiyi gidip sanayisi daha yeni gelişmeye baslayan ulkeye yaparsan ne yapabilecegini nasil gelisecegini soyleyin bana . Sunu da söyleyeyim 1 nukleer santral 150000 tane rüzgar turbininden daha fazla enerji uretiyor ona gore dusunun siz gerisini.

adamlar peki milyon tane rüzgar türbinimi dikmişlerde mi karşılıyorlar %78'ini,rüzgar ve güneş enerjisini kombine ederek ve verimliliğini yükselterek bu seviyeye ulaşmış adamlar,adamların yüzyıl önce kullandığı teknolojiye yüzyıl sonra geçmek niye,bu mantık pili çok gidiyor diye bu devirde nokia 1100 kullanmaya benzer iphone6, samsung s6 vs varken,üstelik biz teknoloji geliştiren bir ülke değiliz ki nasıl apple,samsung üretilmiş bir parçayı telefonuna koyuyor bizde adamların verimli hale getirdiği teknolojiyi kullanacağız,1000 kat ucuz diye 1000 kat tehlikeli bir enerjiye geçmek yapılacak en mantıksız ve tehlikeli şey,bir terör saldırısı olsa reaktöre ki coğrafyamızda olmaz diye bir şey yok
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FatihAsl 4 yıl zultaran
Hala %78 deyip duruyorsunuz. yazıyı iyi okuyun. %78 maksimum kullanım oranı. ortalama sadece %28. Yani o kadar büyütülecek bir olay değil. Almanya nükleer santrale sahip olmasa idi bu yatırımları zaten yapmazdı. Arkasında kaya gibi sağlam enerji alt yapısı var.
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WB 4 yıl
Elimizde hic nukleer santral yokken yapilacak olani elestirmek te ayri bir garip, keske 20 santralimiz olsa da ne kadarini kapayip yesil enerjiye donelimi konusuyor olsaydik..
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KalemKolik 4 yıl
Bunlar boş iş acilen 2020 yılına kadar en az evet en az 20 tane nükleer santral lazım bize.Çok yavaş ilerliyoruz.Şuan en az 10 tanesinin yapımı aynı anda sürmeli.2020 yılında 20 taneside aktif olmalı.Mümkün ise şartlar zorlanıp 30 tane 2020 yılına yetişmeli.
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Drakoid 4 yıl
Doga adina hicbir sey yapmayip burda gelip nukleer soyle kotu boyle kotu diyenler var ya sizin inadiniza kurulacak o nukleerler.
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FatihAsl 4 yıl
Dün Matbaaya karşı olan zihniyet, bugün nükleere karşı. Arkadaş yenilenebilir enerji ne kadar gerekli ise nükleer teknolojide o kadar gereklidir. ama gelecekte nükleer teknolojiye alternatif başka bir teknoloji çıkarsa o zaman onu kullanırız. şuan öyle bir teknoloji yok. Nükleer deniz altı ve nükleer gemiler nasıl diğer deniz altı ve gemilere göre avantajlı ise, nükleer santrallerde diğer santrallere karşı o kadar avantajlıdır.
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VeZiLay 4 yıl
Ülkenin genel harcamasına bakıldığında ise son yıl harcanan tüm enerjilerin %28'lik kısmının yenilenebilir kaynaklardan elde edilebiliyor.
Bazıları okuma bilmiyor galiba toplam enerjinin sadece %28 i yenilenebilir enerji.
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