Alpenföhn yeni işlemci soğutucusu K2'yi satışa sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Alpenföhn yüksek performanslı işlemciler için hazırladığı K2 isimli yeni soğutucusunu satışa sundu. 143 x 154 x 160 mm boyutlarında ve 1415 gram ağırlığında olan dev soğutucuda Alüminyum yaprakların oluşturduğu iki adet kule bulunuyor. Bakır tabana, 6mm kalınlığında 8 adet bakır ısı borusuna sahip soğutucu PWM kontrollü iki fan ile geliyor.
Wing Boost serisi fanlardan 120mm çapında olan model, 500-1500 devir/dakika hızında çalışıyor ve çalışma hızına göre en yüksek 24.8 dbA gürültü yaratıyor. Soğutucu üzerindeki diğer fan ise 140mm çapında. 300-1100 devir/dakika hızlarında çalışan bu fan, çalışma hızına bağlı olarak 10-19.4 dBA gürültü yaratıyor.
Intel LGA 775/1155/1156/1366 ve AMD Soket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 işlemcileriyle kullanılabilen Alpenföhn K2'nin Avrupa satış fiyatı 74.90 Avro.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2011 lga formuna destek vermiyor. O dikkatimi çekti.
1,5 kg işlemci soğutucusu mu olur? Buna "AlpenFöhn" değil "mb-cracker" derler.
Eski amdlere (üzerinde daha metal tabaka olmayan işlemcilere) taksanız üzerindeki seramik kırılır ve işlemciniz KO olurdu.
Ayrıca AMD anakartlarda Ramler işlemciye yakın olduğundan yüksek olan ramlerle veya ram üzerine soğutucu takma imkanı vermeyecektir.
Maalesef OC'yle bazı güzel ürünlere kavuşmuş olsak bile bunların ergonomik olup olmadığına ve diğer parçalarla uyumlarına hiç dikkat edilmiyor.
sen onu okumamışsın sanırım bi çeşit yapıştırıcı ile yapıştırıp muazzam bi performans elde ediyolar fakat soutamıyorlar
kimsenin ewindede LN2 yok
Yuh! Her geçen gün incelik ve taşınabilirlik için uğraşılırken böyle garabetler görmek ilginç.
2-) btx kasalar için belki kullanılabilir ama o da bi nebze.. çok ağır..
3-) zaten ülkemize gelen bir marka değil, kralını yapsalar ne olur ?
Bu tarz haberler yıllardır yapılıyor. İlk duyduğumda (10 yıl kadar önce) ben de vay be demiştim ve işlemci fanım iki parmak kalınlığındaydı. Ekran kartımda ise minicik bir fan vardı. Şimdi geldiğimiz durumu ise herkes biliyor. Rekabet yüzünden soba gibi parçalar üretiyorlar.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
17709 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Soğutucular / Fanlar, yüksek performans ve fiyat