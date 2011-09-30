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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alpenföhn yeni işlemci soğutucusu K2'yi satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,7b
1
30
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alpenföhn yeni işlemci soğutucusu K2'yi satışa sundu
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Alpenföhn yüksek performanslı işlemciler için hazırladığı K2 isimli yeni soğutucusunu satışa sundu. 143 x 154 x 160 mm boyutlarında ve 1415 gram ağırlığında olan dev soğutucuda Alüminyum yaprakların oluşturduğu iki adet kule bulunuyor. Bakır tabana, 6mm kalınlığında 8 adet bakır ısı borusuna sahip soğutucu PWM kontrollü iki fan ile geliyor.
Wing Boost serisi fanlardan 120mm çapında olan model, 500-1500 devir/dakika hızında çalışıyor ve çalışma hızına göre en yüksek 24.8 dbA gürültü yaratıyor. Soğutucu üzerindeki diğer fan ise 140mm çapında. 300-1100 devir/dakika hızlarında çalışan bu fan, çalışma hızına bağlı olarak 10-19.4 dBA gürültü yaratıyor.
Intel LGA 775/1155/1156/1366  ve AMD Soket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 işlemcileriyle kullanılabilen Alpenföhn K2'nin Avrupa satış fiyatı 74.90 Avro.
Alpenföhn yeni işlemci soğutucusu K2'yi satışa sundu
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Alpenföhn yeni işlemci soğutucusu K2'yi satışa sundu
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Solitude 8 yıl en beğenilen
artık işlemci soğutma işinde kaba kuvvetten ziyade teknolojiyi ilerletmek yeni çözümler sunmak gerekiyor. 1.5 kg lık bir soğutucunun montajının sağlıklı olacağını düşünmüyorum
artık işlemci soğutma işinde kaba kuvvetten ziyade teknolojiyi ilerletmek yeni çözümler sunmak gerekiyor. 1.5 kg lık bir soğutucunun montajının sağlıklı olacağ...
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@wise 8 yıl
O ne obez soğutucu öyle, bu kilo ile anakarta ızdırap çektirir. Ama, güzel bir soğutma sağlar.
2011 lga formuna destek vermiyor. O dikkatimi çekti.
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zargana_11 8 yıl
İsminden de anlaşılacağı üzere, "AlpenFöhn", pc'ye göre değil Alp dağlarına yağacak karı fönlemek üzere tasarlandığı kesin.

1,5 kg işlemci soğutucusu mu olur? Buna "AlpenFöhn" değil "mb-cracker" derler.

Eski amdlere (üzerinde daha metal tabaka olmayan işlemcilere) taksanız üzerindeki seramik kırılır ve işlemciniz KO olurdu.

Ayrıca AMD anakartlarda Ramler işlemciye yakın olduğundan yüksek olan ramlerle veya ram üzerine soğutucu takma imkanı vermeyecektir.

Maalesef OC'yle bazı güzel ürünlere kavuşmuş olsak bile bunların ergonomik olup olmadığına ve diğer parçalarla uyumlarına hiç dikkat edilmiyor.
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H34RTL3SS 8 yıl
redoracle
donanim.thgtr.com/... yakında cpular ısınmıyacağı için bunların ömrü dolmak üzere vede yeni çıkan yada çıkacak işlemcilerin...

sen onu okumamışsın sanırım bi çeşit yapıştırıcı ile yapıştırıp muazzam bi performans elde ediyolar fakat soutamıyorlar
kimsenin ewindede LN2 yok
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alito 8 yıl
İşlemcilerdeki nanometrik küçülmeye ters orantılı olarak soğutucular büyümeye başladı neden neden neden?
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mehmetturk52 8 yıl
Bu araba fanı - radyatör - motor birleşimi bir alet mi? :):)
Yuh! Her geçen gün incelik ve taşınabilirlik için uğraşılırken böyle garabetler görmek ilginç.
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merman 8 yıl
şu cok bilmiş arkdsları hiç anlamıyorum..cpu teması yok ise yaramaz arkadaslar emın olun bunları dızayn eden muhendisler sizlerden cok daha bilgililer ve elerindeki test duzeneklerı hiçbirinizde yok..onlar bilmiyorda siz mi biliyorsunuz..adamlar yapmıs demekki var bir bildikleri....
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MxFxOx 8 yıl
8 ısı borusu maşallah AMD Buldozere yakışırdı böyle bişey ama intel'e gelmez
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ldren 8 yıl
altına destekkoymak gerekır bunun.....:D
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saintroyo 8 yıl
1-) ne kadar çok ısı kanalı var öyle..
2-) btx kasalar için belki kullanılabilir ama o da bi nebze.. çok ağır..
3-) zaten ülkemize gelen bir marka değil, kralını yapsalar ne olur ?
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captaincato 8 yıl
Çok iyi görünüyor bu soğutucu iş yapar muhtemelen bu yapıya benzer yapıda soğutucular çıkacaktır.
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hknisl 8 yıl
Gerçekten çok agirmis ben Cooler MAster Hyper 212 Plus'ı monte ederken korkmuştum anakartı yanlatacağım diye. Bunu hiç gözüm kesmezdi herhalde.
redoracle
donanim.thgtr.com/... yakında cpular ısınmıyacağı için bunların ömrü dolmak üzere vede yeni çıkan yada çıkacak işlemcilerin...

Bu tarz haberler yıllardır yapılıyor. İlk duyduğumda (10 yıl kadar önce) ben de vay be demiştim ve işlemci fanım iki parmak kalınlığındaydı. Ekran kartımda ise minicik bir fan vardı. Şimdi geldiğimiz durumu ise herkes biliyor. Rekabet yüzünden soba gibi parçalar üretiyorlar.
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F.@.T.İ.H 8 yıl
noktua D-14 çakması bir soğutucu daha..
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