Alpenföhn yeni işlemci soğutucusu K2'yi satışa sundu

Alpenföhn yüksek performanslı işlemciler için hazırladığı K2 isimli yeni soğutucusunu satışa sundu. 143 x 154 x 160 mm boyutlarında ve 1415 gram ağırlığında olan dev soğutucuda Alüminyum yaprakların oluşturduğu iki adet kule bulunuyor. Bakır tabana, 6mm kalınlığında 8 adet bakır ısı borusuna sahip soğutucu PWM kontrollü iki fan ile geliyor.

Wing Boost serisi fanlardan 120mm çapında olan model, 500-1500 devir/dakika hızında çalışıyor ve çalışma hızına göre en yüksek 24.8 dbA gürültü yaratıyor. Soğutucu üzerindeki diğer fan ise 140mm çapında. 300-1100 devir/dakika hızlarında çalışan bu fan, çalışma hızına bağlı olarak 10-19.4 dBA gürültü yaratıyor.

Intel LGA 775/1155/1156/1366 ve AMD Soket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 işlemcileriyle kullanılabilen Alpenföhn K2'nin Avrupa satış fiyatı 74.90 Avro.