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AlphaDog emekliye ayrıldı

DARPA ve Boston Dynamics'in üzerince çok ciddi miktarlarda para harcadığı ilginç robotu LS3 ya da bilinen diğer adıyla AlphaDog, iki önemli sorun nedeniyle emekliye ayrılıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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AlphaDog emekliye ayrıldı
ABD savunma ajansı DARPA ve robot teknolojileri konusunda çalışma gösteren Google'ın sahibi olduğu şirketlerden Boston Dynamics tarafından üretilen gelişmiş arazi robotu LS3 (Legged Squad Support System / AlphaDog), çözülemeyen iki önemli sorunu nedeniyle rafa kalkıyor.

Zorlu arazilerde yapılan askeri operasyonlarda görev yapmak üzere yük taşıma amacıyla geliştirilen AlphaDog, ortalama 180 KG'lık askeri malzemeyi tek depo yakıt ile 32 KM mesafe boyunca rahatlıkla götürebiliyor. Özel sensörleri yardımıyla belirlenen askeri unsuları takip edebilen ve yine sensörlerinden güç alarak her türlü darbeye karşı dengeli şekilde ayakta kalabilen robot, uzun zamandır benzinli motorundan dolayı beklentilerin çok üzerinde ses / gürültü çıkartıyor olmasıyla eleştiriliyor.
Birkaç yıldır ABD Deniz Piyadelerine eşlik etmesi için aktif saha testleri gerçekleştirilen AlphaDog, bahsi geçen yüksek sesi nedeniyle emekliye ayrılıyor ya da diğer bir deyişle kaderine terk ediliyor. İstenmeyen yüksek sesiyle aktif savaş alanı içerisinde yerini belli ettiği söylenen robot, işler ters gittiğinde kolaylıkla tamir edilebilen bir çözüm "olmaması" nedeniyle de problem oluşturuyor. Ayrıca robotun standart askeri devriyelere entegre konusu da netleştirilemiyor.
AlphaDog'un 2030 yılında robot askerleri arttırmayı hedefleyen ABD ordusuna çok önemli veriler sağladığı ve bu açıdan bir başarısızlık örneği olmadığı söyleniyor.

http://www.popsci.com/marine-robot-mule-too-loud-for-war?dom=applenews&src=syn Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 3 yıl en beğenilen
Pil sorununu çözebilen kişiler dünyanın kaderini değiştirecekler yani.
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fimeral 3 yıl tanerileri
tanerileri

elektrik motorunu niye düşünmemişler acaba?

neden acaba? o kadar mühendis neden düşünemedi?
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umut_baris 3 yıl
Bu gerizekalı açık hedef robotu askeriyede kullanmak hata olurdu zaten.
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Pi 3 yıl
Su robot beni urkutuyor. Gerilim filmlerinde falan oynatsalar cok daha yakisir oraya


Ha bir de half life geliyor aklima su zimbirtiyi gorunce
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teramit 3 yıl
tanerileri
elektrik motorunu niye düşünmemişler acaba?

batarya konusu sıkıntılı.
Elektrikli arabalarla beraber daha hafif ve verimli piller gelecekte gelebilir.
Şu an elektrikli araçlar bile kendi sınıfındaki rakiplerinin 2 katı ağırlığa sahip batarya yüzünden.Bu robot zaten yük taşıyacaktı elektrikli olunca ancak kendini taşımış oluyor.Ayrıca çok daha pahalı olurdu seri üretimde.
yinede benzinli araç motorlarını düşününce sesi neden azaltamamışlar diye düşünüyor insan.
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basartenk 3 yıl
Bunlar Terminator'ün atası...
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kesbi 3 yıl
Önce böyle
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Sonra böyle
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
olacaktı ama yazık oldu.
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a.f.y. 3 yıl
üstüne binesim geldi.
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KillForYou! 3 yıl
Enerji. Üretimi, taşınması, depolanması. Çözen, bugünü de geleceğini de kurtarır.
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arel.gr 3 yıl
motor meselesi hallolana dek koy kenara.
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tanerileri 3 yıl
elektrik motorunu niye düşünmemişler acaba?
2 Yanıt Yanıtla
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fimeral 3 yıl tanerileri
tanerileri

elektrik motorunu niye düşünmemişler acaba?

neden acaba? o kadar mühendis neden düşünemedi?
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burrnn 3 yıl tanerileri
tanerileri

elektrik motorunu niye düşünmemişler acaba?

bir sen düşündün zaten elektrik motorunu. bu kadar mühendis salak, düşünemedi.
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viper17 3 yıl
rafa kaldırıyor gibi yapıp alttan alttan geliştirmeye devam etmesin bu çakallar
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
cosica
askeri amaçla kullanılmasa bile sivil amaçlı kullanılamaz mı?

Ne gibi? ses sıkıntısı sivil amaçlı kullanımda da sıkıntı yaratacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Vipracing 3 yıl Guest-05F99D7C6
Afet sonrası arama&kurtarma/taşıma vb bir çok alanda kullanılabilir.Zaten bunlar ilk nesiller bundan sonra eksiklierini gediklerini tamamlayıp daha işlevsel ürünler üreticeklerdir, yukarıda arkadaşımızın da belirttiği gibi : Uygun AI yi bulup enerji sorununu çözen insanlığın kaderini değiştirir.
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