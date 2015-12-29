AlphaDog emekliye ayrıldı

ABD savunma ajansı DARPA ve robot teknolojileri konusunda çalışma gösteren Google'ın sahibi olduğu şirketlerden Boston Dynamics tarafından üretilen gelişmiş arazi robotu LS3 (Legged Squad Support System / AlphaDog), çözülemeyen iki önemli sorunu nedeniyle rafa kalkıyor.





Zorlu arazilerde yapılan askeri operasyonlarda görev yapmak üzere yük taşıma amacıyla geliştirilen AlphaDog, ortalama 180 KG'lık askeri malzemeyi tek depo yakıt ile 32 KM mesafe boyunca rahatlıkla götürebiliyor. Özel sensörleri yardımıyla belirlenen askeri unsuları takip edebilen ve yine sensörlerinden güç alarak her türlü darbeye karşı dengeli şekilde ayakta kalabilen robot, uzun zamandır benzinli motorundan dolayı beklentilerin çok üzerinde ses / gürültü çıkartıyor olmasıyla eleştiriliyor.

Birkaç yıldır ABD Deniz Piyadelerine eşlik etmesi için aktif saha testleri gerçekleştirilen AlphaDog, bahsi geçen yüksek sesi nedeniyle emekliye ayrılıyor ya da diğer bir deyişle kaderine terk ediliyor. İstenmeyen yüksek sesiyle aktif savaş alanı içerisinde yerini belli ettiği söylenen robot, işler ters gittiğinde kolaylıkla tamir edilebilen bir çözüm "olmaması" nedeniyle de problem oluşturuyor. Ayrıca robotun standart askeri devriyelere entegre konusu da netleştirilemiyor.

AlphaDog'un 2030 yılında robot askerleri arttırmayı hedefleyen ABD ordusuna çok önemli veriler sağladığı ve bu açıdan bir başarısızlık örneği olmadığı söyleniyor.

http://www.popsci.com/marine-robot-mule-too-loud-for-war?dom=applenews&src=syn