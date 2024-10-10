Yeni nesil transistörler için DARPA düğmeye bastı

GaN transistörlere rakip geliyor
Çin, galyum arzının büyük bir kısmını kontrol ediyor ve son dönemde bu değerli yarı iletken malzemenin ihracatını ABD’nin ticaret engellerine bir cevap olarak kısıtladı. Galyum nitrit (GaN), özellikle yüksek güç ve yüksek frekanslı yarı iletkenlerde kritik bir malzeme olarak öne çıkıyor. Aktarılanlara göre bu kritik malzemeye erişememek ABD'nin ulusal güvenliği için potansiyel bir risk anlamına geliyor.
DARPA'nın Raytheon'a verdiği üç yıllık kontrat, sentetik elmas ve alüminyum nitrür bazlı yarı iletkenlerin geliştirilmesini hedefliyor. Bu malzemeler, özellikle radar sistemleri, radyo frekansı anahtarları, güç amplifikatörleri ve elektronik harp gibi alanlarda kullanılacak. Raytheon, bu teknolojileri geliştirerek işbirliğine dayalı algılama, elektronik savaş, yönlendirilmiş enerji ve hipersonik gibi yüksek hızlı silah sistemleri için optimize etmeyi amaçlıyor.
Raytheon’un proje kapsamında iki aşamada çalışması planlanıyor. İlk aşamada, sentetik elmas ve alüminyum nitrür tabanlı yarı iletken filmler geliştirilecek. İkinci aşamada ise bu malzemeler, sensör uygulamalarına uygun şekilde daha geniş çaplı plakalara entegre edilecek. Raytheon, galyum arsenit (GaAs) ve galyum nitrit (GaN) teknolojilerinin radar sistemlerine entegrasyonu konusunda zaten önemli bir tecrübeye sahip.
Şirketin İleri Teknoloji Başkanı Colin Whelan, bu projeyle birlikte yarı iletken teknolojisinde yeni bir devrimin kapılarının aralanacağını belirterek, "Raytheon, GaAs ve GaN gibi malzemelerin geliştirilmesinde büyük bir deneyime sahip. Bu uzmanlığımızı kullanarak, bu malzemeleri [sentetik elmas ve alüminyum nitrürü] gelecekteki uygulamalara yönelik olarak olgunlaştırmak için çalışacağız." dedi. Ancak şirket henüz bu planların erken aşamasında bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.