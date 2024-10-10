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    Yeni nesil transistörler için DARPA düğmeye bastı

    ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı ileri savuma projeleri araştırma birimi DARPA, yeni nesil transistörler geliştirmek için Raytheon'a üç yıllık sözleşme verdiğini açıkladı.
    Yeni nesil transistörler için DARPA düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), Çin'in galyum ihracatına getirdiği kısıtlamalara yanıt olarak, Raytheon şirketine yeni nesil transistörler geliştirme görevi verdi. Raytheon, sentetik elmas ve alüminyum nitrür yarı iletkenlerini kullanarak mevcut ve gelecekteki radar, iletişim sistemleri ve ileri teknoloji silah sistemlerinde kullanılacak cihazlar üzerinde çalışacak.

    GaN transistörlere rakip geliyor

    Çin, galyum arzının büyük bir kısmını kontrol ediyor ve son dönemde bu değerli yarı iletken malzemenin ihracatını ABD’nin ticaret engellerine bir cevap olarak kısıtladı. Galyum nitrit (GaN), özellikle yüksek güç ve yüksek frekanslı yarı iletkenlerde kritik bir malzeme olarak öne çıkıyor. Aktarılanlara göre bu kritik malzemeye erişememek ABD'nin ulusal güvenliği için potansiyel bir risk anlamına geliyor.

    DARPA'nın Raytheon'a verdiği üç yıllık kontrat, sentetik elmas ve alüminyum nitrür bazlı yarı iletkenlerin geliştirilmesini hedefliyor. Bu malzemeler, özellikle radar sistemleri, radyo frekansı anahtarları, güç amplifikatörleri ve elektronik harp gibi alanlarda kullanılacak. Raytheon, bu teknolojileri geliştirerek işbirliğine dayalı algılama, elektronik savaş, yönlendirilmiş enerji ve hipersonik gibi yüksek hızlı silah sistemleri için optimize etmeyi amaçlıyor.

    Yeni nesil transistörler için DARPA düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    Sentetik elmas, 5.5 eV’lik geniş bant aralığı ile GaN’in sunduğu 3.4 eV’lik band aralığından daha üstün özellikler vaat ediyor. Yüksek frekans performansı, elektron hareketliliği ve ısı yönetimi konusunda ileri düzeyde avantajlar sunarken, güç yönetimi ve dayanıklılık açısından da kritik öneme sahip. Kötü haber ise bu malzemenin seri üretimi oldukça zor. Alüminyum nitrür (AlN) ise 6.2 eV’lik bant aralığı ile çok daha geniş bir bant aralığı sunarak, galyum nitritin de ötesine geçebilecek potansiyele sahip.

    Raytheon’un proje kapsamında iki aşamada çalışması planlanıyor. İlk aşamada, sentetik elmas ve alüminyum nitrür tabanlı yarı iletken filmler geliştirilecek. İkinci aşamada ise bu malzemeler, sensör uygulamalarına uygun şekilde daha geniş çaplı plakalara entegre edilecek. Raytheon, galyum arsenit (GaAs) ve galyum nitrit (GaN) teknolojilerinin radar sistemlerine entegrasyonu konusunda zaten önemli bir tecrübeye sahip.

    Şirketin İleri Teknoloji Başkanı Colin Whelan, bu projeyle birlikte yarı iletken teknolojisinde yeni bir devrimin kapılarının aralanacağını belirterek, "Raytheon, GaAs ve GaN gibi malzemelerin geliştirilmesinde büyük bir deneyime sahip. Bu uzmanlığımızı kullanarak, bu malzemeleri [sentetik elmas ve alüminyum nitrürü] gelecekteki uygulamalara yönelik olarak olgunlaştırmak için çalışacağız." dedi. Ancak şirket henüz bu planların erken aşamasında bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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