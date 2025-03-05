ABD, dünyanın ilk 240 tonluk otonom savaş gemisini denize indirdi

İnsan mürettebat için özel yaşam alanları, destek sistemleri ve güvenlik önlemlerine ihtiyaç duymayan Defiant, hem maliyetleri düşürmeyi hem de operasyonel verimliliğiartırmayı hedefliyor. Yaklaşık 55 metre uzunluğundaki ve 240 ton ağırlığındaki bu gemi, 2025 baharında kapsamlı açık deniz testlerinden geçecek.
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ABD donanması ve DARPA, Defiant ile insansız savaş gemilerinin potansiyelini gözler önüne sermek istiyor. Daha önce, Ranger ve Mariner isimli insansız gemilerle denizde yakıt ikmali testleri gerçekleştirilmişti. Bu testlerde, gemiler insansız olarak belirlenen görevleri yerine getirmiş, ancak yakıt ikmal sürecinde hâlâ insan müdahalesine ihtiyaç duyulmuştu. Özellikle uzun vadede, tamamen insansız bir donanma fikri ABD ve diğer askeri güçler için büyük bir avantaj sağlayabilir. Mürettebatın bulunmaması, savaş sırasında insan kayıplarını en aza indirirken, gemilerin daha küçük boyutlarda ve daha düşük maliyetlerle inşa edilmesine olanak tanıyabilir.
en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım