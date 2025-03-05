ABD, dünyanın ilk 240 tonluk otonom savaş gemisini denize indirdi

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Tam Boyutta Gör ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), denizcilik ve savunma teknolojisinde önemli bir adım atarak dünyanın ilk 240 tonluk insansız suüstü savaş gemisi USX-1 Defiant'ı tanıttı. "No Manning Required Ship" (NOMARS) programının bir parçası olan bu yeni nesil gemi, tamamen otonom olarak uzun süreli deniz görevlerini yerine getirecek şekilde tasarlandı.

Uzun süreli otonom görevler için tasarlanıyor

İnsan mürettebat için özel yaşam alanları, destek sistemleri ve güvenlik önlemlerine ihtiyaç duymayan Defiant, hem maliyetleri düşürmeyi hem de operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor. Yaklaşık 55 metre uzunluğundaki ve 240 ton ağırlığındaki bu gemi, 2025 baharında kapsamlı açık deniz testlerinden geçecek.

Tam Boyutta Gör Geleneksel savaş gemilerine kıyasla daha küçük ve daha düşük maliyetli olması beklenen Defiant, daha az enerji tüketerek uzun süre görevde kalabilecek. Aynı zamanda, geliştirilmiş hidro-dinamik yapısıyla zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı olacak ve düşman radarlarına yakalanmamak için gelişmiş gizlilik (stealth) teknolojileri barındıracak.

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ABD donanması ve DARPA, Defiant ile insansız savaş gemilerinin potansiyelini gözler önüne sermek istiyor. Daha önce, Ranger ve Mariner isimli insansız gemilerle denizde yakıt ikmali testleri gerçekleştirilmişti. Bu testlerde, gemiler insansız olarak belirlenen görevleri yerine getirmiş, ancak yakıt ikmal sürecinde hâlâ insan müdahalesine ihtiyaç duyulmuştu. Özellikle uzun vadede, tamamen insansız bir donanma fikri ABD ve diğer askeri güçler için büyük bir avantaj sağlayabilir. Mürettebatın bulunmaması, savaş sırasında insan kayıplarını en aza indirirken, gemilerin daha küçük boyutlarda ve daha düşük maliyetlerle inşa edilmesine olanak tanıyabilir.

Büyük oranda gizli tutuluyor

Tam Boyutta Gör Defiant’a dönecek olursak, DARPA tarafından yayınlanan görsellerden anlaşılacağı üzere geminin büyük bir kısmı halen gizli tutuluyor. Ancak genel gövde formunun daha önceki render modelleriyle benzerlikler taşıdığı görülüyor. DARPA'nın geçmişte yayınladığı NOMARS programı gereklilikleri, dağıtılmış hibrit güç üretimi, podlu iticiler ve yüksek kapasiteli bataryaların yanı sıra yüksek derecede hidrodinamik verimlilik ile uzun süreli açık okyanus operasyonu yapabilen tasarımlar gerektiriyordu.

Tam Boyutta Gör Defiant’ın inşası ABD merkezli Secro yükleniciliğinde ilerletiliyor. Şirket BAE Systems'in şu anda Uyarlanabilir Güverte Fırlatma Sistemi (ADL) ile Defiant’ın nasıl silahlandırılabileceğini göstermişti. ADL, birçok ABD savaş gemisinde bulunan Mk 41 Dikey Fırlatma Sistemi (VLS) ile füzeleri ateşlemek için tasarlanmış modüler açılı bir fırlatıcı.

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