Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amatör WP7 reklam çalışmaları hazırlayan Foy, Microsoft tarafından işe alındı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,5b
1
13
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amatör WP7 reklam çalışmaları hazırlayan Foy, Microsoft tarafından işe alındı
Tam Boyutta Gör
27 Şubat tarihine geri döndüğümüzde Brandon Foy, video paylaşım sitesi Youtube'da amatör Windows Phone 7 reklam çalışmasıyla karşımıza çıkmıştı. Foy'un hazırladığı çalışma pek çok kişiye göre Microsoft firmasının resmi reklamlarından daha güzel ve profesyonel görünmekteydi. Bu durum Microsoft'un da dikkatinden kaçmamış olacak ki Foy'un, UX tasarımcısı olarak Microsoft tarafından işe alındığı ortaya çıktı.
Microsoft cephesinden gelen açıklamaya göre Foy'un hazırlayıp yayınladığı en son Windows Phone 7 reklamı Youtube'da 200.000 görüntülenme sayısına ulaşırsa ulusal kanalda yayınlacak.
Ek bilgi: Alttaki reklam Brandon Foy'un en son çalışması

Amatör WP7 reklam çalışmaları hazırlayan Foy, Microsoft tarafından işe alındı
Tam Boyutta Gör





Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Farwynd 8 yıl en beğenilen
Gerçekten adam iyi yani.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emregök 8 yıl
kuzen akdeniz makina hühendisliğini bitirip yerine google da reklamcılık yapıcak.
ona söyleyeyimde amatör cekimlerini koysun.
google universiteler arası 8 üniversitede yarışma düzenledi.
ünilerden 3 er kişi gitti kurs gördüler bodrumda biride kuzen.
kurs verenler google türkiye en tepe yöneticileri.inanması zor ama doğru.
3 kazanan kişiye google reklam şirketi kuracak.sonuclar acıklansa kuzenle gurur duysak : )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
altuntepe2 8 yıl
müziğide güzel bişey seçse çok daha iyi olabilir tek eksik noktası müzik bence. çok kafa ağrıtıyor ve tekrarlı çalıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
photo sir 8 yıl
Tek kelimeyle süper diyorum. Fazlasıyla profesyonel yapmış 200.000 sınırı istenen reklamı galiba windowsta çalışırken yapmış çünkü fazlasıyla profesyonel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 8 yıl
adam tek başına neler yapıyor, 118-33 reklamını getirdi aklıma kimbilir kaç kişi rol almıştır o aptal reklamda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daysleeperxp 8 yıl
Adam ekmeğini taştan çıkarmış.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_demirci_53 8 yıl
bence de amatör dememek lazım çok uğraşmış güzel tasarlamış. iş vermek microsofta yaramış. demekki elinde böyle yetenek yok :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 8 yıl
Burada amatörü acemice anlamında kullanmadım, yanlış anlaşılma olmasın. Reklamların profesyonelce hazırlandığı şüphe götürmez. Bazı durumlarda bir işten kazanç sağlamayan, kazanç sağlama amacı gütmeyen kişilere amatör denebiliyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 8 yıl
adam harika yapmış.şanslıymışki türkiyede yaşamıyor :))) hemen keşfedilmesi gayet güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Einstein 8 yıl
Bu mu amatör?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
helal olsun reklamlar çok güzel haketmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klasör.:X:. 8 yıl
Güzel olmuş ama ilk video sanki daha iyi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rainblackk 8 yıl
Adam ciddi anlamda iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11512 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -22- 8 yıl Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt ile fiber internet, mobil ve tablet pc'leri konuştuk 8 yıl Türk Telekom, Avrupa GSM pazarına adım attı; İşte Türk Telekom Mobile'ın detayları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim