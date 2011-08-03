Amatör WP7 reklam çalışmaları hazırlayan Foy, Microsoft tarafından işe alındı

27 Şubat tarihine geri döndüğümüzde Brandon Foy, video paylaşım sitesi Youtube'da amatör Windows Phone 7 reklam çalışmasıyla karşımıza çıkmıştı. Foy'un hazırladığı çalışma pek çok kişiye göre Microsoft firmasının resmi reklamlarından daha güzel ve profesyonel görünmekteydi. Bu durum Microsoft'un da dikkatinden kaçmamış olacak ki Foy'un, UX tasarımcısı olarak Microsoft tarafından işe alındığı ortaya çıktı.



Microsoft cephesinden gelen açıklamaya göre Foy'un hazırlayıp yayınladığı en son Windows Phone 7 reklamı Youtube'da 200.000 görüntülenme sayısına ulaşırsa ulusal kanalda yayınlacak.



Ek bilgi: Alttaki reklam Brandon Foy'un en son çalışması













