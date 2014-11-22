Amatör bir girişimci lazer ışını entegreli bir saat geliştirdi





Bilim kurgu filmlerinin en önemli ögelerinden birisi olan lazer silahlarının bir şekilde gerçek dünyaya aktarılması için araştırmacıların ve askeri kurumların çalışmaları son sürat devam ediyor. Lazer silahlı USS Ponce savaş gemisinden sonra bu kez bir saat ile karşı karşıyayız.





Zamanının çoğunu lazer silahları geliştirmeye ayıran Patrick Priebe adında bir amatör girişimci, LaserWatch adını verdiği ve lazer ışınları yayabilen bir kol saati geliştirmiş.





LaserWatch kolunuza takabileceğiniz bir saat boyutlarında ve standart saat işlevi mevcut. Metal bir gövdesi olan saatin iç kısmında ise 1500mW gücünde lazer ışını yayabilen bir mekanizma yer alıyor. Değdiği noktaya yoğun ısı gönderebilen LaserWatch bu sayede balonları patlatabiliyor, kibrit yakabiliyor veya bant kesebiliyor. Ancak bu ısı yoğunluğu insan derisine de zarar verebiliyor.





Dahili bataryası ile sadece 10 dakika çalışabilen LaserWatch girişimcinin 40 saatine mal olmuş ve 300$ maliyet çıkarmış. Bununla birlikte kolunda zaman zaman yanıklar oluştuğunu da belirtiyor.





Aslında bu olay lazer silahların ne kadar tehlikeli olabileceğini de gösteriyor. Eğer kontrol altına alınmazsa aynı 3D yazıcıdan dökülebilen plastik silahlar gibi kötü niyetli kişilerin önüne geleni yakmaya veya kızartmaya çalıştığı araçlara dönüşebilir.







http://www.digitaltrends.com/cool-tech/laserwatch-is-both-cool-and-terrifying/