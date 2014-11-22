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Amatör bir girişimci lazer ışını entegreli bir saat geliştirdi

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Amatör bir girişimci lazer ışını entegreli bir saat geliştirdi

Bilim kurgu filmlerinin en önemli ögelerinden birisi olan lazer silahlarının bir şekilde gerçek dünyaya aktarılması için araştırmacıların ve askeri kurumların çalışmaları son sürat devam ediyor. Lazer silahlı USS Ponce savaş gemisinden sonra bu kez bir saat ile karşı karşıyayız. 

Zamanının çoğunu lazer silahları geliştirmeye ayıran Patrick Priebe adında bir amatör girişimci, LaserWatch adını verdiği ve lazer ışınları yayabilen bir kol saati geliştirmiş. 

LaserWatch kolunuza takabileceğiniz bir saat boyutlarında ve standart saat işlevi mevcut. Metal bir gövdesi olan saatin iç kısmında ise 1500mW gücünde lazer ışını yayabilen bir mekanizma yer alıyor. Değdiği noktaya yoğun ısı gönderebilen LaserWatch bu sayede balonları patlatabiliyor, kibrit yakabiliyor veya bant kesebiliyor. Ancak bu ısı yoğunluğu insan derisine de zarar verebiliyor. 

Dahili bataryası ile sadece 10 dakika çalışabilen LaserWatch girişimcinin 40 saatine mal olmuş ve 300$ maliyet çıkarmış. Bununla birlikte kolunda zaman zaman yanıklar oluştuğunu da belirtiyor. 

Aslında bu olay lazer silahların ne kadar tehlikeli olabileceğini de gösteriyor. Eğer kontrol altına alınmazsa aynı 3D yazıcıdan dökülebilen plastik silahlar gibi kötü niyetli kişilerin önüne geleni yakmaya veya kızartmaya çalıştığı araçlara dönüşebilir.  



http://www.digitaltrends.com/cool-tech/laserwatch-is-both-cool-and-terrifying/ Yorum Yaz
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Moiralar 4 yıl
ışın kılıcıda çıkarsınlar tam olucak :D
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Gömceli 4 yıl
Güzel Bir Teknoloji Başarılarınızın devamını dilerim
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einhander 4 yıl
şimdilik boş işler
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hakan.ifone 4 yıl
cıksada alsak yaww
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N0YAN 4 yıl
kedilerle iyi geyik olur ha
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Parallel Killer 4 yıl
silaha gel
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Hakan Akkaya 4 yıl
gayet güzel
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kesbi 4 yıl
Bunu yapmak için girişimci filan olmaya gerek yokki. Girişimci demek için bunun iş amaçlı, satmak için filan yapılması lazım. Adam keyfî yapmış işte. Hali hazırda yeşil lazerler 3-50mW bile olsa balon patlatır, kibrit yakar. 1500 mW olursa zaten iyice abartı olur. Kağıt da yakar, plastik de eritir, kör de eder.

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Biyturs_OnSr 4 yıl kesbi
kesbi

Bunu yapmak için girişimci filan olmaya gerek yokki. Girişimci demek için bunun iş amaçlı, satmak için filan yapılması lazım. Adam keyfî yapmış işte. Hali hazırda yeşil lazerler 3-50mW bile olsa balon patlatır, kibrit yakar. 1500 mW olursa zaten iyice abartı olur. Kağıt da yakar, plastik de eritir, kör de eder.



Haberi gözünüzle okuduğunuza dair şüphelerim var.

"Zamanının çoğunu lazer silahları geliştirmeye ayıran Patrick Priebe"

Adamın tek projesi bu değil, sitesinde farklı farklı bir sürü alet var. Öyle bir söylüyorsunuz ki sanki yüzyılın icadını yapmışsınız ve lazer entegreli saat sizin icadınızın yanında bir hiçmiş gibi bir hava var. Öyle düşünmekle olmuyor bu işler. Bir icraat göstermek lazım. Bakın adam kafasındakini somut olarak çıkartmış. Neden tebrik etmek yerine lazer zaten yakar yıkar diyorsunuz anlamak güç.

laser-gadgets.com/...
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fthkn 4 yıl
Girişimcinin amatörü mü olur? Girişimci girişimcidir.
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TITAN291 4 yıl
bence güzelmiş, art niyet olmadık dan sonra kullanılabilir.
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_999_ 4 yıl
Sigaramı yaksın yeter :P
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ø 4 yıl
Eğlenceliye benziyor.
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