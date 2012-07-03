Amazon, 3D haritalama girişimi UpNext'i satın aldı





Bir dönem neredeyse tüm hizmetlerde karşımıza çıkan Google'ın harita API'leri, firmanın belirli bir ücret uygulamaya başlamasının ardından yavaş yavaş terkedilmeye başlamıştı. Foursquare, Wikipedia gibi hizmetlerin farklı bir açık kaynak harita hizmetine yönelmesi ve Apple'ın da iOS 6'da kendi harita hizmetini başlatması, Google Maps için sıkı bir rekabetin de başlayacağını haber veriyordu. Harita hizmeti rekabetine son katılan firma da Amazon oldu.





E-kitap ve tablet segmentinde büyük bir hakimiyeti olan dünyanın en büyük çevrimiçi kitap perakendecisi konumundaki Amazon, bu kez 3D haritalama konusuna el attı.





GigaOM tarafından elde edilen bilgilere göre Amazon, 3D haritalama üzerinde çalışan UpNext adlı girişimi satın aldı. New York kaynaklı girişim 2007'de kuruldu ve şehirlerin interaktif 3 boyutlu haritalarını üretiyor.

Girişim Android ve iOS cihazları için uygulamalar da geliştirmişti. ABD'de 50 şehirde detaylı harita, 23 şehirde ise 3D haritalama sunuluyor ve NFL ile önemli karşılaşmalar için interaktif güzergah hazırlama alanında bir ortaklığı bulunuyor. Satın alma bedelinin 2.5 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.





Amazon Kindle Fire üzerinde bir GPS yongası veya yerleşik harita hizmeti sunmuyordu. Ancak UpNext ile internet üzerinden detaylı haritaları yerleşik olarak şimdiki ve gelecekteki Kindle cihazlarında sunabilir. Taraflar konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.