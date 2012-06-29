Amazon, 7 ve 10 inçlik iki yeni Kindle Fire modeli hazırlıyor

Amazon'un yakın zamanda yeni bir Android tablet bilgisayarı duyurması bekleniyor. Ancak birden fazla ürünle karşılaşmamız da mümkün görünüyor. BGR sitesinin güvenilir kaynaklarına göre; Seattle merkezli şirket, 7 ve 10 inçlik iki yeni Kindle Fire cihazı hazırlıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Coyote kod adlı 7 inçlik ekrana sahip çift çekirdekli modeli ve dört çekirdekli bir çipsetin güç verdiği 10 inçlik Hollywood tableti internete sızdıran site, edindiği bilgiler ışığında bu aygıtların çıkış yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

İlk nesil Kindle Fire'ın arkasındaki plastik bölüm yerini mat bir metal kaplamaya bırakacak. Cihazın hoparlörü de burada bulunacak. 7 ve 10 inçlik tabletlerin ön yüzlerinde herhangi bir buton yer almayacak, microUSB ve muhtemelen HDMI portları içerecek.

10 inçlik modeli, ilk iPad'in daha ince hali olarak nitelendiren BGR'ın güvenilik kaynakları, bu tabletin daha iyi bir ekrana ve ön kameraya sahip olduğunu aktarmış. Temmuz sonunda resmiyet kazanması bekleyen cihazlar DigiTimes'ın raporuna göre; Ağustos'ta satışa sunulacak. Fakat tarih konusunda kesin birşey söylemek zor.

Dünyanın en büyük çevrimiçi perakendecisi Amazon, ikinci nesil Kindle Fire tablet bilgisayarlarını yine üretim maliyetine, hatta belki de zarar edecek düzeyde bir fiyatlandırmayla satabilir. Bu sefer cihazların resmen Avrupa'da da dağıtılacağı iddia ediliyor. Önümüzdeki haftalarda herşey netleşecek.

http://www.bgr.com/2012/06/28/kindle-fire-2-specs-details-10-inch-7-inch-amazon/