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Amazon, 7 ve 10 inçlik iki yeni Kindle Fire modeli hazırlıyor

6 yıl
1,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Amazon'un yakın zamanda yeni bir Android tablet bilgisayarı duyurması bekleniyor. Ancak birden fazla ürünle karşılaşmamız da mümkün görünüyor. BGR sitesinin güvenilir kaynaklarına göre; Seattle merkezli şirket, 7 ve 10 inçlik iki yeni Kindle Fire cihazı hazırlıyor.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Coyote kod adlı 7 inçlik ekrana sahip çift çekirdekli modeli ve dört çekirdekli bir çipsetin güç verdiği 10 inçlik Hollywood tableti internete sızdıran site, edindiği bilgiler ışığında bu aygıtların çıkış yapmaya hazır olduklarını bildirdi.
İlk nesil Kindle Fire'ın arkasındaki plastik bölüm yerini mat bir metal kaplamaya bırakacak. Cihazın hoparlörü de burada bulunacak. 7 ve 10 inçlik tabletlerin ön yüzlerinde herhangi bir buton yer almayacak, microUSB ve muhtemelen HDMI portları içerecek.
10 inçlik modeli, ilk iPad'in daha ince hali olarak nitelendiren BGR'ın güvenilik kaynakları, bu tabletin daha iyi bir ekrana ve ön kameraya sahip olduğunu aktarmış. Temmuz sonunda resmiyet kazanması bekleyen cihazlar DigiTimes'ın raporuna göre; Ağustos'ta satışa sunulacak. Fakat tarih konusunda kesin birşey söylemek zor.
Dünyanın en büyük çevrimiçi perakendecisi Amazon, ikinci nesil Kindle Fire tablet bilgisayarlarını yine üretim maliyetine, hatta belki de zarar edecek düzeyde bir fiyatlandırmayla satabilir. Bu sefer cihazların resmen Avrupa'da da dağıtılacağı iddia ediliyor. Önümüzdeki haftalarda herşey netleşecek. 

http://www.bgr.com/2012/06/28/kindle-fire-2-specs-details-10-inch-7-inch-amazon/ Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Bence ilk jenerasyon kindle fire zaten halihazirda cok basariliyken ikinci neslini buyuk bir merakla beklemekteyim kindle fire ipad ile kiyaslanmamlidir bu suna doner ucak bmw den hizlidir ayni mantik benim dusuncem su bence kindle fire tam fatih projesi urunudr icine ebook at tasima sorunu yok cok oyun yukleme ama satranc gibi kucuk oyunlarla aklini dagit yeri geldiginde uzun olmayan videolar izle ogrenciler icin cok verimli hatta universiteye gidenler icin bile sonucta ogrenci milletiyiz cok paramiz yok az parayla en iyi performansi bekliyoruz birinci nesil bunu cok iyi yaparken ikincisinin daha iyi olacagina inancim sonsuz sen cok yasa amazon
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enaz3posta 6 yıl
nexus varken yuzune bakmam.google kendi urunlerine tam destek veriyo panpalar
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Pardus Linux 6 yıl
Google'da benzer bir karar aldı, sanırım Android'i kendisine karşı kullanması Google'ı kızdırıyor tabi rekabet bize yarayacak, kaliteli ama ucuz tabletler bu sene Google ve Amazon arasındaki rekabet sayesinde bizlere ulaşacak.
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YGA 6 yıl Pardus Linux
Pardus Linux

Google'da benzer bir karar aldı, sanırım Android'i kendisine karşı kullanması Google'ı kızdırıyor tabi rekabet bize yarayacak, kaliteli ama ucuz tabletler bu sene Google ve Amazon arasındaki rekabet sayesinde bizlere ulaşacak.

Kalitesini bilemem ama ucuzluğu hakkında yorum maalesef yapmak olanaksız.Amazon'un yapmış olduğu tabletlerin ülkemize geleceğini ben düşünmüyorum.Yurtdışından alınan ikinci el ürün olarak bulunabilir fakat fiyat olarak birşey değişmez.
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mailmanyqwlk 6 yıl
Ağustos'ta satışa sunulacak. Fakat tarih konusunda kesin birşey söylemek zor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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armanatilgan 6 yıl
Googleda 10 inçlik model piyasaya sürsün 200 dolardan
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Kotaless 6 yıl
Bakalım Nexus 7'ye rakip olabilecek mi...
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