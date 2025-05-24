Amazon, The Wheel of Time dizisinin geleceğine dair kararını açıkladı

Zaman Çarkı (The Wheel of Time) serisi, olayların döngüsel olarak tekrarladığı fantastik bir evrende geçiyor. Hikâyenin merkezinde köylerinden ayrılmak zorunda kalan beş genç yer alıyor; Kehanet, içlerinden birinin karanlığa karşı savaşacak "Yeniden Doğan Ejderha" olduğunu söyleyince, bu beş gencin epik bir maceraya atılması gerekiyor. Bu macerada onlara, Aes Sedai olarak bilinen ve tamamı kadınlardan oluşan büyücü tarikatının bir üyesi olan Moiraine eşlik ediyor. Yolculukları boyunca dostluklar sınanıyor, saklı güçler uyanıyor ve dünya yavaş yavaş savaşın eşiğine sürükleniyor.
The Wheel of Time Serisi Bir Oyuna da Uyarlanacak
Rosamund Pike'ın başrolünü üstlendiği dizi uyarlaması, kayda değer bir bütçeyle hayata geçirildiği için başlamadan önce serinin hayranlarını epey heyecanlandırmıştı. Ancak günün sonunda ortaya çıkan sonuç, özellikle Zaman Çarkı hayranlarını pek memnun etmedi. Dizi buna rağmen üç sezon devam edecek kadar fazla iyleyiciye devam etmiş olsa da günün sonunda diziyi izlemeye devam eden seyirci, Amazon'un 4. sezona onay vermesi için yeterli olmadı.
The Wheel of Time dizisi iptal edilmiş olsa da bu serinin önümüzdeki dönemde duymaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Nitekim daha birkaç hafta önce n iwot Studios'un büyük bütçeli bir The Wheel of Time oyunu geliştireceği duyurulmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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