Online Satış için Adım Adım Rehber

Geleneksel ticaretin sınırlarını ortadan kaldırmak için yapmanız gereken sadece online satışa başlamaktır. İnternetten satış yapmak ana gelir kaynağı elde etmek için tercih edilebilecek yöntemlerden biri olmakla birlikte ek kazanç sağlamak amacıyla da seçebileceğiniz bir yoldur. Düşük bir sermaye ile geniş müşteri potansiyeline ulaşmanın formülü online satış yapmaktır.

Sadece sermayeye sahip olmak, internetten satışa başlamak için yeterli değildir. Aynı zamanda hangi ürünü satacağınıza karar vermeniz, stratejik bir planlama yapmanız lojistik ve kargo süreçlerini nasıl yöneteceğinizi netleştirmeniz gerekir. Dijital pazarlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmanız, hangi platformda satış yapacağınıza karar vermeniz de önemlidir.

Hangi Ürünü Satacağınıza Karar Verin

İlk olarak satışını yapacağınız ürüne karar vermeniz gerekir. Tüm satış sürecinin ve aynı zamanda stratejilerinizin temelinde bu unsur olacaktır. Satışını yapacağınız ürün ya da ürün grubuna dair Pazar piyasalarını, rekabet durumunu, tedarik süreçlerini ve karlılık oranlarını da dikkate almanız gerekir. İnternetten satış yapmak için seçeceğiniz her bir ürün çeşidine dair dinamiklerin farklı olacağını unutmamalısınız. Bazı ürünlerin satışı için ek belgeler sizden istenebilir.

Çoğu zaman başlangıç aşamasında popüler ürün çeşitlerini seçmek gerekir. Popüler ürünleri belirlemek ve analiz etmek için Google Trends, Amazon Bestseller listeleri, Etsy'de yapılan aramalara göz atabilirsiniz. Kargo süreci kolay ve kâr marjı da yüksek olan ürünler ilk etapta daha doğru seçim olabilir. Elbette ürünlerin hedef kitleye uygun olması da gerektiğinden nerede satış yapacağınızı göz önünde bulundurmanız

Hedef Kitlenizi Tanıyın ve Araştırma Yapın

Doğru ürünü doğru müşteriye ulaştırmak, internetten satış yapma başarısının anahtarıdır. Bunun için hedef kitleyi çok iyi tanımak gerekir ve hedef kitlenin alışveriş alışkanlıklarını, online davranışlarını, ihtiyaçlarını bilmelisiniz. Reklamlar, tanıtımlar ve kampanyalar hedef kitleye uygun olmalıdır. Aksi halde satış oranlarının yükselmesini sağlamanız zorlaşır.

Hedef kitlenin yaşı, cinsiyeti, lokasyonu, gelir seviyesi, ilgi alanları, yaşam tarzı gibi unsurların göz önünde bulundurulması, en doğru stratejilerin belirlenmesini sağlar. Bunun için Google Analytics ve pazar araştırma raporları ya da sosyal medya analiz araçları kullanılabilir.

Online Satış Platformunuzu Seçin

İnternetten satış yapmaya başlarken karar vereceğiniz en kritik unsurlardan biri platformdur. Hangi online platform üzerinden satış yapacağınıza karar vermeniz gerekir. Bu noktada karşınıza seçenekler; kendi online satış platformunu kurmanız ya da mevcut online platformlar arasından bir seçim yapmanızdır. Kendi e-ticaret sitenizi kurmanız önemli bir maliyeti gerektirir. Bu nedenle mevcut bir Pazar yerini seçmeniz ilk aşamada daha düşük maliyetli bir tercih olur.

Türkiye’de internetten satış yapmak isteyenlerin Öncelikle seçimlerinden biri de Amazon oluyor. Hem Türkiye’de hem de global pazarda ürün satışı yapmaya olanak tanıyan Amazon, pek çok farklı açıdan da avantajlar sunan bir platformdur. Mevcut seçenekleri incelerken Amazon’u seçmenin size ne kazandıracağını da göz önünde bulundurmalısınız. Amazon’dan satış yapmanın avantajları arasında en önemli olanları sizler için sıralayalım:

Yüksek trafik alması nedeniyle ürünleriniz daha fazla sayıda kişi tarafından görünür.

Güvenli ödeme yöntemleri sunduğundan müşteriler için de güvenli bir dijital Pazar yeridir.

FBA (Fulfillment by Amazon) sistemi ile kargo, iade ve depo süreçlerinin profesyonelce yönetilmesini sağlar. Bu da ilk aşamada satış yaparken zorlanmanızın önüne geçer.

Küresel pazarlara kolayca açılabilme imkânı sunar ve dilediğiniz ülkede satış yapabilir, dilediğiniz hedef kitleye yönelik ürün seçiminde bulunabilirsiniz.

Amazon dışında daha farklı online satış platformlarına da yönelebilirsiniz. Fakat Amazon’un yurt dışına açılma potansiyeli sunuyor olmasıyla da ülkemizde hizmet veren platformlardan farklı olduğunu unutmamalısınız. Büyüme hedefleri olan ve yurt dışına satış yaparak daha fazla gelir elde etmeyi amaçlayanlar için global bir pazar en doğru seçim olacaktır.

Satıcı Hesabınızı Açın

Amazon’da satış yapmayı seçtiğinizde öncelikle satıcı hesabı açmanız gerekir. Sanıldığı gibi zor olmayan Amazon satıcı hesabı açma işlemi sadece birkaç adımda tamamlanır. Öncelikle Amazon’un resmi satıcı portalına ulaşarak hesap oluşturma alanına tıklamalısınız. Hesap oluşturmanız için bazı bilgileri ilgili alanlara yazmanız gerekir. İlerleyen dönemlerde ödeme alma gibi konularda problem yaşamamak için bu bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurmanız gerekir. Sizden istenecek bilgiler şöyledir:

Kişisel veya işletme bilgileri (vergi numarası, kimlik bilgileri)

Banka hesap bilgileri

İletişim bilgileri (e-posta, telefon numarası)

Kredi kartı bilgisi

Bununla birlikte Amazon’un FBA (Fulfillment by Amazon) hizmetinden faydalanabileceğiniz unutmayın. Bu hizmet kapsamında satışını yaptığınız ürünleri Amazon’un depolarında muhafaza edebilirsiniz. Kargo süreçlerinin ve müşteri hizmetlerinin yönetimini de devredebileceğinizi hatırlatalım. Bu hizmetlerden faydalanmak size zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar ve beraberinde müşteri memnuniyetinin artmasını da mümkün kılar.

Müşteri Çekmek için Etkili Dijital Pazarlama Teknikleri

Online satış için Amazon’u tercih ettiğinizde ürün satışı yaparken uygulayabileceğiniz bazı pazarlama teknikleri de bulunuyor. Satışlarınızı artırmak için uygulayabileceğiniz teknikler hakkında detaylı bir araştırma yapmanız, satış hedeflerinize giden yolu kısaltacaktır. Elbette pek çok platform gibi Amazon’un da kendi içerisinde sunduğu bazı pazarlama araçları bulunuyor. Bu yöntemleri uygulayabileceğiniz gibi harici yöntemleri de deneyebilir ve bu sayede ürünlerinizin kısa zamanda daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Amazon’da satış grafiğinizi yükseltmek için uygulayabileceğiniz yöntemlerden bazıları şöyledir:

1. Amazon Sponsorlu Ürün Reklamları (PPC)

Kısaca PPC olarak bilinen Amazon sponsorlu ürün reklamları belirli anahtar kelimelerde Amazon’un kendi reklam ağında çıkmanızı sağlar. Tıklama başına ödeme modeliyle çalışıyor olması avantajlı bir reklam seçeneği olmasını beraberinde getirir. Satışını yaptığınız ürünlerin arama sonuçlarında daha üst sıralarda çıkmasını sağlar.

2. A+ Content Kullanımı

Bu yöntem Amazon’da marka tescili yaptırmış olanların kullanılabilecek bir pazarlama aracıdır. Ürün sayfasının daha detaylı şekilde hazırlanmasını sağlar ve bu da dönüşüm oranlarının artması anlamına gelir.

3. Amazon Deals ve Kuponlar

Amazon’un özel indirim fırsatları, “Deal of the Day” ya da kuponlar bölümünde yer almak da faydası sanılandan daha fazla olan bir yöntemdir. Satış yapmaya başladığınızda bu unsura da önem vermeniz gerekir.

4. SEO Uyumlu Ürün Başlıkları ve Açıklamalar

Amazon’un arama motoruna göre ürün başlıklarını ve ürün açıklamalarını optimize etmek oldukça önemlidir. Çünkü bu durumda müşterilerin ürünlerini bulma olasılığı yükselir. Ürünler daha görünür olduğundan satış oranları da yükselecektir. Dolayısıyla ürün başlık ve açıklamaları hazırlanmadan önce anahtar kelime analizi yapılabilir.

5. Müşteri Yorumları ve Değerlendirmeleri

Müşterilerin ürün alışverişi sonrasında yorum yapması ve puan vermesi de önemli pazarlama stratejilerinden biridir. Çünkü yüksek puan alan ve çok sayıda kişinin yorum yaptığı ürünler aramalarda aha üst sıralarda çıkar. Ayrıca müşterilerin ürüne ya da satıcıya güven duymasını da beraberinde getirir.

6. Amazon Dışında Sosyal Medya Pazarlaması

Amazon’da satışını yaptığınız ürünlerin pazarlamasını farklı alanlarda da yapabilirsiniz. Instagram, TikTok veya YouTube gibi platformlarda ürün tanıtımları yapmak sık tercih edilen bir yöntemdir. Alternatif olarak influencer iş birlikleri de yapabilirsiniz.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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