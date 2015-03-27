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Amazon Cloud Drive için yeni sınırsız depolama seçenekleri getirildi

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Amazon Cloud Drive için yeni sınırsız depolama seçenekleri getirildi
 
İnternet üzerinden perakende satışın dev isimlerinden Amazon, Clour Drive adını verdiği bulut depolama servisini yeni paketlerle güncelledi.
Hazırlanan bu yeni paketler ile yılda 12$ ödeyerek sadece fotoğraflar için sınırsız bir depolama alanı elde edilebilirken, yıllık 60$'a ise bütün dosya tipleri için sınırsız depolama alanı verilmeye başlandı. 12'lık paketi içerisinde diğer dosyalar ve videolar için 5GB'lık alan ayarın Amazon, iki paketine de ortak olarak 3 aylık ücretsiz deneme süreci de ekledi.
Amazon'un dikkat çeken yeni paketlerine buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.amazon.com/clouddrive/home/177-9464232-7219032?_encoding=UTF8&*Version*=1&*entries*=0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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OverClocK1ng 4 yıl
Yılda 12 Dolar gerçekten de çok iyiymiş...
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