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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon Cloud Player, "BMW Apps" ve "MINI Connected" uygulaması oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
554
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Amazon Cloud Player,
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Amazon’un sevilen uygulamalarından olan Cloud Player, BMW ve Mini’nin araç içi sisteminde destek verdiği uygulamalar kervanına katıldı.

Bundan böyle Amazon Cloud Player kullanıcıları hem BMW hem de MINI marka araçlardaiPhone'u USB kablosu ya da SnapIn adaptörü ile araç içi sistemine bağladıktan sonra uygulamaların içeriğine iDrive kontrolcüsü üzerinden ulaşıp, Amazon Cloud Player’daki şarkılarını araç içerisinde rahatlıkla dinleyebilecekler.

Amazon Cloud Player, müşterilerine, bilgisayarlardaki şarkıları Cloud’a yükleyip istedikleri yerden ve istedikler zaman erişebilme imkanı sunuyor. Ayrıca Amazon.com üzerinden yapılan müzik alışverişleri de bu alanda depolanabiliyor.

Son güncelleme ile “BMW Apps ready” ve “MINI Connected ready” özelliğine kavuşan Amazon Cloud Player’ın App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


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