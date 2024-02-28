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    Elektrikli otomobil memnuniyet sıralamasında BMW ve MINI zirvede: İşte liste

    Veri analitiği şirketi J.D. Power, elektrikli araç sahiplerinin memnuniyetini çeşitli faktörlere göre değerlendirdi. Yapılan araştırmada BMW ve MINI modelleri  rakiplerini geride bıraktı.
    Elektrikli otomobil memnuniyet sıralamasında BMW ve MINI zirvede Tam Boyutta Gör
    J.D. Power, elektrikli otomobil sahiplerinin araçlarından duydukları memnuniyeti değerlendiren yeni bir rapor yayınladı. Hem kitlesel pazar hem de premium segmentte BMW modelleri en yüksek memnuniyet puanlarını aldı. Buna karşın, birçok elektrikli otomobil sahibinin araçlarından vazgeçmeyi düşündüğü de ortaya çıktı.

    Premium elektrikli otomobiller sıralamasında 800 puan alan BMW i4 zirvede yer alıyor. İkinci ve üçüncü sıralada 789 puanla Rivian R1T pick-up ve 778 puanla R1S crossover modelleri var. Tesla'nın Model 3 ve Model Y araçlarının ilk 5'e içinde yer aldıkları görülüyor.

    Kitlesel segmente dahil edilen MINI markasının Cooper SE Hardtop modeli 770 puan alarak nispeten uygun fiyatlı elektrikli otomobiller arasında en yüksek puana sahip oldu. Hemen arkasından gelen Ford Mustang Mach-E (764 puan) ve Hyundai Ioniq 6'nın (759 puan) ise oldukça yakın puan almaları dikkat çekiyor.

    Elektrikli otomobil memnuniyet sıralamasında BMW ve MINI zirvede Tam Boyutta Gör

    Premium Segment

    • BMW i4: 800
    • Rivian R1T: 789
    • Rivian R1S: 778
    • Tesla Model 3: 756
    • Tesla Model Y: 752
    • Segment ortalaması: 750
    • Volvo C40 Recharge: 730
    • Volvo XC40 Recharge: 719
    • Audi Q4 e-Tron: 680

    Elektrikli otomobil memnuniyet sıralamasında BMW ve MINI zirvede Tam Boyutta Gör

    Kitlesel Pazar

    • Mini Cooper SE Hardtop: 770
    • Ford Mustang Mach-E: 764
    • Hyundai Ioniq 6: 759
    • Kia EV6: 739
    • Nissan Ariya: 739
    • Chevrolet Bolt EUV: 738
    • Chevrolet Bolt EV: 733
    • Hyundai Ioniq 5: 727
    • Segment ortalaması: 718
    • Kia Niro EV: 706
    • Ford F-150 Lightning: 704
    • Subaru Solterra: 691
    • Volkswagen ID.4: 677
    • Hyundai Kona Electric: 675
    • Nissan Leaf: 651

    Şarj istasyonu sorunu vazgeçme sebebi

    Analistler sıralamayı, yeni satın alınmış (1 yıla kadar sahip olunan) elektrikli otomobil sahipleriyle görüşerek derledi. Listede batarya menzilinin doğruluğu, halka açık şarj istasyonlarının yeterliliği, sürüş keyfi, sahip olma maliyeti, evde şarj kolaylığı, tasarım, güvenlik, teknoloji özellikleri ve servis deneyimi gibi çok sayıda faktör var.

    J.D. Power'ın araştırmasına göre, ilk defa elektrikli araca geçenlerin %39'u şarj istasyonu altyapısındaki sorunlar nedeniyle hibrit veya benzinli/dizel araçlara geri dönmeyi düşünüyor. Bu oran daha önce elektrikli araç deneyimi olanlarda ise %19 seviyesinde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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