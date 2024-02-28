Elektrikli otomobil memnuniyet sıralamasında BMW ve MINI zirvede: İşte liste

Tam Boyutta Gör J.D. Power, elektrikli otomobil sahiplerinin araçlarından duydukları memnuniyeti değerlendiren yeni bir rapor yayınladı. Hem kitlesel pazar hem de premium segmentte BMW modelleri en yüksek memnuniyet puanlarını aldı. Buna karşın, birçok elektrikli otomobil sahibinin araçlarından vazgeçmeyi düşündüğü de ortaya çıktı.

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Premium elektrikli otomobiller sıralamasında 800 puan alan BMW i4 zirvede yer alıyor. İkinci ve üçüncü sıralada 789 puanla Rivian R1T pick-up ve 778 puanla R1S crossover modelleri var. Tesla'nın Model 3 ve Model Y araçlarının ilk 5'e içinde yer aldıkları görülüyor.

Kitlesel segmente dahil edilen MINI markasının Cooper SE Hardtop modeli 770 puan alarak nispeten uygun fiyatlı elektrikli otomobiller arasında en yüksek puana sahip oldu. Hemen arkasından gelen Ford Mustang Mach-E (764 puan) ve Hyundai Ioniq 6'nın (759 puan) ise oldukça yakın puan almaları dikkat çekiyor.

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Premium Segment

BMW i4: 800

Rivian R1T: 789

Rivian R1S: 778

Tesla Model 3: 756

Tesla Model Y: 752

Segment ortalaması: 750

Volvo C40 Recharge: 730

Volvo XC40 Recharge: 719

Audi Q4 e-Tron: 680

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Kitlesel Pazar

Mini Cooper SE Hardtop: 770

Ford Mustang Mach-E: 764

Hyundai Ioniq 6: 759

Kia EV6: 739

Nissan Ariya: 739

Chevrolet Bolt EUV: 738

Chevrolet Bolt EV: 733

Hyundai Ioniq 5: 727

Segment ortalaması: 718

Kia Niro EV: 706

Ford F-150 Lightning: 704

Subaru Solterra: 691

Volkswagen ID.4: 677

Hyundai Kona Electric: 675

Nissan Leaf: 651

Şarj istasyonu sorunu vazgeçme sebebi

Analistler sıralamayı, yeni satın alınmış (1 yıla kadar sahip olunan) elektrikli otomobil sahipleriyle görüşerek derledi. Listede batarya menzilinin doğruluğu, halka açık şarj istasyonlarının yeterliliği, sürüş keyfi, sahip olma maliyeti, evde şarj kolaylığı, tasarım, güvenlik, teknoloji özellikleri ve servis deneyimi gibi çok sayıda faktör var.

J.D. Power'ın araştırmasına göre, ilk defa elektrikli araca geçenlerin %39'u şarj istasyonu altyapısındaki sorunlar nedeniyle hibrit veya benzinli/dizel araçlara geri dönmeyi düşünüyor. Bu oran daha önce elektrikli araç deneyimi olanlarda ise %19 seviyesinde.

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Elektrikli otomobil memnuniyet sıralamasında BMW ve MINI zirvede