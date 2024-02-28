Elektrikli otomobil memnuniyet sıralamasında BMW ve MINI zirvede: İşte liste

Premium elektrikli otomobiller sıralamasında 800 puan alan BMW i4 zirvede yer alıyor. İkinci ve üçüncü sıralada 789 puanla Rivian R1T pick-up ve 778 puanla R1S crossover modelleri var. Tesla'nın Model 3 ve Model Y araçlarının ilk 5'e içinde yer aldıkları görülüyor.
Kitlesel segmente dahil edilen MINI markasının Cooper SE Hardtop modeli 770 puan alarak nispeten uygun fiyatlı elektrikli otomobiller arasında en yüksek puana sahip oldu. Hemen arkasından gelen Ford Mustang Mach-E (764 puan) ve Hyundai Ioniq 6'nın (759 puan) ise oldukça yakın puan almaları dikkat çekiyor.
Premium Segment
- BMW i4: 800
- Rivian R1T: 789
- Rivian R1S: 778
- Tesla Model 3: 756
- Tesla Model Y: 752
- Segment ortalaması: 750
- Volvo C40 Recharge: 730
- Volvo XC40 Recharge: 719
- Audi Q4 e-Tron: 680
Kitlesel Pazar
- Mini Cooper SE Hardtop: 770
- Ford Mustang Mach-E: 764
- Hyundai Ioniq 6: 759
- Kia EV6: 739
- Nissan Ariya: 739
- Chevrolet Bolt EUV: 738
- Chevrolet Bolt EV: 733
- Hyundai Ioniq 5: 727
- Segment ortalaması: 718
- Kia Niro EV: 706
- Ford F-150 Lightning: 704
- Subaru Solterra: 691
- Volkswagen ID.4: 677
- Hyundai Kona Electric: 675
- Nissan Leaf: 651
Şarj istasyonu sorunu vazgeçme sebebi
Analistler sıralamayı, yeni satın alınmış (1 yıla kadar sahip olunan) elektrikli otomobil sahipleriyle görüşerek derledi. Listede batarya menzilinin doğruluğu, halka açık şarj istasyonlarının yeterliliği, sürüş keyfi, sahip olma maliyeti, evde şarj kolaylığı, tasarım, güvenlik, teknoloji özellikleri ve servis deneyimi gibi çok sayıda faktör var.
J.D. Power'ın araştırmasına göre, ilk defa elektrikli araca geçenlerin %39'u şarj istasyonu altyapısındaki sorunlar nedeniyle hibrit veya benzinli/dizel araçlara geri dönmeyi düşünüyor. Bu oran daha önce elektrikli araç deneyimi olanlarda ise %19 seviyesinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.