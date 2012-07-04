Amazon, Kindle Fire 2'nin dağıtımına 7 Ağustos'ta başlayacak





Google, ilk tabletini içinde bulunduğumuz ayın ortalarında satışa sunacak ve halihazırda 10 inçlik bir diğer ürünün geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Android platformuyla giriş seviyede büyük başarı yakalayan ilk üretici Amazon ise; ikinci nesil Kindle Fire model(ler)iyle meşgul. Bütçe dostu olarak nitelendirilen bu segmentteki alternatiflerin artış göstermesi üzerine Amazon'un ilk cihazıyla elde ettiği satış rakamlarına ulaşamayacağı ön görülse de The China Times, Kindle Fire 2'nin çok yakında çıkış yapacağını bildirerek meydanın Google ve diğer firmalara kalmayacağını gözler önüne serdi.

Çinli gazeteye göre; Amazon, Haziran'dan beri üretimini sürdüren Quanta Computer firmasından Ağustos ayı başında sevkiyata hazır olması kaydıyla 2 milyon Kindle Fire 2 tablet bilgisayar sipariş etmiş. Daha önceki iddialar, resmi tanıtımın 31 Temmuz'da gerçeleşeceğini ortaya çıkarmıştı. Muhtemelen tanıtım ardından takip eden haftalarda Amerika ve Avrupa'ya dağıtım başlayacak.

Yeni Kindle Fire'ın çerçevesi metal, kasanın geri kalan kısımları plastikten imal edilecek. Ekranlar LG'den almış, dokunmatik panellerin tedariği içinse TPK ile anlaşılmış. 7 inçlik yeni bir modelin çıkış yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Fakat 8.9 ve 10 inçlik tabletlerin de 31 Temmuz'daki etkinlikte mi duyurulacağı, yoksa sonraki aylarda mı tüketiciyle buluşacağı bilinmiyor.

http://news.chinatimes.com/tech/171706/122012070400092.html?ystfuv