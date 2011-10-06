Amazon Kindle Fire modelinin maliyeti 209.63$'ı buluyor

Dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon e-okuyucu modelleri ile kazandığı büyük tecrübeyi tablet piyasasına aktararak Kindle Fire adlı modelini geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı.





7 inçlik kapasitif dokunmatik 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekran, 1 GHz hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP işlemci, 512MB bellek, 8GB depolama kapasitesi, WiFi özelliklerine sahip, 199$ gibi rekabetçi bir fiyatla satışa sunulacak Kindle Fire modelinin yazılım tarafında verilen premium üyelik hediyeleri nedeniyle satış başına 50$ civarında bir zarar edeceği öngörülmekteydi.





Araştırma firması IHS iSupply firmasının tahminine göre donanım tarafında da 18$'lık bir zarar sözkonusu. Kindle Fire modelinin donanım parçalarının toplamı 191.65$ ediyor. İşçilik masrafları da eklendiğinde ortaya 209.63$ seviyesi çıkıyor.





Böylece toplam zarar öngörüsü 68$ oluyor. Ancak iSuppli firmanın yine de tablet başına 10$ kar edeceğini düşünüyor. Çünkü dijital içerik satışını artıracak olan Kindle Fire, sürümden kazandırmış olacak.





Bununla birlikte Amazon'un asıl kazancı müşterilerin cihaza gösterdiği ilgi olacak. Amazon'un iş alanının büyük kısmını oluşturan elektronik cihaz satışları bu ilgiyle doğru orantılı olarak artacak.