Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon Kindle Fire modelinin maliyeti 209.63$'ı buluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,2b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon e-okuyucu modelleri ile kazandığı büyük tecrübeyi tablet piyasasına aktararak Kindle Fire adlı modelini geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı.

7 inçlik kapasitif dokunmatik 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekran, 1 GHz hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP işlemci,  512MB bellek, 8GB depolama kapasitesi, WiFi özelliklerine sahip, 199$ gibi rekabetçi bir fiyatla satışa sunulacak Kindle Fire modelinin yazılım tarafında verilen premium üyelik hediyeleri nedeniyle satış başına 50$ civarında bir zarar edeceği öngörülmekteydi.

Araştırma firması IHS iSupply firmasının tahminine göre donanım tarafında da 18$'lık bir zarar sözkonusu. Kindle Fire modelinin donanım parçalarının toplamı 191.65$ ediyor. İşçilik masrafları da eklendiğinde ortaya 209.63$ seviyesi çıkıyor.

Böylece toplam zarar öngörüsü 68$ oluyor. Ancak iSuppli firmanın yine de tablet başına 10$ kar edeceğini düşünüyor. Çünkü dijital içerik satışını artıracak olan Kindle Fire, sürümden kazandırmış olacak.

Bununla birlikte Amazon'un asıl kazancı müşterilerin cihaza gösterdiği ilgi olacak. Amazon'un iş alanının büyük kısmını oluşturan elektronik cihaz satışları bu ilgiyle doğru orantılı olarak artacak. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LKLC 8 yıl
adamlar zarar için satmaz, herhalde düşündükleri birşey vardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 8 yıl
zaten burada amaç tablet satışından kar elde etmek değil. tabletlerin kullanımı ile birlikte gelecek olan içeriklerin satışından kar elde etmek. ayrıca amaç amazonun henüz ulaşamadığı kişilerinde bu yolla halkanın içerisine çekmek olacaktır. bu nedenle tablet satışından kısa vadede meydana gelecek olan zarar orta ve uzun vadeli firmanın elde etmeyi amaçladığı kar marjı yanında kabul edilebilir bir risk olacaktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Pentax'ın yeni nesil fotoğraf makinelerini konuştuk 8 yıl Logitech'in yeni ürünlerine yakından bakış! 8 yıl Steve Jobs anlatıyor: "Ölüm hayatın en güzel icatlarından birisidir" 8 yıl Logitech ile tablet odaklı yeni ürünleri hakkında konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim