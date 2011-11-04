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Amazon Prime servisi Kindle Sahipleri Ödünç Verme Kütüphanesi ile yeni bir kitap okuma opsiyonu ekliyor

7 yıl
4b
1
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi olan ve Kindle dijital kitap okuyucusuyla e-kitap alanında devrim yapan firmalardan Amazon ücretli servislerinin bulunduğu Prime sistemine yeni bir kitap okuma opsiyonu ekliyor.

Kindle Sahipleri Ödünç Verme Kütüphanesi hizmeti Prime üyelerine binlerce kitabın olduğu listeden her ay bir tanesini ücretsiz seçme imkanı veriyor.

Listede şu anki ve eski New York Times çok satanlar grubundan 100'den fazla eser de bulunuyor.Kitaplar ücretsiz olarak kargolanıyor.

Yılda 79$ abonelik ücreti olan hizmet TV dizilerine ve filmlere de erişim imkanı sunuyor. Hizmetin hedef kitlesi ise Kindle okuyucusu ve Kindle Fire tableti sahibi olan tüketiciler. Çünkü servis sadece donanıma bağlı olarak çalışıyor. Mobil platformlarda kullanılan Kindle uygulaması ile bu hizmete erişmek mümkün değil.

Yeni tanıtılan 7 inçlik Kindle Fire tableti ve Kindle Touch modelleri ile Amazon 2012 yılında 15-20 milyon arası cihaz satışı bekliyor. Bu tür servislerle de satışları desteklemeyi planlıyor.


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