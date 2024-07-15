Amazon Prime indirimleri bu gece başlıyor: Fırsatları nasıl takip edebilirsiniz?

- Amazon Prime üyelerine özel Avantajlar
- Amazon Prime kampanyaları neler olacak?
- Amazon Prime indirimlerini nasıl takip edeceksiniz?
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Amazon Prime üyelerine özel Avantajlar
Prime üyeleri için bu indirim günleri ekstra avantajlar sunuyor. İşte Amazon Prime üyelerinin yararlanabileceği bazı ayrıcalıklar:
- Ücretsiz Kargo: Prime üyeleri, indirim süresince yapacakları alışverişlerde ücretsiz kargo hizmetinden faydalanabilirler. Bu sayede, indirimli ürünlere ek kargo ücreti ödemeden sahip olabilirsiniz.
- Özel Fırsatlar: Prime üyeleri için belirli ürünlerde ekstra indirimler ve özel fırsatlar sunulacak. Bu fırsatları kaçırmamak için Prime üyeliğinizin aktif olduğundan emin olun.
Amazon Prime kampanyaları neler olacak?
Amazon Prime üyelerine sunulacak olan birbirinden avantajlı kampanya ve fırsatlar ise şu şekilde olacak:
- Fırsat ürünlerinin fiyatı düşerse, aradaki fark iade
- 3000 TL ve üzeri alışverişine 300 TL indirim
- 3 ay boyunca alışveriş senden, Prime ücretin Amazon'dan
- 12 aya varan taksit imkanı
- Seçili ürünlerde 500 TL'ye, sepette %10 indirim
Amazon Prime indirimlerini nasıl takip edeceksiniz?
İndirimleri en iyi şekilde takip edebilmek ve fırsatları kaçırmamak için DonanımHaber Sıcak Fırsatlar forumlarındaki şu ana konuları takip edebilirsiniz:
- Amazon Türkiye İndirimleri Ana Konu
- Amazon Türkiye Sadece İndirimli Ürün ve Fırsat Paylaşımları
- Notebook ve Masaüstü Bilgisayar İndirimleri Ana Konu
- Bilgisayar Parçaları ve Bilgisayar Aksesuarları İndirimleri Ana Konu
- 65 İnç ve Üzeri Büyük Ekranlı TV İndirimleri Ana Konu
- İndirimli USB Kablolar Ana Konu
- Kadın Giyim ve Aksesuar İndirimleri Ana Konu
- Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Ana Konu
- Bebek İhtiyaçları için Sıcak Fırsatlar
- Kamp ve Outdoor Ürünleri Ana Konu
- Spor Ekipmanları ve Sporcu Ürünleri İndirimleri Ana Konu
- LEGO Fırsatları Ana Konu
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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