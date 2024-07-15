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    Amazon Prime indirimleri bu gece başlıyor: Fırsatları nasıl takip edebilirsiniz?

    Amazon Prime indirimleri, 16-22 Temmuz tarihlerinde tüm kategorilerde büyük indirimler sunacak. Prime üyeleri, bu özel günlerde avantajlı fiyatlarla alışveriş yapma ayrıcalığına sahip olacaklar.
    Amazon Prime indirimleri bu gece başlıyor Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime büyük indirim dönemi bu gece saat 00:00 itibarıyla başlıyor ve 16-22 Temmuz tarihleri arasında devam edecek. Bu süre zarfında moda, elektronik, ev eşyaları, güzellik ürünleri ve daha birçok kategoride harika fırsatlar sunulacak ve Amazon Prime üyeleri, bu özel indirimlerden yararlanarak ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecekler.

    Amazon Prime üyelerine özel Avantajlar

    Prime üyeleri için bu indirim günleri ekstra avantajlar sunuyor. İşte Amazon Prime üyelerinin yararlanabileceği bazı ayrıcalıklar:

    • Ücretsiz Kargo: Prime üyeleri, indirim süresince yapacakları alışverişlerde ücretsiz kargo hizmetinden faydalanabilirler. Bu sayede, indirimli ürünlere ek kargo ücreti ödemeden sahip olabilirsiniz.
    • Özel Fırsatlar: Prime üyeleri için belirli ürünlerde ekstra indirimler ve özel fırsatlar sunulacak. Bu fırsatları kaçırmamak için Prime üyeliğinizin aktif olduğundan emin olun.

    Amazon Prime kampanyaları neler olacak?

    Amazon Prime üyelerine sunulacak olan birbirinden avantajlı kampanya ve fırsatlar ise şu şekilde olacak:

    • Fırsat ürünlerinin fiyatı düşerse, aradaki fark iade
    • 3000 TL ve üzeri alışverişine 300 TL indirim
    • 3 ay boyunca alışveriş senden, Prime ücretin Amazon'dan
    • 12 aya varan taksit imkanı
    • Seçili ürünlerde 500 TL'ye, sepette %10 indirim

    Amazon Prime indirimlerini nasıl takip edeceksiniz?

    İndirimleri en iyi şekilde takip edebilmek ve fırsatları kaçırmamak için DonanımHaber Sıcak Fırsatlar forumlarındaki şu ana konuları takip edebilirsiniz:

    Ayrıca Amazon Prime indirimlerini resmi WhatsApp ve Telegram kanallarımıza abone olarak pratik ve hızlı şekilde takip edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    17 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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