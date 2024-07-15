Amazon Prime indirimleri bu gece başlıyor: Fırsatları nasıl takip edebilirsiniz?

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime büyük indirim dönemi bu gece saat 00:00 itibarıyla başlıyor ve 16-22 Temmuz tarihleri arasında devam edecek. Bu süre zarfında moda, elektronik, ev eşyaları, güzellik ürünleri ve daha birçok kategoride harika fırsatlar sunulacak ve Amazon Prime üyeleri, bu özel indirimlerden yararlanarak ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecekler.

Amazon Prime üyelerine özel Avantajlar

Prime üyeleri için bu indirim günleri ekstra avantajlar sunuyor. İşte Amazon Prime üyelerinin yararlanabileceği bazı ayrıcalıklar:

Ücretsiz Kargo: Prime üyeleri, indirim süresince yapacakları alışverişlerde ücretsiz kargo hizmetinden faydalanabilirler. Bu sayede, indirimli ürünlere ek kargo ücreti ödemeden sahip olabilirsiniz.

Prime üyeleri, indirim süresince yapacakları alışverişlerde hizmetinden faydalanabilirler. Bu sayede, indirimli ürünlere ek kargo ücreti ödemeden sahip olabilirsiniz. Özel Fırsatlar: Prime üyeleri için belirli ürünlerde ekstra indirimler ve özel fırsatlar sunulacak. Bu fırsatları kaçırmamak için Prime üyeliğinizin aktif olduğundan emin olun.

Amazon Prime kampanyaları neler olacak?

Amazon Prime üyelerine sunulacak olan birbirinden avantajlı kampanya ve fırsatlar ise şu şekilde olacak:

Fırsat ürünlerinin fiyatı düşerse , aradaki fark iade

, aradaki 3000 TL ve üzeri alışverişine 300 TL indirim

ve üzeri alışverişine indirim 3 ay boyunca alışveriş senden, Prime ücretin Amazon'dan

boyunca alışveriş senden, Amazon'dan 12 aya varan taksit imkanı

taksit imkanı Seçili ürünlerde 500 TL'ye, sepette %10 indirim

Amazon Prime indirimlerini nasıl takip edeceksiniz?

İndirimleri en iyi şekilde takip edebilmek ve fırsatları kaçırmamak için DonanımHaber Sıcak Fırsatlar forumlarındaki şu ana konuları takip edebilirsiniz:

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Amazon Prime indirimleri bu gece başlıyor