Amazon, Prime teslimatları daha da hızlandırdı

Amazon, teslimat sürelerini kısaltıyor
Amazon, Prime üyelerine aynı gün ya da ertesi gün 2 milyardan fazla ürün teslim ederken ABD'nin en büyük 60 metropol bölgesinde Prime siparişlerinin neredeyse yüzde 60'ını aynı gün ya da ertesi gün teslim ettiğini açıkladı.
Bununla birlikte Londra, Tokyo’daki Prime üyelerine her dört üründen üçü aynı gün veya ertesi gün teslim edildi. Yapılan açıklamada Amazon’un teslimat sürelerini hızlandırırken ürün yelpazesini de genişlettiği belirtiliyor. Prime, ilk olarak 2005’te ABD’de başlatıldığında sadece bir milyon ürün için ücretsiz İki Günde Kargo hizmeti sunuluyordu. Şu anda ise 300 milyondan fazla ürün sunuluyor, buna aynı gün veya bir günde teslim edilebilen on milyonlarca ürün de dahil.
Amazon, Prime üyelerine Türkiye’de de aynı gün veya 1 günde teslimat avantajı sunuyor. Resmi web sitesindeki bilgilere göre Prime üyeleri, Amazon’un yurt içi lojistik merkezlerinden gönderilen ürünlerde aynı gün teslimattan yararlanabiliyor. Ancak bu ülke geneli değil, Bursa ve Kocaeli için geçerli. 1 günde teslimat tarafında ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Isparta, Kütahya, Manisa, Sakarya, Yalova, Düzce ve Afyon illerine gönderim yapılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.