Tam Boyutta Gör Amazon, 2023 yılında ABD'de 4 milyardan fazla ve Avrupa'da 2 milyardan fazla olmak üzere aynı gün veya bir sonraki gün teslimatlarında 7 milyar müşteriye ulaşmıştı. Teknoloji devi tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre Prime teslimatları geçen yıla göre daha da hızlandı. Firma, 2024’ün ilk üç ayında Prime üyelerine aynı gün ya da ertesi gün 2 milyardan fazla ürün teslim ederek önceki yılın rekorunu kırdığını duyurdu.

Amazon, teslimat sürelerini kısaltıyor

Amazon, Prime üyelerine aynı gün ya da ertesi gün 2 milyardan fazla ürün teslim ederken ABD'nin en büyük 60 metropol bölgesinde Prime siparişlerinin neredeyse yüzde 60'ını aynı gün ya da ertesi gün teslim ettiğini açıkladı.

Bununla birlikte Londra, Tokyo’daki Prime üyelerine her dört üründen üçü aynı gün veya ertesi gün teslim edildi. Yapılan açıklamada Amazon’un teslimat sürelerini hızlandırırken ürün yelpazesini de genişlettiği belirtiliyor. Prime, ilk olarak 2005’te ABD’de başlatıldığında sadece bir milyon ürün için ücretsiz İki Günde Kargo hizmeti sunuluyordu. Şu anda ise 300 milyondan fazla ürün sunuluyor, buna aynı gün veya bir günde teslim edilebilen on milyonlarca ürün de dahil.

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Amazon, Prime üyelerine Türkiye’de de aynı gün veya 1 günde teslimat avantajı sunuyor. Resmi web sitesindeki bilgilere göre Prime üyeleri, Amazon’un yurt içi lojistik merkezlerinden gönderilen ürünlerde aynı gün teslimattan yararlanabiliyor. Ancak bu ülke geneli değil, Bursa ve Kocaeli için geçerli. 1 günde teslimat tarafında ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Isparta, Kütahya, Manisa, Sakarya, Yalova, Düzce ve Afyon illerine gönderim yapılıyor.

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Amazon, Prime teslimatları daha da hızlandırdı