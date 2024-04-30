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    Anlık Bildirim

    Amazon, Prime teslimatları daha da hızlandırdı

    Amazon, Prime hızlı teslimat sürelerini büyük oranda kısalttığını duyurdu. Firma, yılın ilk çeyreğinde 2 milyardan fazla ürünü aynı gün veya ertesi gün müşterilerle buluşturduğunu açıkladı.
    Amazon, Prime teslimatları daha da hızlandırdı Tam Boyutta Gör
    Amazon, 2023 yılında ABD'de 4 milyardan fazla ve Avrupa'da 2 milyardan fazla olmak üzere aynı gün veya bir sonraki gün teslimatlarında 7 milyar müşteriye ulaşmıştı. Teknoloji devi tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre Prime teslimatları geçen yıla göre daha da hızlandı. Firma, 2024’ün ilk üç ayında Prime üyelerine aynı gün ya da ertesi gün 2 milyardan fazla ürün teslim ederek önceki yılın rekorunu kırdığını duyurdu.

    Amazon, teslimat sürelerini kısaltıyor

    Amazon, Prime üyelerine aynı gün ya da ertesi gün 2 milyardan fazla ürün teslim ederken ABD'nin en büyük 60 metropol bölgesinde Prime siparişlerinin neredeyse yüzde 60'ını aynı gün ya da ertesi gün teslim ettiğini açıkladı.

    Bununla birlikte Londra, Tokyo’daki Prime üyelerine her dört üründen üçü aynı gün veya ertesi gün teslim edildi. Yapılan açıklamada Amazon’un teslimat sürelerini hızlandırırken ürün yelpazesini de genişlettiği belirtiliyor. Prime, ilk olarak 2005’te ABD’de başlatıldığında sadece bir milyon ürün için ücretsiz İki Günde Kargo hizmeti sunuluyordu. Şu anda ise 300 milyondan fazla ürün sunuluyor, buna aynı gün veya bir günde teslim edilebilen on milyonlarca ürün de dahil.

    Amazon, Prime üyelerine Türkiye’de de aynı gün veya 1 günde teslimat avantajı sunuyor. Resmi web sitesindeki bilgilere göre Prime üyeleri, Amazon’un yurt içi lojistik merkezlerinden gönderilen ürünlerde aynı gün teslimattan yararlanabiliyor. Ancak bu ülke geneli değil, Bursa ve Kocaeli için geçerli. 1 günde teslimat tarafında ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Isparta, Kütahya, Manisa, Sakarya, Yalova, Düzce ve Afyon illerine gönderim yapılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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