Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sevilen oyun serisi Mass Effect, Amazon dizisi oluyor

    BioWare, son yıllarda pek parlak bir dönemden geçmese de görünüşe göre sevilen oyun serisi Mass Effect için büyük planlar var. Aktarılanlara göre Amazon, bir Mass Effect dizisi geliştiriyor.
    Sevilen oyun serisi Mass Effect, Amazon dizisi oluyor Tam Boyutta Gör
    Video oyun dünyasının en sevilen bilim kurgu serilerinden biri olan Mass Effect, Amazon MGM Studios tarafından televizyon ekranlarına uyarlanıyor. İlk kez 2021 yılında gündeme gelen proje uzun süre sessizliğe bürünmüştü, ancak Variety’nin haberi ile birlikte dizi projesinin resmi olarak geliştirilme aşamasına geçtiği doğrulandı.

    Mass Effect, dizi oluyor

    Mass Effect hayranları için ayrı bir anlam taşıyan 7 Kasım "N7 Günü"nde duyurulan haber, BioWare’in resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılmasa da hayranları oldukça heyecanlandırdı. Özellikle BioWare’in son projesi olan Dragon Age: The Veilguard’ın ardından, bu duyuru büyük bir sürpriz olarak karşılandı.

    Serinin yazarlığını ve yürütücü yapımcılığını, bilim kurgu gerilim filmi 10 Cloverfield Lane ve F9: The Fast Saga ile tanınan Daniel Casey üstleniyor. Diğer yapımcılar arasında EA/BioWare'in bir sonraki Mass Effect oyununun geliştirilmesine liderlik eden Michael Gamble ve yaklaşmakta olan The Legend of Zelda live-action filmi üzerinde de çalışan Avi Arad yer alıyor.

    Şu an için dizi hakkında çok fazla detay bilinmese de Amazon, projenin EA’in en çok satan bilim kurgu oyun serisi Mass Effect'e dayandığını doğruladı. Henüz hikayenin doğrudan bir uyarlama mı olacağı, yoksa oyun evreninde geçen özgün bir hikaye mi sunacağı belirsizliğini koruyor.

    Amazon’un Fallout dizisi ile elde ettiği başarı, Mass Effect uyarlaması için de olumlu bir örnek olarak değerlendiriliyor. Prime Video’da yayımlanan Fallout dizisi, hem izleyici sayısında hem de eleştirmenlerden aldığı olumlu yorumlarla dikkat çekmiş ve kısa sürede ikinci sezon onayını almıştı. Bu başarıların ardından Mass Effect dizisine dair beklentiler daha da artmış durumda.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/11/7/24290596/mass-effect-tv-show-amazon-fallout https://variety.com/2024/tv/news/mass-effect-tv-series-amazon-writer-marvel-1236203755/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    65 inç tv için tv ünitesi kaç cm olmalı yoklama kaçağı cezası ödeme turkcell faturalıdan faturasıza geçiş suzuki neden tutulmuyor kayganlaştırıcı önerisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız