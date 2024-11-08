Sevilen oyun serisi Mass Effect, Amazon dizisi oluyor

Mass Effect, dizi oluyor
Mass Effect hayranları için ayrı bir anlam taşıyan 7 Kasım "N7 Günü"nde duyurulan haber, BioWare’in resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılmasa da hayranları oldukça heyecanlandırdı. Özellikle BioWare’in son projesi olan Dragon Age: The Veilguard’ın ardından, bu duyuru büyük bir sürpriz olarak karşılandı.
Serinin yazarlığını ve yürütücü yapımcılığını, bilim kurgu gerilim filmi 10 Cloverfield Lane ve F9: The Fast Saga ile tanınan Daniel Casey üstleniyor. Diğer yapımcılar arasında EA/BioWare'in bir sonraki Mass Effect oyununun geliştirilmesine liderlik eden Michael Gamble ve yaklaşmakta olan The Legend of Zelda live-action filmi üzerinde de çalışan Avi Arad yer alıyor.
Şu an için dizi hakkında çok fazla detay bilinmese de Amazon, projenin EA’in en çok satan bilim kurgu oyun serisi Mass Effect'e dayandığını doğruladı. Henüz hikayenin doğrudan bir uyarlama mı olacağı, yoksa oyun evreninde geçen özgün bir hikaye mi sunacağı belirsizliğini koruyor.
Amazon’un Fallout dizisi ile elde ettiği başarı, Mass Effect uyarlaması için de olumlu bir örnek olarak değerlendiriliyor. Prime Video’da yayımlanan Fallout dizisi, hem izleyici sayısında hem de eleştirmenlerden aldığı olumlu yorumlarla dikkat çekmiş ve kısa sürede ikinci sezon onayını almıştı. Bu başarıların ardından Mass Effect dizisine dair beklentiler daha da artmış durumda.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/11/7/24290596/mass-effect-tv-show-amazon-fallout https://variety.com/2024/tv/news/mass-effect-tv-series-amazon-writer-marvel-1236203755/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über