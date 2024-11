Sevilen oyun serisi Mass Effect, Amazon dizisi oluyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Video oyun dünyasının en sevilen bilim kurgu serilerinden biri olan Mass Effect, Amazon MGM Studios tarafından televizyon ekranlarına uyarlanıyor. İlk kez 2021 yılında gündeme gelen proje uzun süre sessizliğe bürünmüştü, ancak Variety’nin haberi ile birlikte dizi projesinin resmi olarak geliştirilme aşamasına geçtiği doğrulandı.

Mass Effect, dizi oluyor

Mass Effect hayranları için ayrı bir anlam taşıyan 7 Kasım "N7 Günü"nde duyurulan haber, BioWare’in resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılmasa da hayranları oldukça heyecanlandırdı. Özellikle BioWare’in son projesi olan Dragon Age: The Veilguard’ın ardından, bu duyuru büyük bir sürpriz olarak karşılandı.

Serinin yazarlığını ve yürütücü yapımcılığını, bilim kurgu gerilim filmi 10 Cloverfield Lane ve F9: The Fast Saga ile tanınan Daniel Casey üstleniyor. Diğer yapımcılar arasında EA/BioWare'in bir sonraki Mass Effect oyununun geliştirilmesine liderlik eden Michael Gamble ve yaklaşmakta olan The Legend of Zelda live-action filmi üzerinde de çalışan Avi Arad yer alıyor.

Hideo Kojima, Joker 2'yi savundu 3 gün önce eklendi

Şu an için dizi hakkında çok fazla detay bilinmese de Amazon, projenin EA’in en çok satan bilim kurgu oyun serisi Mass Effect'e dayandığını doğruladı. Henüz hikayenin doğrudan bir uyarlama mı olacağı, yoksa oyun evreninde geçen özgün bir hikaye mi sunacağı belirsizliğini koruyor.

Amazon’un Fallout dizisi ile elde ettiği başarı, Mass Effect uyarlaması için de olumlu bir örnek olarak değerlendiriliyor. Prime Video’da yayımlanan Fallout dizisi, hem izleyici sayısında hem de eleştirmenlerden aldığı olumlu yorumlarla dikkat çekmiş ve kısa sürede ikinci sezon onayını almıştı. Bu başarıların ardından Mass Effect dizisine dair beklentiler daha da artmış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Sevilen oyun serisi Mass Effect, Amazon dizisi oluyor