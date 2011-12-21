Amazon, RIM'i satın alma peşinde

Stoklarda kalan PlayBook tablet modelleri nedeniyle 480 milyon dolar zarar eden ancak 14 milyon BlackBerry satışı ile zarara girmemeyi başaran RIM buna rağmen sıkıntılı günlerinden uzaklaşamadı. Firmanın satışının yatırımcılar tarafından şiddetle tavsiye edildiği bir dönemde Reuters ilgin bir iddiada bulundu.





RIM'e yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon, satın alma işlemleri için firmanın kapısını çaldı. Yaz aylarında Amazon bir yatırım bankası da kiralayarak olası bir birleşmenin analizini yapma görevi verdi.





RIM'in başka bir firma tarafından satın alınacağı haberi uzun süredir gündemi meşgul ediyor ancak hiç bir kaynaktan resmi doğrulama gelmiyor. RIM ve Amazon yine iddialara göre bir süredir Kindle ekosistemini BlackBerry kullanıcılarına da açmak için görüşme halinde. Amazon'un devasa arşivi pek çok firmayı cezbediyor ve bu tür bir görüşme son derece normal.





RIM firması Android ve iOS gibi güçlü rakiplerine karşı gerekli adımları atamayınca çalkantılı günler de beraberinde geldi. Firma zarar etmemesine rağmen karlarda yüzde 71'lik bir düşüş sözkonusu. Ancak firma sorunları kendi içerisinde çözmeye kararlı görünüyor. Geçtiğimiz hafta eş CEO'lar James Balsillie ve Mike Lazaridis kötü gidişatın sorumluluğunu üzerine alarak maaşlarının 1 dolara indirilmesi için yönetim kuruluna teklifte bulunmuştu.