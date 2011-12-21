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Amazon, RIM'i satın alma peşinde

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Stoklarda kalan PlayBook tablet modelleri nedeniyle 480 milyon dolar zarar eden ancak 14 milyon BlackBerry satışı ile zarara girmemeyi başaran RIM buna rağmen sıkıntılı günlerinden uzaklaşamadı. Firmanın satışının yatırımcılar tarafından şiddetle tavsiye edildiği bir dönemde Reuters ilgin bir iddiada bulundu.

RIM'e yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon, satın alma işlemleri için firmanın kapısını çaldı. Yaz aylarında Amazon bir yatırım bankası da kiralayarak olası bir birleşmenin analizini yapma görevi verdi.

RIM'in başka bir firma tarafından satın alınacağı haberi uzun süredir gündemi meşgul ediyor ancak hiç bir kaynaktan resmi doğrulama gelmiyor. RIM ve Amazon yine iddialara göre bir süredir Kindle ekosistemini BlackBerry kullanıcılarına da açmak için görüşme halinde. Amazon'un devasa arşivi pek çok firmayı cezbediyor ve bu tür bir görüşme son derece normal. 

RIM firması Android ve iOS gibi güçlü rakiplerine karşı gerekli adımları atamayınca çalkantılı günler de beraberinde geldi. Firma zarar etmemesine rağmen karlarda yüzde 71'lik bir düşüş sözkonusu. Ancak firma sorunları kendi içerisinde çözmeye kararlı görünüyor. Geçtiğimiz hafta eş CEO'lar James Balsillie ve Mike Lazaridis kötü gidişatın sorumluluğunu üzerine alarak maaşlarının 1 dolara indirilmesi için yönetim kuruluna teklifte bulunmuştu.

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BarGoS 7 yıl en beğenilen
o mike denen adamda vizyon denen bişey yok. 6 senedir bb kullanırım. bu ihtiyar yüzünden 600 mhz lik işlemcileri 2011 de yeni bıraktılar. maaşlarını düşürcene istifa et daha genç ve ileriyi görebilen birine bırak.
o mike denen adamda vizyon denen bişey yok. 6 senedir bb kullanırım. bu ihtiyar yüzünden 600 mhz lik işlemcileri 2011 de yeni bıraktılar. maaşlarını düşürcene i...
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tamtamam 7 yıl
tahmin ediyorum rim firmasının cihaz başına kar oranı apple dan bile daha yüksek.Eski donanıma bir ton para istiyorlar birde üstüne bis denilen illete mahkumsun.batar ise sevinirim.
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TurboBoosted 7 yıl
şöyle sağlam bir firma satın alırsa bence çok büyük işler yaparlar. vizyon çok önemli. bu şekilde rim hep yerinde sayıyor.
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cartographer 7 yıl
Yeni telefonlarin cikis tarihinin ertelenmesine ben de biraz kizdim ve uzuldum. RIM daha cok uzun sure piyasada olmayi hakediyor bence, uygulama konusu haricinde bana gore en ust mobil isletim sistemi. Umarim RIM yeni cihazlarini satisa sunana kadar varligini surdurebilir ki CEO'lar kararli gorunuyor. :)
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Stanislas Xavier 7 yıl
Tüm bu kötü gidişata rağmen hala akıllanmamışlar böyle saçma bir haber olur mu ya ?

theverge.com/...

BB 10 işletim sistemli cihazlar 2012 nin 3.çeyreğinden önce piyasaya çıkmayacakmış bizde sevinmiştik diğer akıllı telefonlara yeni bir rakip geliyor,donanım iyileşmiş diye ama zaten geç kaldılar ve bir yıl daha bekleyin diyorlar hangi akla hizmetle anlamıyorum tamam donanımı değiştirirsin ama işletim sistemi ne kadar erken kullanıcıya ulaşırsa o kadar yer edinir bir yıl sonra ios ve androidle hatta wp7 ile hangi açıdan rekabet etmeyi düşünüyorlar anlamadım..tamam qnx sistem,sorunsuz,hızlı,multitasking açısından iyi,güvenli vs vs ama son kullanıcının çok az bir kısmı bu özelliklere bakıp cihaz seçiyor,kullanıcı tercihini yazılım desteği,sunduğu servisler,popülerliğe ve fiyata göre seçtiği için Blackberry nin o yazılımdaki avantajları para etmiyor ..Bu durumu hak etmeyen bir şirket umarım yönetici veya vizyon güncellemesi ile gözlerini açarlar..
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ALP 3R 7 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

Tüm bu kötü gidişata rağmen hala akıllanmamışlar böyle saçma bir haber olur mu ya ?

theverge.com/...

BB 10 işletim sistemli cihazlar 2012 nin 3.çeyreğinden önce piyasaya çıkmayacakmış bizde sevinmiştik diğer akıllı telefonlara yeni bir rakip geliyor,donanım iyileşmiş diye ama zaten geç kaldılar ve bir yıl daha bekleyin diyorlar hangi akla hizmetle anlamıyorum tamam donanımı değiştirirsin ama işletim sistemi ne kadar erken kullanıcıya ulaşırsa o kadar yer edinir bir yıl sonra ios ve androidle hatta wp7 ile hangi açıdan rekabet etmeyi düşünüyorlar anlamadım..tamam qnx sistem,sorunsuz,hızlı,multitasking açısından iyi,güvenli vs vs ama son kullanıcının çok az bir kısmı bu özelliklere bakıp cihaz seçiyor,kullanıcı tercihini yazılım desteği,sunduğu servisler,popülerliğe ve fiyata göre seçtiği için Blackberry nin o yazılımdaki avantajları para etmiyor ..Bu durumu hak etmeyen bir şirket umarım yönetici veya vizyon güncellemesi ile gözlerini açarlar..

7 yeni çıktı, daha 8 var, 9 var 1 sene sonrası için 10 yine erken sayılır


ama haklısın adı 10 olur veya 8 olur bilmem ama en azından arayüz olarak ve uygulama çeşitliliği açısından acil yenilikler gerekli
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Dark Shade 7 yıl
Bu donanimsal ozelliklerine ve bu isletim sistemini, bis olmadan bi ise yaramayan bu telefonlari kazik fiyatlara satmaya devam ederlrse batmaya mahkumdurlar... karsilarinda android ios ve wp var.. bunlarla rekabet etmeleri icin daha iyi telefonlar ve tabletler uretmeleri gerek...
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Recharged 7 yıl
BBM'den başka bir artısı olmayan,bunun için gelişime gitmeyen bir firma.El değiştirmesi gerekli.
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Akbabus 7 yıl
10 numara olur bence amazonun kinle fire vb. işlerini hepimiz gördük.
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deniz c 7 yıl
BBM sayesinde yükseldiler, şimdi anlık mesajlaşmayı hemen hemen her telefon sağlayabiliyor düşüş çok normal, değişime gitmezse batış hiç şaşırtıcı olmaz. BBM olmasa o basit ve çirkin arayüze sahip hantal telefonları kimseye satamazlardı ilk bold ile başlayan serüvenden bahsediyorum..
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BarGoS 7 yıl en beğenilen
o mike denen adamda vizyon denen bişey yok. 6 senedir bb kullanırım. bu ihtiyar yüzünden 600 mhz lik işlemcileri 2011 de yeni bıraktılar. maaşlarını düşürcene istifa et daha genç ve ileriyi görebilen birine bırak.
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