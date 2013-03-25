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Amazon abonelik bazlı müzik servisi için harekete geçti

6 yıl
624
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Amazon abonelik bazlı müzik servisi için harekete geçti
Djitial alışveriş dünyasının en büyük ismi olan Amazon, müzik alanındaki güçlü konumunu kaybetmemek için Apple ve Google gibi abonelik bazlı müzik servisi hazırlığı içerisinde.

The Verge’in birden fazla kaynağından edindiği bilgilere göre Amazon,  müzik şirketlerinin kapısını yeni servisi için çalmış durumda. Şimdilik iki taraf arasındaki görüşmelerde henüz netleşmiş ve resmileşmiş bir durumun söz konusu olmadığını belirten kaynaklar, servisin Spotify’a mı yoksa Pandora’ya mı benzeyeceği konusuyla da ilgili detay vermedi.

Dijital müzik pazarında %16'lık pazar payı ile iTunes'dan sonra ikinci sırada gelen Amazon, internet mağazası üzerinden dijital müzik satışının yanı sıra kullanıcılara satın aldıkları müzikleri bulut depolama servisinde depolama ve Cloud Player ile bunları istedikleri zaman sunucundan direk olarak dinleyebilme imkanı sunuyor. 
Eğer iddialar doğru çıkarsa dijital müzik alanında şu anda benzer servisler sunan Amazon, Apple ve Google; aralarındaki rekabeti abonelik bazlı müzik servisleri alanına da taşımış olacak.

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e-Militarist 1 yıl
Amazon Müzik www.microsoft.com/tr-tr/store/p/app/9nms233vm4z9
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Amazon Türkiye'ye de gelse ne iyi olur
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