Amazon, drone ile teslim ettiği kargolara paraşüt takacak





Bundan yaklaşık 3 sene önce bazı kargolarını dronelar ile teslim etmeye başlayan Amazon, drone teslimatlarının daha kullanışlı olmasına katkı sağlayacak bir patent aldı. Patent, dronelar ile taşınan kargoların kendilerine ait paraşütlere sahip olmalarını kapsıyor.

Patentin çizimlerinden de anlaşılabileceği bu paraşütler, kargoların üst kısımlarına yerleştirilmesi planlanan etiketlere bağlı olacak. Paraşüte bağlı olmasının yanı sıra etiketlerin üzerinde bazı görsellerin ve adresin, hızın yer aldığı yazıların da bulunabileceği düşünülüyor. Paraşüt sisteminde iplerin birbirine dolanmasını engelleyen bir çeşit kayış da yer alabilir.

Amazon, hava teslimatlarını daha hızlı gerçekleştirmek adına yeni sistemler arayışı içerisinde. Patentte yazana göre daha hızlı, daha ucuz ve kendi kendini idare edebilen bir sistemin geliştirilmesi amaçlanıyor.

https://www.engadget.com/2017/05/31/amazon-drone-shipping-label-parachute/