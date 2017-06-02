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Amazon, drone ile teslim ettiği kargolara paraşüt takacak

Amazon tarafından alınan yeni bir patent, şirketin drone ile teslim ettiği kargolara paraşüt yerleştirmeyi amaçladığını ortaya çıkardı. Paraşüt, kargolar üzerindeki etikete bağlı olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Bundan yaklaşık 3 sene önce bazı kargolarını dronelar ile teslim etmeye başlayan Amazon, drone teslimatlarının daha kullanışlı olmasına katkı sağlayacak bir patent aldı. Patent, dronelar ile taşınan kargoların kendilerine ait paraşütlere sahip olmalarını kapsıyor.

Patentin çizimlerinden de anlaşılabileceği bu paraşütler, kargoların üst kısımlarına yerleştirilmesi planlanan etiketlere bağlı olacak. Paraşüte bağlı olmasının yanı sıra etiketlerin üzerinde bazı görsellerin ve adresin, hızın yer aldığı yazıların da bulunabileceği düşünülüyor. Paraşüt sisteminde iplerin birbirine dolanmasını engelleyen bir çeşit kayış da yer alabilir.

Amazon, hava teslimatlarını daha hızlı gerçekleştirmek adına yeni sistemler arayışı içerisinde. Patentte yazana göre daha hızlı, daha ucuz ve kendi kendini idare edebilen bir sistemin geliştirilmesi amaçlanıyor. 


https://www.engadget.com/2017/05/31/amazon-drone-shipping-label-parachute/ Yorum Yaz
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gun 2 yıl Mr. Jingles
İnsanlarda biraz beyinlerini çalıştırmak zorunda kalsınlar. Bence böyle düşünce gerektirmeyen işler yüzünden zombi gibi oluyor insanlar bir yerden sonra.
Bence robotlar insanların ortalama zeka seviyesini çöl yukarı çekecektir.
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Juan Cobra 2 yıl
TR'de ise kargo şirketleri kargoları fırlatıp kaçarcasına gidiyor.
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Mr. Jingles 2 yıl
Aslında teknoloji açısından iyi olsa da ekonomi açısından kötü. Neden çünkü o işle geçimini sağlayan insanların işssiz kalmaları anlamına geliyor. Yani istihdamın azalmasına sebep olacak ki bu da işssiz bir kesimin oluşmasına sebep olacaktır.
Bu kısmı geçelim de şunu sormak lazım. Diyelim ki paraşütle iniyor ama sert bir lodos geldi veya fırtına çıktı o halde ne olacak?
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Mianfei 2 yıl
Bizde olmayacak ağlamanın manası yok =)
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kadirirdem 2 yıl
Mantıklı ama maliyeti kullanıcıya yansıtırsa sorun büyük
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kımyasal 2 yıl
Kargoculuk,taşımacılık sektörünü yavaş yavaş robotlara emanet edecekler.Zamanla diğer sektörler de değişecektir.
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Iron Mask 2 yıl kımyasal
Yurtiçi Kargo robotlarını düşünmek bile istemiyorum
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Ussuz 2 yıl
Paraşüt demek maliyet demek yani olmaz bu iş demek anca patent çizimlerinde kalacak bir fikir
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Guest-F8946C419 2 yıl Ussuz
Ussuz
Paraşüt demek maliyet demek yani olmaz bu iş demek anca patent çizimlerinde kalacak bir fikir



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ober 2 yıl
Vay anasına.. Biz hala gidiyoruz yine yaya.. Onlar gidiyor yine uzaya...
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Escapetolife 2 yıl
30 adet amazon paraşütüyle gökdelenden atlayan adam diye izleriz 3-5 seneye.
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myhotyro 2 yıl
Paraşütün etikete bağlı olacağını çizimlerden mi çıkardınız? Ürüne bağlı olmasın. Ürnler şekil şekil olduğu için orada örnek bir çizime gerek görülmeiş olmasın. Olduya etikete bağlandı diyelim, ne işe yarayacak o paraşüt onu da anlatsaydınız aydınlatıcı olurdu.
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