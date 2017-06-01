Dünyanın en büyük uçağı testlere hazır

Dev Uçağa Altı Adet Jet Motoru
Kanat açıklığı 117 metre ile bir futbol sahasından daha geniş olan uçağın uzunluğu 72 metre, kuyruk yükseliği ise 15 metre. 250 tonluk ağırlığı taşıma yeteneğine sahip olan bu uçağı havalandırmak için de normal uçaklardakinden farklı bir motor gücüne ihtiyaç duyan üretim ekibi uçağa, Boeing 747 ticari jet uçaklarında kullanılan Pratt & Whitney PW4056 jet motorundan 6 adet yerleştirmiş.
Uçağın üretim aşamasının tamamlandığını ve sırada test aşamasının geldiğini açıklayan Stratolaunch CEO’su Jean Floyd, Stratolaunch uçağıyla birlikte Dünya’nın yörüngesine rahat ve güvenilir erişim sağlama yolunda önemli bir adımı geride bıraktıklarını söyledi. "Son birkaç haftadır uçağı çevreleyen üç katlı iskelet de dahil olmak üzere fabrikasyon altyapısını kaldırdık ve uçağın tüm ağırlığını ilk kez 28 tekerleğin üzerine yükledik." diyen Floyd bunun; uçağın zemin testleri, taksi testleri ve asıl hedef olan ilk uçuşa hazırlanmasında hayati bir an olduğuna dikkat çekti.
9000 metrelik yükseklikten roketleri Dünya’nın yörüngesine fırlatmak için tasarlanan Stratolaunch taşıyıcı uçağının, tüm testlerin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte ilk görevini 2019 yılında gerçekleştirmesi planlanıyor.
http://www.space.com/37046-stratolaunch-worlds-largest-airplane-first-rollout.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Antonov un kanat uzunluğu 88.4 metre. Diğer arkadaşların dediği gibi gövde büyüklüğü açısından Antonov daha büyüktür.
Sanki iki uçak birleşip tek uçak olmaya çalışmış gibi duruyor :) Zaten Antonov da uzaya uzay mekiği taşımak için tasarlanmıştı. Demek ki en büyük olmak için uzayı amaçlamak gerekiyor.
Not: Arkadaşlar hiç bir yoruma artı veremiyorum ? Ban filan mı yedim yoksa herkeste var mı bu sorun
Şimdi tekrar baktım da forum arayüzünde artılama yapabiliyorum ancak ana sayfada olmuyor ilginç