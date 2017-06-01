Dünyanın en büyük uçağı testlere hazır

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Milyarder Paul Allen’ın kurduğu Stratolaunch isimli havacılık ve uzay şirketi yaklaşık 6 yıl önce dünyanın en büyük uçağı olan bir taşıyıcı uçağı üretmek ve bu uçakla uzaya gönderilmesi planlanan roketleri atmosferin üst katmanlarına taşımak için çalışmalara başlamıştı. Aslında şirketin 2016 yılında üretimi bitirmeyi hedeflediği dev uçağın tamamen hazır haline ait ilk görüntüler bugün ortaya çıktı. Mojave Çölünde’ki bir hangarda üretimi tamamlanan uçak dev boyutuyla dünyanın en büyük uçağı olarak adlandırılmaya başladı bile.

Dev Uçağa Altı Adet Jet Motoru

Kanat açıklığı 117 metre ile bir futbol sahasından daha geniş olan uçağın uzunluğu 72 metre, kuyruk yükseliği ise 15 metre. 250 tonluk ağırlığı taşıma yeteneğine sahip olan bu uçağı havalandırmak için de normal uçaklardakinden farklı bir motor gücüne ihtiyaç duyan üretim ekibi uçağa, Boeing 747 ticari jet uçaklarında kullanılan Pratt & Whitney PW4056 jet motorundan 6 adet yerleştirmiş.

Uçağın üretim aşamasının tamamlandığını ve sırada test aşamasının geldiğini açıklayan Stratolaunch CEO’su Jean Floyd, Stratolaunch uçağıyla birlikte Dünya’nın yörüngesine rahat ve güvenilir erişim sağlama yolunda önemli bir adımı geride bıraktıklarını söyledi. "Son birkaç haftadır uçağı çevreleyen üç katlı iskelet de dahil olmak üzere fabrikasyon altyapısını kaldırdık ve uçağın tüm ağırlığını ilk kez 28 tekerleğin üzerine yükledik." diyen Floyd bunun; uçağın zemin testleri, taksi testleri ve asıl hedef olan ilk uçuşa hazırlanmasında hayati bir an olduğuna dikkat çekti.

9000 metrelik yükseklikten roketleri Dünya’nın yörüngesine fırlatmak için tasarlanan Stratolaunch taşıyıcı uçağının, tüm testlerin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte ilk görevini 2019 yılında gerçekleştirmesi planlanıyor.

http://www.space.com/37046-stratolaunch-worlds-largest-airplane-first-rollout.html