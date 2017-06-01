Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en büyük uçağı testlere hazır

Milyarder Paul Allen’a ait olan havacılık ve uzay şirketi Stratolaunch tarafından üretilen ve kanat genişliği bir futbol sahasından daha büyük olan devasa uçağa ait ilk görüntüler ortaya çıktı.
1 yıl
13,4b
1
18
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük uçağı testlere hazır
Tam Boyutta Gör
 

Milyarder Paul Allen’ın kurduğu Stratolaunch isimli havacılık ve uzay şirketi yaklaşık 6 yıl önce dünyanın en büyük uçağı olan bir taşıyıcı uçağı üretmek ve bu uçakla uzaya gönderilmesi planlanan roketleri atmosferin üst katmanlarına taşımak için çalışmalara başlamıştı. Aslında şirketin 2016 yılında üretimi bitirmeyi hedeflediği dev uçağın tamamen hazır haline ait ilk görüntüler bugün ortaya çıktı. Mojave Çölünde’ki bir hangarda üretimi tamamlanan uçak dev boyutuyla dünyanın en büyük uçağı olarak adlandırılmaya başladı bile.

Dev Uçağa Altı Adet Jet Motoru 

Kanat açıklığı 117 metre ile bir futbol sahasından daha geniş olan uçağın uzunluğu 72 metre, kuyruk yükseliği ise 15 metre. 250 tonluk ağırlığı taşıma yeteneğine sahip olan bu uçağı havalandırmak için de normal uçaklardakinden farklı bir motor gücüne ihtiyaç duyan üretim ekibi uçağa, Boeing 747 ticari jet uçaklarında kullanılan Pratt & Whitney PW4056 jet motorundan 6 adet yerleştirmiş.

Uçağın üretim aşamasının tamamlandığını ve sırada test aşamasının geldiğini açıklayan Stratolaunch CEO’su Jean Floyd, Stratolaunch uçağıyla birlikte Dünya’nın yörüngesine rahat ve güvenilir erişim sağlama yolunda önemli bir adımı geride bıraktıklarını söyledi. "Son birkaç haftadır uçağı çevreleyen üç katlı iskelet de dahil olmak üzere fabrikasyon altyapısını kaldırdık ve uçağın tüm ağırlığını ilk kez 28 tekerleğin üzerine yükledik." diyen  Floyd bunun; uçağın zemin testleri, taksi testleri ve asıl hedef olan ilk uçuşa hazırlanmasında hayati bir an olduğuna dikkat çekti.

9000 metrelik yükseklikten roketleri Dünya’nın yörüngesine fırlatmak için tasarlanan Stratolaunch taşıyıcı uçağının, tüm testlerin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte ilk görevini 2019 yılında gerçekleştirmesi planlanıyor. 


http://www.space.com/37046-stratolaunch-worlds-largest-airplane-first-rollout.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Php 1 yıl en beğenilen
Halay çeken uçak yapmışlar, Biri Mahmut Tuncer'i çağırsın
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 1 yıl
Kanat açıklığı olarak bu uçak 117 metre ile birinci anladığım kadarıyla.
Antonov un kanat uzunluğu 88.4 metre. Diğer arkadaşların dediği gibi gövde büyüklüğü açısından Antonov daha büyüktür.
Sanki iki uçak birleşip tek uçak olmaya çalışmış gibi duruyor :) Zaten Antonov da uzaya uzay mekiği taşımak için tasarlanmıştı. Demek ki en büyük olmak için uzayı amaçlamak gerekiyor.
Not: Arkadaşlar hiç bir yoruma artı veremiyorum ? Ban filan mı yedim
yoksa herkeste var mı bu sorun

Şimdi tekrar baktım da forum arayüzünde artılama yapabiliyorum ancak ana sayfada olmuyor ilginç
Kanat açıklığı olarak bu uçak 117 metre ile birinci anladığım kadarıyla.Antonov un kanat uzunluğu 88.4 metre. Diğer arkadaşların dediği gibi gövde büyüklüğ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
artenis 1 yıl
inerken ortadaki birşelim noktasındaki stresi düşünemiyorum... sağ soldan yada tam tersi muhakkak mesafe farkıyla temas edecektir piste ve ortadaki gerilim maximum olacak kırılma göz önüne alınıp esnek malzeme kullanılmmıştır ama yinede en kötü senaryo bu aklıma gelen...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ismetturk 1 yıl
tasarruf etmek için çok önceden düşünmüştüm :D sorun yok yapmışlar.. arkadaşım nefatif ivmelenme ne la lafı duyupta ne oldugunu kavramadan satan adam gibi yorumlarda gelmiş ya bu millet ne zaman bilmiyorum tam kavrayamadım derse adam olacak. la başkanımız bile çok konuşuyor sanırsınız ya o daha çok dinler dinleyin okuyun öğreninla lise de okutulan yada üniversitede okutulan kitaplardan başka kitap yüzü açmayan millet başkaları değil biziz. la galatasaray sağolsun bu milletin tutuldugu hastalık olan aşaşğılık duygusunu yenmesini sağladıda. yeni nesilde yani değişik hehe hehe hee ama arkası cırt
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasegawa 1 yıl
Iki tane lokomotif tasiyabilirmis yani. Adamlar herhalde Antonovlarin seferlerini incelediler ve bir seferde tasidigi yuk miktarini cikardilar bu ucagi dizayn etmek icin. Govdeyi hafifletmisler zaten. 250 tondan fazlasini gereksiz buldular herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 1 yıl
Kanat açıklığı olarak bu uçak 117 metre ile birinci anladığım kadarıyla.
Antonov un kanat uzunluğu 88.4 metre. Diğer arkadaşların dediği gibi gövde büyüklüğü açısından Antonov daha büyüktür.
Sanki iki uçak birleşip tek uçak olmaya çalışmış gibi duruyor :) Zaten Antonov da uzaya uzay mekiği taşımak için tasarlanmıştı. Demek ki en büyük olmak için uzayı amaçlamak gerekiyor.
Not: Arkadaşlar hiç bir yoruma artı veremiyorum ? Ban filan mı yedim
yoksa herkeste var mı bu sorun

Şimdi tekrar baktım da forum arayüzünde artılama yapabiliyorum ancak ana sayfada olmuyor ilginç
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 1 yıl
Para var huzur var demişler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 1 yıl
Toplum olarak ne kadar geride kaldığımızın ispatı yorumlarda. Son 60 yılda hiç bir şey yapamamış bir millet olarak, yapanları eleştiriyor olmamız saçmalık.
Bu tür uçakları yıllardır yapıyorlar.


1960'lar

Günümüz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savasserter 1 yıl
Tabiki hesaplamışlardır ama ne yalan söyleyeyim sanki uçarken ortadan ayrılacakmış gibi geldi bana :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Php 1 yıl en beğenilen
Halay çeken uçak yapmışlar, Biri Mahmut Tuncer'i çağırsın
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 1 yıl
2019 seçim hazırlığı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 1 yıl
Hayret kimse "en büyük merakı" nedir diye yorum yapmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13372 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uçak, roket ve
5 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl LG G6 Plus ve G6 Pro yolda 1 yıl Türkiye, OLED ekran teknolojilerinin geliştirilmesi için düğmeye bastı 1 yıl Bing Rewards yeni ülkelerde kullanıma sunuluyor 1 yıl Google Chrome taciz edici reklamları engelleyecek 1 yıl Moto Z2 Play tanıtıldı 1 yıl Quick Charge 4.0 Plus: Orijinali gelmeden üst versiyonu geldi 1 yıl Hayran yapımı Voldemort filmi için kısa tanıtım geldi 1 yıl ZTE Nubia Z17: 8GB RAM, ince ekran çerçevesi, Quick Charge 4.0 Plus 1 yıl Yıldızlarla dolu Murder on the Orient Express'ten ilk fragman 1 yıl OnePlus 5 yaklaşıyor: Kutu tasarımları oylamaya sunuldu 1 yıl Donald Trump resmen açıkladı! ABD Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor 1 yıl Almanya, Audi’de emisyon değerini düşük gösteren yazılım tespit etti 1 yıl AMD'nin Ryzen işlemcilerinde yeni fiyat indirimi 1 yıl 25 ülkeye ihracat yapan silah fabrikasını gezdik, yerli tüfekle atış yaptık 1 yıl AMD'nin yeni canavarları için heybetli anakart: Gigabyte X399 Aorus 1 yıl Tim Cook, Donald Trump'ı uyarmak için Beyaz Sarayı aradı 1 yıl GPU'lu makine öğrenme uzaydaki robotlara yardımcı olabilir 1 yıl AMD Threadripper ailesinde 9 işlemci yer alacak 1 yıl Intel Core i9-7900X işlemcisi 5.7GHz’e aşırtıldı 1 yıl Sin City çizgi roman serisi dizi oluyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın en büyük uçağı testlere hazır Sonraki Asus’un yeni yönlendiricisi oyunculara özel 1 yıl Otomobilde yeni zam kapıda: 1500-1600cc araçları kapsıyor 1 yıl Hackerlardan esrarengiz otomobil hırsızlığı: 150 adet Jeep Wrangler çalındı 1 yıl Apple’ın akıllı hoparlörü detaylanıyor 1 yıl Markafoni, 30 Haziran'da kapanıyor 1 yıl Rivet Networks yeni Killer teknolojilerini duyurdu 1 yıl Panasonic’ten giriş seviyesine metal alaşımlı telefon 1 yıl Asus’tan iki farklı segmente yönelik tablet modelleri 1 yıl Elon Musk'tan Donald Trump'a tehdit: "İklim anlaşması iptal olursa ben yokum!" 1 yıl Yeni bir Windows 10 mobil sürümü gelebilir 1 yıl Andy Rubin, Essential Phone'un gelecek ay çıkacağını açıkladı 1 yıl Google Street View’ın 10. yılına özel birbirinden güzel fotoğraflar paylaşıldı 1 yıl Uber-Google davası, Uber’in otonom araç liderini işinden etti 1 yıl Asus, Threadripper işlemcilerde 5GHz ötesine geçiyor 1 yıl VR destekli giysi ile sanal gerçeklik hiç olmadığı kadar “gerçek” 1 yıl Apple, Qualcomm’un Türk mühendisini transfer etti 1 yıl ABD’nin casus uydusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşıyor 1 yıl NASA'dan son dakika açıklaması: "Güneş'in atmosferine uzay aracı gönderiyoruz" 1 yıl AMD'nin 16 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemcisi elimizde: Canavar! 1 yıl Son sızıntı iPhone 8'in ölçülerini ortaya çıkardı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim