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Amazon, eKitap pazarının %61'ine sahip

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,6b
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E-Kitap Okuyucu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elektronik kitap pazarının %80'ine sahip olduğunu iddia eden Amazon'un aksine, PR Bowker'ın araştırması firmanın, pazarın %61'ini kontrol ettiğini öne sürüyor. Barnes & Nobles'ın %20 paya sahip olduğu elektronik kitap pazarında Apple ve Sony'nin her ikisi de 5% pazar payını yönetiyorlar. Elektronik kitap okuyucusu pazarında da %40 pazar payı ile Amazon liderliğini sürdürürken, ikinci popüler cihazın ise bilgisayar olduğu açıklandı.

Yapılan bir başka araştırmaya göre indirilen tüm elektronik kitapların yaklaşık yarısı ücretsiz içerikten oluşurken, tüm kullanıcıların %50'sinin okuma eylemini dijital cihazlardan gerçekleştirdiği belirtildi.


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