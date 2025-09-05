Amazon’dan laptop satın alanlara Battlefield 6 ve Borderlands 4 hediye!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’dan laptop veya ekran kartı satın almayı düşünenler için önemli bir kampanya başladı. Gaming ürünlerdeki indirimli fiyatlara ek olarak seçili ürünleri satın alanlara Battlefield 6 ve Borderlands 4 oyunu hediye ediliyor.

Seçili Intel ürünleri Battlefield 6 hediyeli!

Amazon ve Intel iş birliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında Intel işlemcili notebook ve Intel ekran kartlarını satın alan müşteriler 70 dolar değerindeki Battlefield 6 oyununa ücretsiz sahip oluyor. Ayrıca 3 aylık Canvid, 3 aylık XSplit Premium Suite ve 30 günlük VEGAS Pro 365 yazılımları da hediye ediliyor.

Kampanya kapsamındaki ürünler için tıklayın:

Battlefield 6 Hediyeli Ürünler

Seçili RTX 50 ürünleri Borderlands 4 hediyeli!

Tam Boyutta Gör Amazon’un Nvidia iş birliği ile başlattığı kampanyada ise RTX 50 serisi ekran kartı veya RTX 50 serisi ekran kartlı notebook satın alanlara 70 dolar değerindeki Borderlands 4 oyunu hediye ediliyor. Hediyeniz Steam kütüphanenize ekleniyor. Kampanya RTX 5070, 5070 Ti, 5080 veya 5090’lı modellerde geçerli.

Kampanya kapsamındaki ürünler için tıklayın:

Borderlands 4 Hediyeli Ürünler

İki kampanya aynı anda kullanılabiliyor

İki kampanya birlikte kullanılabiliyor. Hem Intel işlemcili hem de RTX 50 serisi ekran kartlı dizüstü bilgisayar alarak toplam 140 dolar değerindeki Battlefield 6 ve Borderlands 4 oyunlarına ücretsiz sahip olabilirsiniz.

Öne çıkan indirimli ve hediyeli gaming notebooklar

Battlefield 6 hediyesini almak için yapmanız gerekenler

Amazon.com.tr satıcılı ve kampanya kapsamındaki ürünlerden birini satın alın.

https://softwareoffer.intel.com adresine gidin.

Hesabınıza giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun. Hesap doğrulaması ve erişim için telefon numaranız gereklidir.

Hesabınız onaylandıktan sonra giriş yapın ve yazılımınızı almak için talimatları izleyin.

Şartları ve Koşulları kabul edin. Intel® Donanım Tarama Aracını (Intel HST) çalıştırın.

Borderlands 4 hediyesini almak için yapmanız gerekenler

Amazon.com.tr satıcılı ve kampanya kapsamındaki ürünlerden birini satın alın.

14 gün içerisinde e-posta adresinize promosyon kodu gönderilecek.

Nvidia App’i açın ve giriş yapın.

Hesap açılır menüsüne gidip “Kupon Kullan”ı seçin.

E-posta ile gönderilen kodu girin ve talimatları izleyin.

Steam hesabınızda oturum açın ve oyunu kütüphanenize ekleyin.

