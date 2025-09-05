Giriş
    Amazon’dan laptop satın alanlara Battlefield 6 ve Borderlands 4 hediye!

    Amazon'da Intel işlemcili ve RTX 50 serisi ekran kartlı dizüstü bilgisayarlarda oyun hediye kampanyası başladı. Seçili ürünleri satın alanlara Battlefield 6 ve Borderlands 4 oyunu hediye ediliyor.

    Amazon’dan laptop alanlara Battlefield 6 ve Borderlands 4 hediye! Tam Boyutta Gör
    Amazon’dan laptop veya ekran kartı satın almayı düşünenler için önemli bir kampanya başladı. Gaming ürünlerdeki indirimli fiyatlara ek olarak seçili ürünleri satın alanlara Battlefield 6 ve Borderlands 4 oyunu hediye ediliyor.

    Seçili Intel ürünleri Battlefield 6 hediyeli!

    Amazon ve Intel iş birliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında Intel işlemcili notebook ve Intel ekran kartlarını satın alan müşteriler 70 dolar değerindeki Battlefield 6 oyununa ücretsiz sahip oluyor. Ayrıca 3 aylık Canvid, 3 aylık XSplit Premium Suite ve 30 günlük VEGAS Pro 365 yazılımları da hediye ediliyor.

    Kampanya kapsamındaki ürünler için tıklayın:

    Battlefield 6 Hediyeli Ürünler

    Seçili RTX 50 ürünleri Borderlands 4 hediyeli!

    Amazon’dan laptop alanlara Battlefield 6 ve Borderlands 4 hediye! Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Nvidia iş birliği ile başlattığı kampanyada ise RTX 50 serisi ekran kartı veya RTX 50 serisi ekran kartlı notebook satın alanlara 70 dolar değerindeki Borderlands 4 oyunu hediye ediliyor. Hediyeniz Steam kütüphanenize ekleniyor. Kampanya RTX 5070, 5070 Ti, 5080 veya 5090’lı modellerde geçerli.

    Kampanya kapsamındaki ürünler için tıklayın:

    Borderlands 4 Hediyeli Ürünler

    İki kampanya aynı anda kullanılabiliyor

    İki kampanya birlikte kullanılabiliyor. Hem Intel işlemcili hem de RTX 50 serisi ekran kartlı dizüstü bilgisayar alarak toplam 140 dolar değerindeki Battlefield 6 ve Borderlands 4 oyunlarına ücretsiz sahip olabilirsiniz.

    Öne çıkan indirimli ve hediyeli gaming notebooklar

    Battlefield 6 hediyesini almak için yapmanız gerekenler

    • Amazon.com.tr satıcılı ve kampanya kapsamındaki ürünlerden birini satın alın.
    • https://softwareoffer.intel.com adresine gidin.
    • Hesabınıza giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun. Hesap doğrulaması ve erişim için telefon numaranız gereklidir.
    • Hesabınız onaylandıktan sonra giriş yapın ve yazılımınızı almak için talimatları izleyin.
    • Şartları ve Koşulları kabul edin. Intel® Donanım Tarama Aracını (Intel HST) çalıştırın.

    Borderlands 4 hediyesini almak için yapmanız gerekenler

    • Amazon.com.tr satıcılı ve kampanya kapsamındaki ürünlerden birini satın alın.
    • 14 gün içerisinde e-posta adresinize promosyon kodu gönderilecek.
    • Nvidia App’i açın ve giriş yapın.
    • Hesap açılır menüsüne gidip “Kupon Kullan”ı seçin.
    • E-posta ile gönderilen kodu girin ve talimatları izleyin.
    • Steam hesabınızda oturum açın ve oyunu kütüphanenize ekleyin.

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

