Amazon’dan laptop satın alanlara Battlefield 6 ve Borderlands 4 hediye!

Seçili Intel ürünleri Battlefield 6 hediyeli!
Amazon ve Intel iş birliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında Intel işlemcili notebook ve Intel ekran kartlarını satın alan müşteriler 70 dolar değerindeki Battlefield 6 oyununa ücretsiz sahip oluyor. Ayrıca 3 aylık Canvid, 3 aylık XSplit Premium Suite ve 30 günlük VEGAS Pro 365 yazılımları da hediye ediliyor.
Seçili RTX 50 ürünleri Borderlands 4 hediyeli!
İki kampanya aynı anda kullanılabiliyor
İki kampanya birlikte kullanılabiliyor. Hem Intel işlemcili hem de RTX 50 serisi ekran kartlı dizüstü bilgisayar alarak toplam 140 dolar değerindeki Battlefield 6 ve Borderlands 4 oyunlarına ücretsiz sahip olabilirsiniz.
Öne çıkan indirimli ve hediyeli gaming notebooklar
- ASUS Vivobook 15, Intel Core i5-13420H İşlemci, 8 GB DDR4 RAM, 512 GB: 15.500 TL (Battlefield 6 hediye)
- ACER NITRO ANV15-51-53S1 I5-13420H, 16GB RAM, 512 SSD, RTX3050 6GB: 26.908 TL (Battlefield 6 hediye)
- MSI Cyborg 15 A13VE-1252XTR i5-13420H 16 GB 512 GB SSD RTX4050: 29.398 TL (Battlefield 6 hediye)
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i5-13500H, 16 GB Ram, RTX 4050 6 GB, 512 GB SSD: 31.499 TL
- Moster Abra A5 V20.6.4 Intel Core i7 13620H 16 GB RAM 1 TB SSD 4 GB RTX 3050: 32.489 TL (Battlefield 6 hediye)
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i7-14700HX, 16GB DDR5 Ram, RTX 4060: 43.499 TL (Battlefield 6 hediye)
- Lenovo LOQ i7-13650HX 16GB RAM, 512GB SSD, 15.6 inç FHD IPS, RTX 4060: 43.99 TL (Battlefield 6 hediye)
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i7-14700HX, 16GB DDR5 Ram, NVIDIA GeForce RTX 4070: 51.499 TL (Battlefield 6 hediye)
- Monster Tulpar T7 V26.2.2 Intel Core i7 13620H 32 GB RAM 1 TB SSD 8 GB RTX 5060: 63.269 TL (Battlefield 6 hediye)
- MSI KATANA 17 HX Dizüstü Bilgisayar, Intel Core I7-14650HX, 16GB DDR5, RTX5070 GDDR7 8GB, 1TB SSD: 73.998 TL (Battlefield 6 ve Borderlands 4 hediye)
- Monster Tulpar T6 V3.4.2 Intel Core i7 13700HX 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070: 76.379 TL (Battlefield 6 ve Borderlands 4 hediye)
- MSI VECTOR 16, Intel Core Ultra 7 255HX, 16GB RAM DDR5, RTX5070Ti 12GB, 1TB SSD: 92.707 TL (Battlefield 6 ve Borderlands 4 hediye)
- ASUS ROG Strix G16 Dizüstü Bilgisayarı, AMD Ryzen 9 9955HX, 32GB RAM, 1TB SSD,RTX 5070 Ti 12GB: 110.500 TL (Borderlands 4 hediye)
- MSI CROSSHAIR 18,Intel Core Ultra 9 275HX, 18.0 QHD+ 240Hz, 32GB RAM DDR5, RTX5070 GDDR7 8GB, 1TB SSD: 118.100 TL (Battlefield 6 ve Borderlands 4 hediye)
Battlefield 6 hediyesini almak için yapmanız gerekenler
- Amazon.com.tr satıcılı ve kampanya kapsamındaki ürünlerden birini satın alın.
- https://softwareoffer.intel.com adresine gidin.
- Hesabınıza giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun. Hesap doğrulaması ve erişim için telefon numaranız gereklidir.
- Hesabınız onaylandıktan sonra giriş yapın ve yazılımınızı almak için talimatları izleyin.
- Şartları ve Koşulları kabul edin. Intel® Donanım Tarama Aracını (Intel HST) çalıştırın.
Borderlands 4 hediyesini almak için yapmanız gerekenler
- Amazon.com.tr satıcılı ve kampanya kapsamındaki ürünlerden birini satın alın.
- 14 gün içerisinde e-posta adresinize promosyon kodu gönderilecek.
- Nvidia App’i açın ve giriş yapın.
- Hesap açılır menüsüne gidip “Kupon Kullan”ı seçin.
- E-posta ile gönderilen kodu girin ve talimatları izleyin.
- Steam hesabınızda oturum açın ve oyunu kütüphanenize ekleyin.
