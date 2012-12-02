Amazon, sunucularında 1.3 trilyon nesne barındırıyor













Dünyanın en büyük çevrimiçi perakende sitelerinden birisi olan Amazon, sunduğu bulut bilişim hizmetleriyle de lider firmalardan.





Hem kurumsal hem de bireysel altyapı hizmeti sunan Amazon, bulut altyapısını geçen yıl dünyanın en hızlı 42. süperbilgisayarı olan sunucularında tutuyor. Pinterest, Instagram gibi pek çok popüler hizmet bu sunuculardan yayın yapıyor.





Geçen hafta bir geliştirici konferansı sunan firma, Simple Storage Service ya da kısaca S3 adını verdiği sunucularında 1.3 trilyon nesne sakladığını duyurdu. Sunucular saniyede ise 830 bin istek işliyor.





Kurumsal kullanıcıların kolay veri işlemesi için hayata geçirilen Elastic Map Reduce küme oluşturma teknolojisi de 3.7 milyon kümeye ev sahipliği yapıyor.





Amazon'un web hizmetlerini kullanan 1500 akademik kuruluş ve NASA gibi 300 hükümet ajansının olduğu ifade ediliyor.





Amazon ayrıca S3 kullanım bedellerine yüzde 25 indirim uygulamaya başladı.

http://techcrunch.com/2012/11/28/amazons-s3-now-stores-over-1-3-trillion-objects-3-7-million-elastic-map-reduce-clusters-launched-since-may-2010/