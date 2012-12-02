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Amazon, sunucularında 1.3 trilyon nesne barındırıyor

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük çevrimiçi perakende sitelerinden birisi olan Amazon, sunduğu bulut bilişim hizmetleriyle de lider firmalardan. 

Hem kurumsal hem de bireysel altyapı hizmeti sunan Amazon, bulut altyapısını geçen yıl dünyanın en hızlı 42. süperbilgisayarı olan sunucularında tutuyor. Pinterest, Instagram gibi pek çok popüler hizmet bu sunuculardan yayın yapıyor. 

Geçen hafta bir geliştirici konferansı sunan firma, Simple Storage Service ya da kısaca S3 adını verdiği sunucularında 1.3 trilyon nesne sakladığını duyurdu. Sunucular saniyede ise 830 bin istek işliyor. 

Kurumsal kullanıcıların kolay veri işlemesi için hayata geçirilen Elastic Map Reduce küme oluşturma teknolojisi de 3.7 milyon kümeye ev sahipliği yapıyor. 

Amazon'un web hizmetlerini kullanan 1500 akademik kuruluş ve NASA gibi 300 hükümet ajansının olduğu ifade ediliyor. 

Amazon ayrıca S3 kullanım bedellerine yüzde 25 indirim uygulamaya başladı.  

http://techcrunch.com/2012/11/28/amazons-s3-now-stores-over-1-3-trillion-objects-3-7-million-elastic-map-reduce-clusters-launched-since-may-2010/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
almila1299 6 yıl
Üye oldum, bi kamyon özelliği var hiç biri işime yaramıyor. NASA'dakiler kullanmaya devam etsin, bir gün NASA'da sigortası, yolu yemeği karşılayacak dolgun maaşlı bir işe girersem kullanırım belki.
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teksalih 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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emiLL 6 yıl
Kaliteli haber.
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Holy Templar 6 yıl
iyide oldu çokta iyi oldu tamam mı
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darkaura 6 yıl
donanimhaberin klasik reklam kokan "haberlerinden" birine benziyor. amazon turkiye pazarina hizli bir girisemi hazirlaniyor acaba.
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Krone 6 yıl
Haber için teşekkürler
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Ajzen 6 yıl

Olayı bilmiyorum
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V4LKyR 6 yıl
Güzel haber, teşekkür ederiz.
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Jacobıan 6 yıl

ekrem71
Yanıtla +2
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TECHTRONİC 6 yıl
Adam on numara kaliteli haber yapmış daha ne istiyonuz arkadaş.Amazonun bilgisayarının 42. olduğunu sunucularında kimlerin sitelerinin barındırıldığını öğrenmiş olduk eminim benim gibi bilmeyen çoktur.
Hem habire telefon haberi yayınlıyosunuz diye şikayetler vardı alın size telefonsuz haber...
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iskocyall 6 yıl
Ne istiyorsunuz bu adamadan anlamadim gayet guzel bi haber :))
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iskocyall 6 yıl
Ne istiyorsunuz bu adamadan anlamadim gayet guzel bi haber :))
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adını nick koydum 6 yıl
Kaçın ekrem71 haberi
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12 Angry Men 6 yıl
amazonda ürünleri pahalı.
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