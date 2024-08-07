Amazon, kendisini tehditlere karşı koruyacak mega güvenlik sistemini tanıttı

Gelişmiş sinir ağı grafik modeli
Mithra, bir alan adına güvenilirlik puanı atayabiliyor. Bu skor daha sonra AWS'nin yüksek kaliteli ve düşük kaliteli alan adlarının bir listesini oluşturmasını sağlıyor. Ardından oluşturulan liste üçüncü taraflara sunulabiliyor. Tek bir AWS alanının bir günde 200 trilyona kadar DNS isteği görebileceği düşünüldüğünde Mithra’nın kapsamı daha net anlaşılıyor. Bununla birlikte sistem günde 182.000 kötü niyetli alan adını tespit edebiliyor.
Firmaya göre Mithra, kötü niyetli alanları yüksek bir doğrulukla tespit ediyor ve hatta kötü niyetli alanları üçüncü taraf güvenlik sağlayıcılarının tehdit akışlarında görünmeden günler, haftalar ve aylar öncesinde tahmin edebiliyor. Bu nedenle Mithra, güvenlik sağlayıcılarının izlemesi ve engellemesi için sürekli güncellenen bir kötü maksatlı alan adı listesi sağlayabiliyor.
Siber güvenlik yazılımının müşteri tarafında ise kuruluşlara kötü niyetli alan adlarından gelebilecek potansiyel siber saldırılar hakkında gönderilen bildirimler ve müdahale, önleme vb. konulardaki öneriler yer alıyor. Mithra'nın algoritmaları sayesinde AWS'nin ortaya çıkan tehditleri tespit etmek için üçüncü taraflara daha az güvenmesini de sağlayacak. Bu, tepkiselliği de artıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.