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    Anlık Bildirim

    Amazon, kendisini tehditlere karşı koruyacak mega güvenlik sistemini tanıttı

    Siber saldırılar bulut bilişim platformlarını tehdit ediyor. Amazon Web Services (AWS), bulut hizmetlerini güvende tutmak için tasarlanan yen büyük ölçekli güvenlik sistemi Mithra’yı tanıttı.
    Amazon, siber saldırılar için mega güvenlik sistemini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Amazon'un birçok firma tarafından yaygın olarak kullanılan bulut bilişim platformu Amazon Web Services (AWS), bulut hizmetlerini güvende tutmak için tasarlanan yeni büyük ölçekli güvenlik sistemini tanıttı. Mithra sistemi, alan adlarının güvenilirliğini tespit etmek, sıralamak ve potansiyel tehditleri belirlemek için dahili bir sinir ağı grafik modeli kullanıyor.

    Gelişmiş sinir ağı grafik modeli

    Mithra, bir alan adına güvenilirlik puanı atayabiliyor. Bu skor daha sonra AWS'nin yüksek kaliteli ve düşük kaliteli alan adlarının bir listesini oluşturmasını sağlıyor. Ardından oluşturulan liste üçüncü taraflara sunulabiliyor. Tek bir AWS alanının bir günde 200 trilyona kadar DNS isteği görebileceği düşünüldüğünde Mithra’nın kapsamı daha net anlaşılıyor. Bununla birlikte sistem günde 182.000 kötü niyetli alan adını tespit edebiliyor.

    Firmaya göre Mithra, kötü niyetli alanları yüksek bir doğrulukla tespit ediyor ve hatta kötü niyetli alanları üçüncü taraf güvenlik sağlayıcılarının tehdit akışlarında görünmeden günler, haftalar ve aylar öncesinde tahmin edebiliyor. Bu nedenle Mithra, güvenlik sağlayıcılarının izlemesi ve engellemesi için sürekli güncellenen bir kötü maksatlı alan adı listesi sağlayabiliyor.

    Siber güvenlik yazılımının müşteri tarafında ise kuruluşlara kötü niyetli alan adlarından gelebilecek potansiyel siber saldırılar hakkında gönderilen bildirimler ve müdahale, önleme vb. konulardaki öneriler yer alıyor. Mithra'nın algoritmaları sayesinde AWS'nin ortaya çıkan tehditleri tespit etmek için üçüncü taraflara daha az güvenmesini de sağlayacak. Bu, tepkiselliği de artıracak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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