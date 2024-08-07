Amazon, kendisini tehditlere karşı koruyacak mega güvenlik sistemini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Amazon'un birçok firma tarafından yaygın olarak kullanılan bulut bilişim platformu Amazon Web Services (AWS), bulut hizmetlerini güvende tutmak için tasarlanan yeni büyük ölçekli güvenlik sistemini tanıttı. Mithra sistemi, alan adlarının güvenilirliğini tespit etmek, sıralamak ve potansiyel tehditleri belirlemek için dahili bir sinir ağı grafik modeli kullanıyor.

Gelişmiş sinir ağı grafik modeli

Mithra, bir alan adına güvenilirlik puanı atayabiliyor. Bu skor daha sonra AWS'nin yüksek kaliteli ve düşük kaliteli alan adlarının bir listesini oluşturmasını sağlıyor. Ardından oluşturulan liste üçüncü taraflara sunulabiliyor. Tek bir AWS alanının bir günde 200 trilyona kadar DNS isteği görebileceği düşünüldüğünde Mithra’nın kapsamı daha net anlaşılıyor. Bununla birlikte sistem günde 182.000 kötü niyetli alan adını tespit edebiliyor.

Firmaya göre Mithra, kötü niyetli alanları yüksek bir doğrulukla tespit ediyor ve hatta kötü niyetli alanları üçüncü taraf güvenlik sağlayıcılarının tehdit akışlarında görünmeden günler, haftalar ve aylar öncesinde tahmin edebiliyor. Bu nedenle Mithra, güvenlik sağlayıcılarının izlemesi ve engellemesi için sürekli güncellenen bir kötü maksatlı alan adı listesi sağlayabiliyor.

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Siber güvenlik yazılımının müşteri tarafında ise kuruluşlara kötü niyetli alan adlarından gelebilecek potansiyel siber saldırılar hakkında gönderilen bildirimler ve müdahale, önleme vb. konulardaki öneriler yer alıyor. Mithra'nın algoritmaları sayesinde AWS'nin ortaya çıkan tehditleri tespit etmek için üçüncü taraflara daha az güvenmesini de sağlayacak. Bu, tepkiselliği de artıracak.

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Amazon, siber saldırılar için mega güvenlik sistemini tanıttı