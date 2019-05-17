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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon yeni Fire 7 tabletinin özelliklerini iyileştirdi ancak fiyatını yükseltmedi

Amazon'un giriş seviyesi Fire 7 tabletinin bazı özellikleri yükseltilerek güncellendi. Şirket, performansı arttırılan cihazın fiyatında ise bir değişikliğe gitmedi...
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
2,2b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Amazon geçtiğimiz gün giriş seviyesi Fire 7 tabletini güncelledi. Yeni model daha fazla depolama alanı getiriyor ve aynı zamanda öncekilerden daha hızlı. Bu yenilemenin iyi yanı Amazon'un fiyatları arttırmaması. Tabletin diğer özellikleri ise aynı şekilde kaldı.

Cihazın fiyatına zam yapılmadı

Amazon'a göre, Fire 7 tablet hala 1.3 GHz dört çekirdekli işlemciye sahip, ancak daha fazla bellek bant genişliği sunuyor. Bunun da hızda hafif bir iyleşme sağladığı ifade edilmiş. Kutudan öncekine oranla iki kat fazla bir depolama alanı ile çıkan cihaz 32 GB'lik bir bellek sunuyor ve güncellenmiş olan bu modelin 512 GB'a kadar microSD kart desteği de mevcut.
Cihazda başka hiçbir şey değişmedi ve hala aynı ekran paneline, bataryaya ve tasarıma sahip. Fiyatında da bir zam olmayan cihaz Amazon'da 49.99 dolardan satın alınabilecek. 6 Haziran'da piyasaya sürülecek olan yeni Fire 7 tablet için ön siparişler alınmaya başlandı. Üç farklı renk seçeneği ile gelen cihazı 6 Haziran'dan önce satın alanlara Amazon Appstore'da oyunlar veya uygulamalar için kullanılabilecek 10 dolarlık bir kredi hediye edilecek.

https://www.amazon.com/dp/B07FKR6KXF Yorum Yaz
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snowtger 3 hf. en beğenilen
İnanabiliyor musunuz ya, elin adamı 4 saatlik yövmiyesi ile şöyle bir cihaz alabiliyor. Bizim ülkeye gelince fiyatı olur 500-600 TL, 1 haftalık yövmiye ile anca alınabiliyor.
Buna imkan verenler ve destekleyenler, yatacak yeriniz yok.
İnanabiliyor musunuz ya, elin adamı 4 saatlik yövmiyesi ile şöyle bir cihaz alabiliyor. Bizim ülkeye gelince fiyatı olur 500-600 TL, 1 haftalık yövmiye ile anc...
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fuckulteli 3 hf.
49 birim para mı?
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DH Misafiri 2 hf.
Fiyatta artış var, 32gb 69 usd. Sitesinden bakınız lütfen
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homebird 3 hf.
İlk bakışta çerçevelerin kalın olması yadırganabilir. Ancak kalın çerçevelerin tableti okumada daha iyi tutuş özelliği sağladığını düşünüyorum. Özellikle yatarak okumalarda.
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snowtger 3 hf. en beğenilen
İnanabiliyor musunuz ya, elin adamı 4 saatlik yövmiyesi ile şöyle bir cihaz alabiliyor. Bizim ülkeye gelince fiyatı olur 500-600 TL, 1 haftalık yövmiye ile anca alınabiliyor.
Buna imkan verenler ve destekleyenler, yatacak yeriniz yok.
Yanıtla +13
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fuckulteli 3 hf.
49 birim para mı?
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Rachsuchtig 3 hf.
Eli değmişken çerçeveleri de inceltseymiş. Ekrandan çok çerçeve var.
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