Amazon yeni Fire 7 tabletinin özelliklerini iyileştirdi ancak fiyatını yükseltmedi

Amazon geçtiğimiz gün giriş seviyesi Fire 7 tabletini güncelledi. Yeni model daha fazla depolama alanı getiriyor ve aynı zamanda öncekilerden daha hızlı. Bu yenilemenin iyi yanı Amazon'un fiyatları arttırmaması. Tabletin diğer özellikleri ise aynı şekilde kaldı.

Cihazın fiyatına zam yapılmadı

Amazon'a göre, Fire 7 tablet hala 1.3 GHz dört çekirdekli işlemciye sahip, ancak daha fazla bellek bant genişliği sunuyor. Bunun da hızda hafif bir iyleşme sağladığı ifade edilmiş. Kutudan öncekine oranla iki kat fazla bir depolama alanı ile çıkan cihaz 32 GB'lik bir bellek sunuyor ve güncellenmiş olan bu modelin 512 GB'a kadar microSD kart desteği de mevcut.

https://www.amazon.com/dp/B07FKR6KXF

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Cihazda başka hiçbir şey değişmedi ve hala aynı, bataryaya ve tasarıma sahip. Fiyatında da bir zam olmayan cihaz Amazon'dasatın alınabilecek. 6 Haziran'da piyasaya sürülecek olan yeni Fire 7 tablet için ön siparişler alınmaya başlandı. Üç farklı renk seçeneği ile gelen cihazı'dan önce satın alanlara'da oyunlar veya uygulamalar için kullanılabilecekbir kredi hediye edilecek.