Amazon yeni Fire 7 tabletinin özelliklerini iyileştirdi ancak fiyatını yükseltmedi

Teknoloji Editörü
Amazon geçtiğimiz gün giriş seviyesi Fire 7 tabletini güncelledi. Yeni model daha fazla depolama alanı getiriyor ve aynı zamanda öncekilerden daha hızlı. Bu yenilemenin iyi yanı Amazon'un fiyatları arttırmaması. Tabletin diğer özellikleri ise aynı şekilde kaldı.
Cihazın fiyatına zam yapılmadı
Amazon'a göre, Fire 7 tablet hala 1.3 GHz dört çekirdekli işlemciye sahip, ancak daha fazla bellek bant genişliği sunuyor. Bunun da hızda hafif bir iyleşme sağladığı ifade edilmiş. Kutudan öncekine oranla iki kat fazla bir depolama alanı ile çıkan cihaz 32 GB'lik bir bellek sunuyor ve güncellenmiş olan bu modelin 512 GB'a kadar microSD kart desteği de mevcut.Cihazda başka hiçbir şey değişmedi ve hala aynı ekran paneline, bataryaya ve tasarıma sahip. Fiyatında da bir zam olmayan cihaz Amazon'da 49.99 dolardan satın alınabilecek. 6 Haziran'da piyasaya sürülecek olan yeni Fire 7 tablet için ön siparişler alınmaya başlandı. Üç farklı renk seçeneği ile gelen cihazı 6 Haziran'dan önce satın alanlara Amazon Appstore'da oyunlar veya uygulamalar için kullanılabilecek 10 dolarlık bir kredi hediye edilecek.
https://www.amazon.com/dp/B07FKR6KXF Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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