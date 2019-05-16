Zorlu koşullar için geliştirilen fotoğraf makinesi Olympus TG-6'nın özelliklerı sızdı

Fotoğraf makineleri ve kameralarla ilgili söylenebilecek şeylerden biri de hassas ve kırılgan olmalarıdır. Bu da cihazların, zorlu hava ve doğa koşullarında kullanmanın iyi bir fikir olmayacağı anlamına geliyor. Ancak Japonya merkezli Olympus'un tam da bu koşullar için ürettiği Tough TG serisi için aynı şeyleri söyleyemeyiz.

Selefine göre daha dayanıklı

Eğer şirketin 2017 yılında piyasaya sürdüğü Olympus Tough TG-5 modeli hoşunuza gittiyse, halefinin de yolda olduğunu belirtelim. Fotoğraf makineleri konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan Photo Rumors, yaklaşmakta olan Tough TG-6'nın teknik özelliklerini paylaştı. Yeni fotoğraf makinesinin selefine göre daha dayanıklı olacağı öngörülüyor. Olympus TG-6, -10 dereceye kadar soğuğa, 100 kg basınca, 2.13 metreye kadar düşmeye ve 15 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip olacak.

https://photorumors.com/2019/05/14/olympus-tg-6-waterproof-dustproof-freezeproof-shockproof-camera-to-be-announced-next-specifications-included/

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Kamerayla ilgili teknik özelliklere gelince, cihazçözünürlüğe sahip 1/2 inç BSIoptik görüntü algılayıcısı barındıracak. Hassasiyet aralığıolacak ve üst sınırıolarak ayarlanabilecek. TG-6'nın işlemcisinin iseolacağını da belirtelim.sahip olacak fotoğraf makinesininne olacağı ise şimdilik belli değil.