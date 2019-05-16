Zorlu koşullar için geliştirilen fotoğraf makinesi Olympus TG-6'nın özelliklerı sızdı

Teknoloji Editörü
Fotoğraf makineleri ve kameralarla ilgili söylenebilecek şeylerden biri de hassas ve kırılgan olmalarıdır. Bu da cihazların, zorlu hava ve doğa koşullarında kullanmanın iyi bir fikir olmayacağı anlamına geliyor. Ancak Japonya merkezli Olympus'un tam da bu koşullar için ürettiği Tough TG serisi için aynı şeyleri söyleyemeyiz.
Selefine göre daha dayanıklı
Eğer şirketin 2017 yılında piyasaya sürdüğü Olympus Tough TG-5 modeli hoşunuza gittiyse, halefinin de yolda olduğunu belirtelim. Fotoğraf makineleri konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan Photo Rumors, yaklaşmakta olan Tough TG-6'nın teknik özelliklerini paylaştı. Yeni fotoğraf makinesinin selefine göre daha dayanıklı olacağı öngörülüyor. Olympus TG-6, -10 dereceye kadar soğuğa, 100 kg basınca, 2.13 metreye kadar düşmeye ve 15 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip olacak.Kamerayla ilgili teknik özelliklere gelince, cihaz 12 megapiksel çözünürlüğe sahip 1/2 inç BSI CMOS optik görüntü algılayıcısı barındıracak. Hassasiyet aralığı ISO 100 - 1600 olacak ve üst sınırı ISO 12800 olarak ayarlanabilecek. TG-6'nın işlemcisinin ise Olympus TruePic VIII olacağını da belirtelim. 3 inç ekrana sahip olacak fotoğraf makinesinin fiyatının ne olacağı ise şimdilik belli değil.
https://photorumors.com/2019/05/14/olympus-tg-6-waterproof-dustproof-freezeproof-shockproof-camera-to-be-announced-next-specifications-included/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle