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Amazon'dan ilk sosyal oyun Living Classics

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Perakendecilik, e-kitap satışı, e-okuyucu ve tablet sektöründe büyük atılımlar yapan Amazon, bu kez oyun geliştiriciliğine soyundu.

Amazon Game Studios adıyla faaliyete başlayan firmanın oyun stüdyosu, açılışı bir Facebook oyunu olan Living Classics ile yaptı.

Sosyal oyun sektörünün yükselen trendi, pek çok firmayı bu alana yatırım yapmaya itiyor.

Living Classics, bir hareket eden nesne oyunu. Oyunda bir tilki ailesi, Kra Artur, Oz Büyücüsü gibi en sevdikleri kitapların canlanan animasyonları arasında geziyor. Oyuncular, farklı sahneleri keşfederek ve hareket eden nesneleri bularak tilki ailesini biraraya getirmeye çalışıyor. 

Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da arkadaşlarınızla ödülleri paylaşmanız, senaryoları yeniden oynamanız mümkün.

Oyun ücretsiz ve Amazon'un şimdilik oyundan büyük kazanç elde etmek gibi bir hedefi yok. İlerleyen aylarda pek çok seçkin oyunu oyunseverlere sunacaklarını belirtiyor.

Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.

http://games.amazon.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
chiangyao08 6 yıl
Bana o lazım..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 6 yıl
Değişik Bir paylaşım Tebrikler radyodinlet.net/...
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jackchilina 6 yıl
Bu oyun MacBook'ta çalışıyor mu? Bana o lazım..
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