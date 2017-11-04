Amazon'un patronu Jeff Bezos, 1.1 milyar dolarlık hisse sattı

Blue Origin'e Yatırım Yapıyor
Toplamda 1 milyon adet Amazon hissesi satan Jeff Bezos, halen Amazon'un hisselerinin 78.9 milyonuna sahip. Böylece şirketin yaklaşık yüzde 16'sına sahip olan milyarder, servetinin büyük bir kısmı Amazon hisselerine bağlı olduğu için zaman zaman hisse satışı ile nakit kaynak yaratma yoluna gidiyor. Nisan ayında yaptığı açıklama ile uzay turizmi şirketi Blue Origin'e yıllık 1 milyar dolar yatırım yapmak için elindeki Amazon'un hisselerini satacağını duyuran Bezos, mayıs ayında da 1 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmişti.
Şimdi satılan hisselerden gelen paranın da yeni yatırımlar için kullanılabileceği düşünülüyor. Bill Gates'in kurucusu olduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı ya da Facebook'un patronu Mark Zuckerberg'in bağışlarıyla ayakta duran Chan Zuckerberg Girişimi gibi bir kar amacı gütmeyen oluşuma açık destek sunmayan Bezos'un, zenginliğini nasıl kullanmayı planladığı belirsizliğini koruyor.
https://www.theverge.com/2017/11/3/16604990/amazon-ceo-jeff-bezos-stock-sale-1-billion Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sirketi buyuturken finansman icin ortaklik karsiliginda yatirimlar almis olabilir.