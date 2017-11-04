Amazon'un patronu Jeff Bezos, 1.1 milyar dolarlık hisse sattı

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Yaklaşık bir hafta önce Amazon'un başarılı mali sonuçları açıklamasıyla birlikte şirket hisseleri bir anda yüzde 15'in üstünde değer kazanmış ve şirketin kurucusu ve aynı zamanda en büyük hissedarı olan Jeff Bezos'un serveti 95 milyar dolara dayanmıştı. Bu yükselişle birlikte Bill Gates'i geride bırakarak dünyanın en zengin insanı unvanını alan Jeff Bezos, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından dün paylaşılan verilere göre son 3 gün içinde 1.1 milyar dolarlık Amazon hissesi sattı.





Blue Origin'e Yatırım Yapıyor

Toplamda 1 milyon adet Amazon hissesi satan Jeff Bezos, halen Amazon'un hisselerinin 78.9 milyonuna sahip. Böylece şirketin yaklaşık yüzde 16'sına sahip olan milyarder, servetinin büyük bir kısmı Amazon hisselerine bağlı olduğu için zaman zaman hisse satışı ile nakit kaynak yaratma yoluna gidiyor. Nisan ayında yaptığı açıklama ile uzay turizmi şirketi Blue Origin'e yıllık 1 milyar dolar yatırım yapmak için elindeki Amazon'un hisselerini satacağını duyuran Bezos, mayıs ayında da 1 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmişti.





Şimdi satılan hisselerden gelen paranın da yeni yatırımlar için kullanılabileceği düşünülüyor. Bill Gates'in kurucusu olduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı ya da Facebook'un patronu Mark Zuckerberg'in bağışlarıyla ayakta duran Chan Zuckerberg Girişimi gibi bir kar amacı gütmeyen oluşuma açık destek sunmayan Bezos'un, zenginliğini nasıl kullanmayı planladığı belirsizliğini koruyor.

https://www.theverge.com/2017/11/3/16604990/amazon-ceo-jeff-bezos-stock-sale-1-billion