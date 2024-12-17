Amazon'un 20 milyar dolarlık uydu projesini kurtarmasının yolu Trump'tan geçiyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk öncülüğünde hayata geçirilen inovatif projelerden biri olan Starlink, bugün artık ilk aşamasını çoktan tamamlamış durumda. İlk Starlink uydusunu 2019'da alçak Dünya yörüngesine fırlatan SpaceX, aradan geçen beş yılda 7 binden fazla uyduyu başarıyla fırlattı ve Dünya'nın etrafında bir uydu ağı kurdu. Nitekim bugün artık Starlink'in doğrudan akıllı telefonlara uydu bağlantısı sunması için son hazırlıklar yapılıyor.

Diğer yandan Amazon'un Starlink'e rakip olarak ortaya koyduğu Kuiper Projesi ise belirlenen takvimin çok gerisinde ilerliyor. Normalde Kuiper Projesi'nin şu anda uydularını yörüngeye yerleştirmiş ve ilk kullanıcılarıyla beta programını başlatmış olması gerekiyordu. Ancak proje bu noktaya varmaktan epey uzak.

Amazon, ilk iki prototip uydusunu geçtiğimiz yıl ULA (United Launch Alliance)'nın Atlas V roketini kullanarak fırlattı fırlatmasına ama bunun devamı gelmedi. SpaceX'in aksine kendi roketleri olmayan ve uydularını fırlatmak için dışarıdan roket temin etmek zorunda kalan Amazon, bu konuda sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Zira ULA, Amazon'un bu yıl gerçekleştirmeyi planladığı fırlatmayı iki kez erteledi.Gerekçe olaraksa, ABD Uzay Kuvvetleri'nin görevlerine öncelik verilmesini gösterdi. Bu yüzden Amazon'un bir süre daha beklemesi gerekiyor. Bu gecikme, projenin şirkete maliyetini her geçen gün arttırıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon, bu projeyi hayata geçirebilmek için ABD hükûmetiyle ilk anlaştığında, projeye 10 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünde bulunmuştu. Ancak bugün Kuiper Projesi'ne yapılan yatırım 20 milyar dolara yaklaşmış durumda. Ama bundan daha önemlisi, şirketin 2026'ya kadar 1600 uyduyu yörüngeye fırlatma taahhüdünü muhtemelen yerine getiremeyecek olması. Yaşanan her yeni ertelemeyle bu hedefi tutturmak biraz daha imkânsız hale geliyor. Bu taahhüdünün yerine getirilememesi ise Amazon'un uydu fırlatma lisansını kaybetmesi anlamına geliyor.

Bu yüzden Amazon yönetiminin ABD hükûmetiyle yeniden masaya oturup anlaşmayı bir şekilde revize ettirmesi gerekiyor. Ancak Amazon için kötü haber şu ki yakında Beyaz Saray'da Jeff Bezos'tan pek haz etmeyen bir başkan olacak.

Jeff Bezos, Donald Trump ile Arayı Düzeltmeye Çalışıyor

Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos, aynı zamanda ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından The Washington Post'un da sahibi ki Bezos ile Donald Trump arasındaki husumet de buraya dayanıyor. The Washington Post, Trump'ın başkanlık için yarıştığı üç seçimde de ona karşı bir tutum sergiledi. Bu yüzden Trump da zaman zaman Jeff Bezos'u hedef alan açıklamalarda bulundu. Bu da yetmezmiş gibi bu süreçte Trump'ın en büyük destekçilerinden biri Elon Musk oldu. Tüm bunlar şimdi SpaceX'i Trump nezdinde Amazon'dan çok daha uygun bir seçeneğe dönüştürmüş durumda. Ama Jeff Bezos'un 20 milyar dolarlık bu yatırımı bir şekilde kurtarması gerekiyor ve bunun yolu da Donald Trump ile arayı düzeltmekten geçiyor.

Tam Boyutta Gör Daha seçim gerçekleşmeden önce rüzgarın Donald Trump'a doğru döndüğünü fark eden Jeff Bezos, aslında seçim öncesi çalışmalara başladı. The Washington Post'un seçimlerde Kamala Harris'e desteğini açıklamasını istemeyen Bezos, bununla da kalmadı ve doğrudan kendisi bir yazı kaleme aldı. Bu yazıda, bir yayıncı olarak taraf belritmenin doğru olmadığını, daha objektif bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini vurguladı.

Amazon, Donald Trump'ın Başkanlık Fonuna Bağışta Bulundu

Daha seçim öncesi Donald Trump'a uzatılan bu zeytin dalı, seçim sonrası çok daha somut bir hâl aldı. Ocak ayında başkanlığı devralacak olan Trump'ın bu geçiş sürecindeki faaliyetlerini finanse etmek için oluşturulan fona Amazon da 1 milyon dolar bağışladı. Nitekim bu bağış Jeff Bezos'a Mar-a-Lago'nun kapılarını araladı. Bezos, bu hafta Trump'ın Mar-a-Lago'daki yerleşkesine giderek müstakbel Amerikan başkanıyla görüşecek. Bu ilk görüşmede olmasa bile takip eden görüşmelerde Kuiper Projesi'nin de mutlaka gündeme taşınacağı düşünülüyor. Çünkü Amazon'un 20 milyar dolar harcadığı bu projeyi sürdürebilmesi için, Trump'ın olaya el atıp 2020'de imzalanan orijina anlaşmayı FCC'ye revize ettirmesi gerekiyor. Beş kişilik FCC komisyonunda çoğunluk Cumhuriyetçi Parti'de olacağı için Trump için bu pek de zor olmayacaktır.

Bezos bu görüşmeden istediğini alır ve Trump'ı bir şekilde ikna ederse, Kuiper Projesi yenilenmiş bir takvimle yoluna devam edecek. United Launch Alliance, ertelediği fırlatmaları 2025'te gerçekleştirecek. Amazon bu noktadan sonra hem üretim kapasitesini hem de fırlatma sıklığını arttıracağını ve 2025 bitmeden uydu ağını faaliyete geçireceğini söylüyor. Diğer yandan yine Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin de bu süreçte roketlerini istediği noktaya getirirse, Amazon'un ULA'e olan bağımlılığı da azalacaktır. Zaten şirket gelecekte Blue Origin'in roketlerini kullanmayı planlıyor.

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Jeff Bezos, Amazon'un uydu projesini kurtarmaya çalışıyor