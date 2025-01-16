Musk’a rakip geldi: Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin, dev roketini ilk kez fırlattı

Blue Origin başarıya ulaştı
Amazon’un kurucusu Bezos’un liderliğinde Blue Origin, uydu fırlatma sektöründe SpaceX ile kıyasıya bir mücadeleye girişti. 30 kat yüksekliğindeki veya yaklaşık 100 metre uzunluğundaki New Glenn roketi, sıvı oksijen ve metan ile çalışan tekrar kullanılabilir bir ilk aşamaya sahip. Roket, Türkiye saati ile 10:00’da bulutlu bir gökyüzü altında başarılı bir şekilde havalandı.
İlk fırlatma denemesi, Pazartesi günü yakıt hattında biriken buz nedeniyle iptal edilmişti. Ancak ikinci denemede herhangi bir sorun yaşanmadı ve fırlatma başarıyla tamamlandı.
Fırlatma anını Blue Origin’in Washington’daki genel merkezi ile Florida’daki Cape Canaveral fabrikasında toplanan yüzlerce çalışan canlı yayında izledi. Ayrıca Florida’nın doğu kıyısındaki park ve kamp alanlarında toplanan halk, roketin yükselişini coşkuyla karşıladı.
Tarihi görev: New Glenn ve Blue Ring
Gelecekteki New Glenn görevleri, NASA'nın Artemis programının bir parçası olarak Blue Moon Mark 1 kargo iniş aracını ve Mark 2 mürettebatlı iniş aracını Ay'a taşıyacak. New Glenn roket, 50 ton (45 metrik ton) yükü alçak dünya yörüngesine taşıyabilir. SpaceX'in yeniden kullanılabilir Falcon Heavy roketi ise 70 ton (64 metrik ton) yükü aynı yörüngeye taşıyor.
Firma, programın üretimde olan birkaç aracı ve birden fazla yıllık siparişi bulunduğunu da söyledi. Müşteriler arasında NASA haricinde Amazon’un Starlink rakibi Kuiper projesi, AST SpaceMobile yer alıyor.Kaynakça https://spaceflightnow.com/2025/01/15/live-coverage-blue-origin-to-launch-blue-ring-pathfinder-on-new-glenn-rocket-inaugural-launch-from-cape-canaveral/ https://www.blueorigin.com/news/new-glenn-ng-1-mission Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi 12 Lite NE diye bir telefon yok :D
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil