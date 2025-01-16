Musk’a rakip geldi: Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin, dev roketini ilk kez fırlattı

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Tam Boyutta Gör Jeff Bezos’un uzay girişimi Blue Origin, devasa New Glenn roketiyle uzaya ilk başarılı fırlatışını gerçekleştirdi. Florida’daki Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden gerçekleşen bu tarihi fırlatma sayesinde Jeff Bezos, uzayda Elon Musk'ın SpaceX'ine rakip oldu. Ayrıca Blue Origin, önümüzdeki baharda bir fırlatma daha yapacağını açıkladı.

Blue Origin başarıya ulaştı

Amazon’un kurucusu Bezos’un liderliğinde Blue Origin, uydu fırlatma sektöründe SpaceX ile kıyasıya bir mücadeleye girişti. 30 kat yüksekliğindeki veya yaklaşık 100 metre uzunluğundaki New Glenn roketi, sıvı oksijen ve metan ile çalışan tekrar kullanılabilir bir ilk aşamaya sahip. Roket, Türkiye saati ile 10:00’da bulutlu bir gökyüzü altında başarılı bir şekilde havalandı.

İlk fırlatma denemesi, Pazartesi günü yakıt hattında biriken buz nedeniyle iptal edilmişti. Ancak ikinci denemede herhangi bir sorun yaşanmadı ve fırlatma başarıyla tamamlandı.

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Fırlatma anını Blue Origin’in Washington’daki genel merkezi ile Florida’daki Cape Canaveral fabrikasında toplanan yüzlerce çalışan canlı yayında izledi. Ayrıca Florida’nın doğu kıyısındaki park ve kamp alanlarında toplanan halk, roketin yükselişini coşkuyla karşıladı.

Tarihi görev: New Glenn ve Blue Ring

Tam Boyutta Gör Fırlatma, on yıllık bir geliştirme sürecinin ve milyarlarca dolarlık yatırımların ardından gerçekleşti. New Glenn’in yük bölmesinde ise şirketin Pentagon ve ticari müşterilere sunmayı planladığı yeni Blue Ring adlı manevra kabiliyetine sahip uzay otobüsü yer alıyordu. Bu görevde herhangi bir uyduyu barındırmıyor ya da konuşlandırmıyor olsa da, “komutlar göndererek, telemetri alarak, görev verilerini depolayarak ve hesaplayarak ve radyometrik izleme (navigasyon için) gerçekleştirerek uzaydan yere iletişim yeteneklerini doğrulamak” için tasarlandı.

Tam Boyutta Gör Görevin bir diğer önemli kısmı, New Glenn’in ilk aşama iticisini Atlantik Okyanusu’ndaki bir platforma indirme girişimiydi. Ancak yapılan açıklamaya göre bu kademe, iniş esnasında güçlendiricilerini kaybetti. Firma yaptığı açıklamada “İlk denemede ilk aşamayı indirmenin iddialı olduğunu biliyorduk. Bu bilgiyi öğrenecek, geliştirecek ve ilkbahardaki bir sonraki fırlatışımızda uygulayacağız.” dedi. İlk aşama iniş sırasında atmosfere girdi, yeniden ateşleme gerçekleştirdi ancak son noktada inişi gerçekleştirilemedi. Ancak bu, zaten NG-1 olarak adlandırılan görevin ikincil bir hedefiydi.

Gelecekteki New Glenn görevleri, NASA'nın Artemis programının bir parçası olarak Blue Moon Mark 1 kargo iniş aracını ve Mark 2 mürettebatlı iniş aracını Ay'a taşıyacak. New Glenn roket, 50 ton (45 metrik ton) yükü alçak dünya yörüngesine taşıyabilir. SpaceX'in yeniden kullanılabilir Falcon Heavy roketi ise 70 ton (64 metrik ton) yükü aynı yörüngeye taşıyor.

Firma, programın üretimde olan birkaç aracı ve birden fazla yıllık siparişi bulunduğunu da söyledi. Müşteriler arasında NASA haricinde Amazon’un Starlink rakibi Kuiper projesi, AST SpaceMobile yer alıyor.

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