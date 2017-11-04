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Popüler bitcoin borsası Coinbase'e 24 saatte 100.000 kişi kayıt oldu

Geçtiğimiz günlerde CME'nin bitcoin vadeli sözleşmelere onay vereceğini açıklamasının ardından popüler bitcoin borsası Coinbase'e bir gün içinde 100.000 kişi daha kayıt oldu.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bu yılın başından itibaren değerini yüzde 500'ün üzerinde yükselterek pek çok yatırımcının dikkatini çeken popüler kripto para birimi bitcoin, perşembe günü 7000$ değerini de geçerek yeni bir rekora daha imza atmıştı. Bu rekordan saatler önce dünyanın en büyük borsa operatörü CME Group'un, bu yılın sonuna kadar bitcoin vadeli sözleşmelere imkan tanıyacağını açıklaması ile bitcoinin değerini arttırmanın yanı sıra yatırımcı sayısını da önemli ölçüde arttırdığı gözlemleniyor.


Yatırımcı Akını  

Henüz bitcoin ile ilgilenmeyen ve riskten uzak durmak isteyen yatırımcıları bitcoine çekmek isteyen CME'nin açıklamasının ardından ABD'nin en popüler kripto para borsalarından Coinbase'de adeta yatırımcı akını gerçekleşti. , Altana Dijital Para Fonu'nda bir portföy yöneticisi olan Alistair Milne tarafından toplanan verilere göre CME'nin açıklamasının ardından 24 saat içinde Coinbase'de 100.000 yeni hesap açıldı. Tabi bu hesaplardan kaç tanesi kayıt sonrasında bitcoin ya da Coinbase'de yer alan diğer kripto para birimlerinin alımına/satımına başladı bilinmez ancak kullanıcı sayısındaki bu beklenmedik artış CME'nin hedefini yakaladığını gösteriyor. 


Gün itibariyle yaklaşık 12 milyon kullanıcıya sahip olan Coinbase'de, bu yılın başında toplam 5.5 milyon kullanıcı bulunuyordu. Bu verilere göre değerini artırdıkça kendisiyle ilgilenen kişi sayısını da artıran bitcoin cuma günü 7.454$'lık rekor seviyeye ulaşsa da şu sıralara 7200$ seviyesinden işlem görüyor. 


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-02/bitcoin-exchange-added-100-000-users-in-a-day-as-price-exploded Yorum Yaz
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Ramazandro 1 yıl
Selam beyler, coinbase ve dogechain cüzdanlarından binance'e coin transfer yapabiliyor muyuz? Evet'se ne kadar fee alıyor?
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asau 1 yıl
Bir gün gelecek herkes reel olmayana yatırım yapacak. Sonuç boommm
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SEO-Uzmanı 1 yıl
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XPerience 1 yıl
SegWit2X öncesinde en yükseğe çıkacak ama sonra çok büyük bir düşüş yapacaktır. Olan "yav bu neymiş biraz da biz alalım" diyerek yeni giriş yapan küçük yatırımcıya olabilir. Dikkatli olunması gerekiyor.
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Front-Back 1 yıl
2017 ocak ayında araba almak yerine o parayı bitcoine yatırsaydım, param 7.7 katı değerlenmişti.
Zararın neresinden dönsen kazanç. Seneye görüşürüz.
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alemburda34 1 yıl
Krediyle alıp kar edenler var çözemedim şu işi ben girsem kesin patlar elimde :(
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oray 1 yıl
600 dolar civarinda aldim birkac tane, satsam mi artik bilemiyorum...
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V4LKyR 1 yıl
BİTCOİN ALMİREM ULEN ALMİREM. (Şener Şen üslubu ile)
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