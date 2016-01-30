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Ketchapp'dan sonsuz koşu türünde yeni oyun: The Pit

Mobil platformların öne çıkan oyun geliştiricilerinden Ketchapp, bu sefer karşımıza sonsuz koşu türündeki yeni oyun The Pit ile çıkıyor. Oldukça heyecanlı dakikalara hazır olun.
3 yıl
4,9b
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2
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ketchapp'dan sonsuz koşu türünde yeni oyun: The Pit

Hazırladığı birbirinde eğlenceli mobil oyunlar ile tanınan önemli geliştirici Ketchapp, serisine sonsuz koşu türünde geliştirdiği yeni oyunu The Pit'i ekledi.
Özellikle bağımlılık haline gelen "2048" oyunuyla tanınan Ketchapp, iOS ve Android platformları için hazırladığı yeni oyunu The Pit ile yine eğlenceli dakikalar vaadediyor. Sonsuz koşu türünde karşımıza çıkan oyun, yeşil renkli ufak karakterimiz ile girdiğimiz yolda hayatta kalmamamıza dayanıyor ve zorlu engellerden zıplayarak ya da kayarak kaçılabiliyor. Yeni karakterler ile ilerledikçe daha eğlenceli ve zor hale gelen The Pit, ilginç tasarlanan grafikleriyle de göze oldukça hoş görünüyor.
Ücretsiz olarak sunulan The Pit'in iOS ve Android uygulamasına sürümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tanıtım videosu da aşağıda yer alıyor.

http://www.androidheadlines.com/2016/01/ketchapp-launches-new-infinite-running-game-pit.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jigsawlaw 3 yıl
Bu kiytirik oyunlara gereksiz ilgi yuzunden iyi grafikli oyunlar gelmiyor zaten
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strathmorea 3 yıl
Balon patlatmaca, sonsuz koşmaca, meyve kesmece, 1 hafta süreli birim yükseltmece, pixel oyunlarıyla nostalji keklemece... Eee mobil sektör büyüyor tabii.!!!
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