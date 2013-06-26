American McGee'nin yeni projesi OZombie, Android ve iOS platformları için de hazırlanacak

Alice ve Alice: Madness Returns gibi yapımlar ile birlikte Alice'in harikalar diyarına farklı bir bakış açısı getiren American McGee, yeni oyunu OZombie için Kickstarter üzerinden bir bağış kampanyası başlattı. L. Frank Baum'un ünlü eseri OZ Büyücüsü'nden esinlenen bu yapımın hayata geçmesi için ise, 5 Ağustos tarihine kadar 950.000$'lık bir bağış miktarının toplanması gerekiyor.





Hikaye ve karakterleri Oz evrenini anlatan 14 farklı kitaptan alacağı belirtilen OZombie, karanlık bir Steam-Punk atmosferiyle harmanlanmış Oz evrenini Unity grafik motorundan aldığı güçle oyuncuların beğenisine sunacak. Masaüstü ve mobil platformlar için geliştirilecek olan OZombie'nin PC, Mac ve Linux'un yanı sıra, Android ve iOS işletim sistemleriyle çalışan son nesil tabletlerde yer edineceğini belirtelim.





OZombie'nin hayata geçip geçemeyeceğini 5 Ağustos tarihinde hep birlikte göreceğiz. Bağış kampanyasına katkıda bulunmak isterseniz OZombie'nin Kickstarter sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/spicyhorse/ozombie