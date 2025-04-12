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    Anlık Bildirim

    Apple Haritalar Android'e geldi ancak uygulama olarak değil

    Apple Maps artık Android telefonlarda da kullanılabiliyor. Apple Haritalar web uygulaması, testlerin ardından tüm mobil cihazlar için kullanıma açıldı.          
    apple maps haritalar android telefon Tam Boyutta Gör
    Apple, Haritalar uygulamasının web sürümünü geçen yıl tanıtmıştı. Apple Maps web uygulaması betadan çıktı artık masaüstü ve tabletlerin yanı sıra iPhone ve Android telefonlarda da kullanılabiliyor.

    Apple Maps web uygulaması neler sunuyor?

    Android telefon ve diğer cihazlarda “maps.apple.com” adresinden Apple Haritalar’a erişilebiliyor.

    Apple Haritalar web uygulaması, kullanıcıların haritayı keşfetmesine, işletmeleri ve ilgi noktaları aramasına, yol tarifi bulmasına ve rehberleri görüntülemesine olanak tanıyor. Ulaşım haritası ve yurt dışında etkileyici olan 3 boyutlu bina görünümleri gibi bazı özellikler henüz dahil edilmemiş. Ayrıca, kaydedilen yerlere ve özel Rehberlere erişmek için Apple Hesabı ile giriş yapma seçeneği eklenmemiş.

    Apple, Apple Haritalar web uygulamasına yeni özellikler ve daha fazla platform desteği eklemeye devam edeceğini söylüyor. Bu haber iOS kullanıcılarının büyük çoğunluğu için bir fark yaratmayacak olsa da Android kullanıcıları artık isterlerse Apple Maps'i kullanmayı seçebilecek.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2025/04/11/apple-maps-web-mobile/ https://www.androidauthority.com/apple-maps-chrome-android-3544012/
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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 1 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 3 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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