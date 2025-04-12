Apple Haritalar Android'e geldi ancak uygulama olarak değil

Apple Maps web uygulaması neler sunuyor?
Android telefon ve diğer cihazlarda “maps.apple.com” adresinden Apple Haritalar’a erişilebiliyor.
Apple Haritalar web uygulaması, kullanıcıların haritayı keşfetmesine, işletmeleri ve ilgi noktaları aramasına, yol tarifi bulmasına ve rehberleri görüntülemesine olanak tanıyor. Ulaşım haritası ve yurt dışında etkileyici olan 3 boyutlu bina görünümleri gibi bazı özellikler henüz dahil edilmemiş. Ayrıca, kaydedilen yerlere ve özel Rehberlere erişmek için Apple Hesabı ile giriş yapma seçeneği eklenmemiş.
Apple, Apple Haritalar web uygulamasına yeni özellikler ve daha fazla platform desteği eklemeye devam edeceğini söylüyor. Bu haber iOS kullanıcılarının büyük çoğunluğu için bir fark yaratmayacak olsa da Android kullanıcıları artık isterlerse Apple Maps'i kullanmayı seçebilecek.Kaynakça https://9to5mac.com/2025/04/11/apple-maps-web-mobile/ https://www.androidauthority.com/apple-maps-chrome-android-3544012/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç
Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir