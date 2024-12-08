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    Anlık Bildirim

    Snapchat'te arkadaş nasıl silinir? 5 adımda Snapte arkadaş silme

    Snapchat'te toplu arkadaş silme nasıl yapılır ve arkadaş silince mesaj, bildirim gider mi? İşte Snapchat'te arkadaşlıktan çıkarma hakkında tüm merak edilenler:  

    Snapchat’te uzun bir arkadaş listeniz varsa muhtemelen çoğuyla uzun süredir iletişim kurmuyorsunuzdur. Onları arkadaş listenizden çıkarmanız yerinde olacaktır. Peki, Snapchat’te arkadaş silme toplu olarak nasıl yapılır? Snapchat’te nasıl arkadaş silinir adım adım anlatıyoruz.

    Snapchat’te toplu arkadaş silme nasıl yapılır ❌

    snapchat arkadaş silme toplu olarak adımları Tam Boyutta Gör
    Snapchat’te arkadaşlarınızı hızlıca engelleyebilir veya arkadaşlıktan çıkarabilirsiniz. Bir kişiyi arkadaş listenizden sildiğinizde o kişi gizli hikayelerinizi veya tılsımlarınızı göremez ancak herkese açık gönderilerinizi görebilir. Gizlilik ayarlarınıza bağlı olarak, o kişi sizinle sohbet edebilir veya size snap atabilir. Peki, Snapchat’te arkadaş nasıl çıkarılır? İşte 5 adımda Snapchat arkadaş silme:
    1. Snapchat uygulamasını açın.
    2. Sohbet ekranına gelin.
    3. Silmek istediğiniz arkadaşınızın adının üzerine basılı tutun.
    4. Arkadaşlığı Yönet’e dokunun.
    5. Arkadaşı Kaldır’a dokunun.

    Snapchat’te arkadaş listesinden çıkarmanın bir yolu daha var. Sağa kaydırarak sohbet ekranına gelin. Bir arkadaşınızın profil simgesine dokunun. En üstteki üç çizgiye dokunun ve Arkadaşlığı Yönet üzerine dokunun. Son olarak Arkadaşı Kaldır seçeneğini seçin. Snapchat’te arkadaşlıktan çıkardığınız biri hikayeler ekranında da gözükmez.

    Snapchat’te arkadaş silince mesaj, bildirim gider mi 🔕

    snapchat arkadaş silince nasıl anlaşılır Tam Boyutta Gör
    Snapchat’te birini arkadaşlıktan çıkardığınızda karşı tarafa bildirim gitmez. Peki, biri sizi Snapchat’te arkadaş listesinden kaldırdığında bunu nasıl anlarsınız?

    Snapchat arkadaş listenizi kontrol etmek, sizinle hala kimlerin olduğunu bulmanın en kolay yoludur. Arkadaş listenizde bir kişiyi bulamıyorsanız, sizi arkadaşlıktan çıkarmış olabilir. Ancak, silinen Snapchat hesapları listede görünmez, bu nedenle bu varsayım her zaman geçerli değildir.

    Snapchat, sohbet ekranından arkadaşınızla sesli veya görüntülü görüşme başlatma kolaylığı sunar. Ekranın sağ üst köşesinde düğmeleri bulacaksınız. Ancak, kişi sizi arkadaş listesinden silmişse bu işlevler mavi Ekle düğmesiyle değiştirilir.

    Snapchat’te etkileşiminizi ölçen bir özellik vardır; Snapscore. Ne kadar çok snap gönderip alırsanız, hikayeler paylaşırsanız ve diğer Snapchat özelliklerini kullanırsanız puanınız o kadar yüksek olur. Ancak Snapchat puanınız yalnızca arkadaşlarınız tarafından görülebilir; bu da birinin hala arkadaş listesinde olup olmadığını kontrol etmenin basit bir yoludur.

    Snapchat hikayeleri üç bölümden oluşur: Arkadaşlar, Takip Edilenler ve Keşfet. Arkadaşlarınızın gönderdiği hikayeler Arkadaşlar bölümünde görünürken, sizi geri takip etmeyen kişilerin herkese açık hikayeleri Takip Edilenler bölümünde gösterilir. Kural olarak, bir arkadaşınızın hikayeleri Takip Edilenler sekmesinde görünüyorsa, Arkadaşlar sekmesinde görünmüyorsa, sizi arkadaşlıktan çıkarmış olabilir.

    Snapchat’te birinin beni engellediğini nasıl anlarım 🤔

    snapchatte engellenip engellenmediğinizi anlamanın 3 yolu Tam Boyutta Gör
    Çoğu sosyal medya platformunda olduğu gibi, Snapchat’te de biri tarafından engellenmişseniz, buna dair bir uyarı veya mesaj almazsınız. Ancak, Snapchat’te birinin sizi engelleyip engellemediğini anlamanın birkaç yolu vardır:

    1️⃣ Kullanıcı adını veya tam adını arayın

    Snapchat'te biri tarafından engellendiyseniz, aradığınızda hesabı görünmez. Bunu kontrol etmek için Snapchat'i açın ve ekranın sol üst köşesinde bulunan büyüteç simgesine dokunun. Ardından adını veya kullanıcı adını girin. Adı görünmüyorsa, bu sizi engellediği anlamına gelmez. Hesabını silmiş te olabilir. Adı görünüyorsa, sizi engellemek yerine arkadaş listesinden çıkarmış olabilir.

    2️⃣ Son konuşmaları kontrol edin

    Birinin sizi Snapchat'te engellediğinden şüpheleniyorsanız ve onunla uygulamada konuştuysanız, sohbet geçmişinize girerek kesin olarak anlayabilirsiniz. Kontrol etmek için Snapchat'i açın. Ardından, sohbetlerinize gitmek için ekranın alt kısmında, yakalama sekmesinin solunda bulunan konuşma balonu simgesine dokunun. Sohbet geçmişinizde görünmüyorsa, bu sizi engellemiş olabileceği anlamına gelir.

    3️⃣ Adını farklı bir hesaptan arayın

    Snapchat'te aradığınızda kişinin adı görünmüyorsa, bu engellenmiş olabileceğiniz anlamına gelebilir. Bir arkadaşınızdan olası engelleyen kişinin kullanıcı adını aramasını istemek, hesabının hala mevcut olup olmadığını doğrulamanıza yardımcı olabilir. Eğer öyleyse, bu engellendiğiniz anlamına gelir.

    Snapchat’te artık takip etmek istemediğiniz arkadaşlarınızı silebilirsiniz. Birini engellerseniz, onu arkadaş olarak silmiş te olursunuz ve o kişi profilinizi göremez, sizinle iletişim kuramaz. Peki, sıkça merak edilen Snapchat’te arkadaş nasıl silinir? Snapchat’te toplu arkadaş silme adımları burada.

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