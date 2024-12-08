Snapchat'te arkadaş nasıl silinir? 5 adımda Snapte arkadaş silme

Snapchat’te uzun bir arkadaş listeniz varsa muhtemelen çoğuyla uzun süredir iletişim kurmuyorsunuzdur. Onları arkadaş listenizden çıkarmanız yerinde olacaktır. Peki, Snapchat’te arkadaş silme toplu olarak nasıl yapılır? Snapchat’te nasıl arkadaş silinir adım adım anlatıyoruz.

Snapchat’te arkadaş listesinden çıkarmanın bir yolu daha var. Sağa kaydırarak sohbet ekranına gelin. Bir arkadaşınızın profil simgesine dokunun. En üstteki üç çizgiye dokunun ve Arkadaşlığı Yönet üzerine dokunun. Son olarak Arkadaşı Kaldır seçeneğini seçin. Snapchat’te arkadaşlıktan çıkardığınız biri hikayeler ekranında da gözükmez.

Snapchat’te arkadaş silince mesaj, bildirim gider mi 🔕

Tam Boyutta Gör Snapchat’te birini arkadaşlıktan çıkardığınızda karşı tarafa bildirim gitmez. Peki, biri sizi Snapchat’te arkadaş listesinden kaldırdığında bunu nasıl anlarsınız?

Snapchat arkadaş listenizi kontrol etmek, sizinle hala kimlerin olduğunu bulmanın en kolay yoludur. Arkadaş listenizde bir kişiyi bulamıyorsanız, sizi arkadaşlıktan çıkarmış olabilir. Ancak, silinen Snapchat hesapları listede görünmez, bu nedenle bu varsayım her zaman geçerli değildir.

Snapchat, sohbet ekranından arkadaşınızla sesli veya görüntülü görüşme başlatma kolaylığı sunar. Ekranın sağ üst köşesinde düğmeleri bulacaksınız. Ancak, kişi sizi arkadaş listesinden silmişse bu işlevler mavi Ekle düğmesiyle değiştirilir.

Snapchat’te etkileşiminizi ölçen bir özellik vardır; Snapscore. Ne kadar çok snap gönderip alırsanız, hikayeler paylaşırsanız ve diğer Snapchat özelliklerini kullanırsanız puanınız o kadar yüksek olur. Ancak Snapchat puanınız yalnızca arkadaşlarınız tarafından görülebilir; bu da birinin hala arkadaş listesinde olup olmadığını kontrol etmenin basit bir yoludur.

Snapchat hikayeleri üç bölümden oluşur: Arkadaşlar, Takip Edilenler ve Keşfet. Arkadaşlarınızın gönderdiği hikayeler Arkadaşlar bölümünde görünürken, sizi geri takip etmeyen kişilerin herkese açık hikayeleri Takip Edilenler bölümünde gösterilir. Kural olarak, bir arkadaşınızın hikayeleri Takip Edilenler sekmesinde görünüyorsa, Arkadaşlar sekmesinde görünmüyorsa, sizi arkadaşlıktan çıkarmış olabilir.