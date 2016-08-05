Amerika'da internetten indirilen içeriklerden de vergi alınacak

Gelir paketi düzenlemesiyle mevcut vergi uygulamalarını yeniden şekillendirme kararı alan Pensilvanya, yasal kapsamı genişleterek tabir yerindeyse adeta dijital açılım yaptı. Buna göre yüzde 6 oranında uygulanan vergilere artık dijital içerikler de dahil edildi.

Yenilikle birlikte kullanıcıların internet üzerinden indirecekleri müzik, e-kitap, yazılım, oyun ve zil sesi gibi neredeyse tüm içeriklerden vergi alınmaya başlanacak. Eleştirilerin asıl hedefinde ise Netflix ve Hulu gibi yurt dışında oldukça popüler online platformların da uygulamaya tabi tutulması yer alıyor. Bu demek oluyor ki artık online filmlerin fiyatları yüzde 6'lık vergiyle birlikte artış gösterecek. Gazete ve dergilerin online sürümleri ise dijital vergilendirmenin dışında tutulacak.

"Netflix vergisi" olarak adlandırılan düzenleme aslında Amerika'da ilk değil. Zira aynı şekilde farklı isimler altında Şikago, Minnesota ve Kanada’da uzun süredir uygulamada olan sistemin ülke geneline yayılmasından korkuluyor. Devletin 31,5 milyar dolar bütçe hedefinin yaklaşık 1.3 milyar dolarlık bölümünü karşılaması beklenen yeni vergilendirmelerin hükümet tarafından imzalanarak yürürlüğe geçirildiği açıklandı.