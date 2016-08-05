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Amerika'da internetten indirilen içeriklerden de vergi alınacak

Amerika'nın doğu eyaletlerinden Pensilvanya uygulanan yüzde 6 oranındaki vergi kapsamını genişletme kararı aldı. Buna göre artık internetten indirilen yazılım, müzik ve oyundan da vergi alınacak.
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Gelir paketi düzenlemesiyle mevcut vergi uygulamalarını yeniden şekillendirme kararı alan Pensilvanya, yasal kapsamı genişleterek tabir yerindeyse adeta dijital açılım yaptı. Buna göre yüzde 6 oranında uygulanan vergilere artık dijital içerikler de dahil edildi.
Yenilikle birlikte kullanıcıların internet üzerinden indirecekleri müzik, e-kitap, yazılım, oyun ve zil sesi gibi neredeyse tüm içeriklerden vergi alınmaya başlanacak. Eleştirilerin asıl hedefinde ise Netflix ve Hulu gibi yurt dışında oldukça popüler online platformların da uygulamaya tabi tutulması yer alıyor. Bu demek oluyor ki artık online filmlerin fiyatları yüzde 6'lık vergiyle birlikte artış gösterecek. Gazete ve dergilerin online sürümleri ise dijital vergilendirmenin dışında tutulacak.
"Netflix vergisi" olarak adlandırılan düzenleme aslında Amerika'da ilk değil. Zira aynı şekilde farklı isimler altında Şikago, Minnesota ve Kanada’da uzun süredir uygulamada olan sistemin ülke geneline yayılmasından korkuluyor. Devletin 31,5 milyar dolar bütçe hedefinin yaklaşık 1.3 milyar dolarlık bölümünü karşılaması beklenen yeni vergilendirmelerin hükümet tarafından imzalanarak yürürlüğe geçirildiği açıklandı. 

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Angel of the Lord 2 yıl en beğenilen
Amerika'lıya koymaz bu olay ama umarım bizimkiler duymaz bu olayı. Bize bu uygulama gelse modemin ışığı yanıyor diye vergi alırlar.
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hcmanx 2 yıl
Bizimkiler görmesin yoksa sı*tık
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cangunner 2 yıl
Tüh bu sefer Amerika erken davrandı :(
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emregök 2 yıl
kolay kesinti ve kolay takip olan her ödemeden vergi bizde almalıyız ama bu hırsızlık düzeyinde olmamalı. Azıcık indirim veya bazı lüx lerden vergi almamak bizi bir yere getirmiyor.
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Muhammet1993 2 yıl
Bunu amerika yapıyor laf yok . türkiye yapsa k*çlarını yırtacak vatan millet hükümet düşmanları var . amerika yaptığında avrupa yaptığında alkış tutar türkiye yaptığında hükümet düşmanlığı yapar ortalığı yutar. Amerika yapınca demokrat olur türkiye yapınca diktatör olur . tükürecek yüzünüz yok.
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Mazzini 2 yıl
Hayırdır donanımhaber amacın ne
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shadowtr 2 yıl
Sonra niye korsan...

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atilasat 2 yıl
31 milyar dolar bütçe hedefi Amerika gibi bir ülke için komik bir rakam.
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venom88 2 yıl
vpn kullanırlar olur biter kimin ne indirdiğini nası takip ediçekler onu merak ediyorum.
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m-99 2 yıl
Lebron James duymasın :P
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Simplify 2 yıl
Anlamadığım şey bunu niye olumsuz görüyorsunuz. Düşünün bir dükkanınız var adamın biri dükkanınızın içine girip sizinle alakasız ve sizin satmadığınız bir şey satıyor bu adamın orada durmasına karşı mı çıkarsanız yoksa burada durduğun için bana da pay ver mi dersiniz. Çünkü o dükkanın kırasini siz ödüyorsunuz neden beleşe tezgah açtırasanız değil mi ? Böyle değince haklısın dersin ama küçük beyniniz basmaz bazı şeylere. Hep bencil hep bencil. Azıcık beyni olan verginin önemini bilir ve anlar. Bu adamlar amerikanın getirisini kâra çeviriyorlar. Türkiyede de aynı şekilde bütün ülkelerde de bu zorunlu. Her şeyden vergi almaları gerekiyor.Vergi bir ülkenin topraklarında yaşaman için verdiğin kira ücreti gibi bir şeydir. Birazcık kafayı çalıştırın ne olur kitap falan okuyun ekonomi vergi vs anlayın. Hayat evinizin 4 duvarından ibaret değil.
2 Yanıt Yanıtla
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lterlemez 2 yıl Simplify
Adaletli vergiyi kimse olumsuz görmez. Bu vergi belki olumlu ama o kadar saçma sapan ve dolaylı vergi var ki artık olumsuz hava yaratıyor. Bir otomobilin fabrika çıkış fiyatı 40 bin lira buna ötv, toplamına kdv, toplamına da mtv vergisi mi daha adaletli yoksa, bu vergilerin tümü fabrika çıkış fiyatına uygulanınca mı adaletli? Üstlik bu vergi ödemelerinin her biri üzerine ayrıyetten BSMV falan geliyor ki bunlarında ayrıca kdv'si falan var. Adaletli vergi övülür, adaletsiz olanı değil.
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lterlemez 2 yıl Simplify
Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle araç için yapılan harcamalar gösterilmiştir.

2012 (TL) 2013 (TL) 2014 (TL) 2015 (TL) 2016 (TL)
Alım Bedeli 49.000 - - - -
Kasko + Trafik Sigortası 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Benzin 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
Bakım masrafı 750 750 750 750 750
MTV 768 768 768 768 768
Araç Muayene + Egzoz ölçümü - - - 176,68 -


Yukarıdaki harcama tutarlarına istinaden ödenmesi gereken vergiler ise yine tablodaki sıralarına uygun olarak aşağıda gösterilmiştir.

2012 (TL) 2013 (TL) 2014 (TL) 2015 (TL) 2016 (TL)
KDV + ÖTV 18.543 - - - -
BSMV 55 55 55 55 55
ÖTV + KDV 4.112 4.112 4.112 4.112 4.112
KDV 114 114 114 114 114
MTV 768 768 768 768 768
KDV - - - 26,84 -
Toplam 23.592 5.049 5.049 5.075,84 5.049
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QuexSeeL 2 yıl
Evet sizin modemin ışığı bu ay 4326897 kere biplemiş faturanıza göre %7 den hesaplarsak... Makinen kadranı yetmedi lan, neyse bir şeyler ayarlarız nasılsa alıcaz bu vergiyi sizden çok dert etmeyin. Bu Amerikalılar sağolsun akıl etmişler ee büyük devlet tabii baktık iyi yöntem biz de getirdik hemen.
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napolyon94 2 yıl
Paralel yapmistir
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rabbitweed 2 yıl napolyon94
napolyon94
Paralel yapmistir

Kötü espri. Git kumda oyna
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gurkanse 2 yıl
bi an Tükiye sandım.vergi kelimesini duyunca artık bize özel olduğunu iyi hissettirmiş ve içimize işletmişler yeminle.
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