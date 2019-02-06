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Hawaii, sigara kullanım yaşını 100'e çıkarmayı planlıyor

Sigara kullanımındaki 21 yaş sınırını ve uygulanan yüksek vergileri yeterli bulmayan Hawaii meclis üyeleri, yeni bir yasa tasarısı önerdi. Yaş sınırı önümüzdeki yıllarda 100'e çıkabilir.
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ABD eyaleti Hawaii, sigara kullanımına son vermek için ilginç bir adım atmaya hazırlanıyor. Demokrat Parti temsilcisi Richard Creagan tarafından geçtiğimiz günlerde meclise sunulan yeni bir yasa tasarısında, sigara kullanımı için yaş sınırının 100'e çıkarılması teklif edildi. Tasarının onaylanması halinde Hawaii sigara kullanımını fiilen yasaklayan ilk ABD eyaleti olacak.

Konuyla ilgili yerel bir gazeteye bazı açıklamalar yapan Richard Creagan,"Hawaii eyaleti halkın sağlığını korumak zorunda. Meclis üyeleri olarak bizim bu yönde görevlerimiz var. Sigara kullanımını yasaklamıyorsak, insanları öldürüyoruz demektir." ifadelerini kullandı.

Hawaii'de sigara kullanımına karşı hali hazırda katı sayılabilecek kurallar bulunuyor. Sigara kullanım yaşı şu anda 21. Tasarının onaylanması durumunda ise bu sınır 2024'e kadar yavaş yavaş artacak. 2020'de 30'a, 2021'de 40'a, 2022'de 50'ye, 2023'te 60'a ve nihayet 2024 yılında da 100'e çıkarılması hedefleniyor.

Sigaradan alınan vergilerin artırılması gibi önlemlerin yeterince etkili olmadığını da belirten Creagan,"Ciddi anlamda bağımlı haline gelmiş birçok insanımız var. Berbat bir endüstri tarafından esir alınmışlar. Sigarayı bağımlılık yapacak şekilde tasarlayıp ölümcül olduğunu bile bile üretim yapmaya, satmaya devam ediyorlar. Burada bize düşen bir görev var. Vatandaşlarımızın morfin veya türevi ilaçları serbest bir şekilde kullanmalarına izin vermiyoruz. Sigara bunlardan çok daha ölümcül." şeklinde konuştu.

Yerel gazetedeki haberlere göre Richard Creagan mecliste şimdiden önemli bir destek görmüş. Creagan'ın yasa tasarısı önümüzdeki günlerde Hawaii Sağlık Kurulu tarafından değerlendirilecek.

https://edition.cnn.com/2019/02/04/health/hawaii-cigarette-ban-bill-trnd/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GAMBIT 3 ay en beğenilen Coco.Jambo
Bu haberin neresi saçma sapan yahu? Gayet ilginç bir gelişme.
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WB 3 ay
Huawei okuyanlar buradan..
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fuckulteli 3 ay
Sigara içenlerin sağlık sigortasını sigara üreticilerine yükleseler harika olur.
Sigarayı reçete/bilet/abonelik olarak satsınlar kim ne içiyor ne kadar içiyor, hangi marka içiyor, üreticisi o kişiye sağlık hizmeti sunsun. Hangi sigarayı içenler ne sürede hastalanıyor, üretici ne imkanlar sunuyor beli olsun.
Sigara içenlerin sağlık sigortasını sigara üreticilerine yükleseler harika olur.Sigarayı reçete/bilet/abonelik olarak satsınlar kim ne içiyor ne kadar içiyo...
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MonitörKertenkelesi 3 ay
Sigaradan bir akrabasını, yakınını, tanıdığını kaybedenler? Bakalım ne kadar dürüstsünüz?
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Bay Robot 3 ay
Orada insanların çoğu 100+ yaşadığı için normal. Bizim gibi 50-60 yaşında ölmüyorlar...
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Rachsuchtig 3 ay
Simdi5 sigarayı yasaklasin devletler diyorsunuz da bugün sigara yasaklansa satilmayacagini mı düşünüyorsunuz? Uyuşturucu yasak ama satılmıyor mu, satılıyor. Ve dünyanin neresinden olursa olsun polis istediği kadar çeteleri yakalasin satilmayaca devam edecek. Işte sigara yasaklansa da bu şekilde satilmaya devam edecek. Kara borsada, sokak başında orda burda en azından şuan yasal içen suç işlemiş olmuyor
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fuckulteli 3 ay
Sigara içenlerin sağlık sigortasını sigara üreticilerine yükleseler harika olur.
Sigarayı reçete/bilet/abonelik olarak satsınlar kim ne içiyor ne kadar içiyor, hangi marka içiyor, üreticisi o kişiye sağlık hizmeti sunsun. Hangi sigarayı içenler ne sürede hastalanıyor, üretici ne imkanlar sunuyor beli olsun.
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Sharparrow 3 ay
Zaten anlamadığım nokta şu.. bu meret madem bu kadar ölümcül neden üretimini yasaklamıyorlar? Kapitalizm bu kadar mı elimizi kokumuzu bağlamış durumda? Sermaye devletten çok çok daha güçlü.. öyle ki ölümcül bir ürün üretiyor ve devlet buna yasak koyamıyor... Sermayeye dokunamıyor.. işte kapitalizmi anlatmanın bir milyon yolundan biri...
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sniper23 3 ay Sharparrow
Sigaranın devasa bir lobisi ve milyonlarca bağımlısı var. Ama elinde sonunda yavaş yavaş yok olacaktır.
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Tlg3 3 ay
Huawei okuyanlarr
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BlueDay_86 3 ay
Bu sigarayı icat edenin taaa..
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Askaparta 3 ay
Güzel, hem ironi hem de vergi içeriyor.
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WB 3 ay
Huawei okuyanlar buradan..
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camokan 3 ay
en iyi bırakma yada bıraktırma yöntemi komple yasaklamak ama gel gör ki devlete vergisi tatlı geliyor...
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astegon 3 ay camokan
Çünkü dünyanın yasal uyuşturucusu'dur sigara. E devletler de göz yumuyor.
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