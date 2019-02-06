Hawaii, sigara kullanım yaşını 100'e çıkarmayı planlıyor

https://edition.cnn.com/2019/02/04/health/hawaii-cigarette-ban-bill-trnd/index.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

ABD eyaleti Hawaii, sigara kullanımına son vermek için ilginç bir adım atmaya hazırlanıyor. Demokrat Parti temsilcisi Richard Creagan tarafından geçtiğimiz günlerde meclise sunulan yeni bir yasa tasarısında, sigara kullanımı için yaş sınırının 100'e çıkarılması teklif edildi. Tasarının onaylanması halinde Hawaii sigara kullanımını fiilen yasaklayan ilk ABD eyaleti olacak.Konuyla ilgili yerel bir gazeteye bazı açıklamalar yapan Richard Creagan,"Hawaii eyaleti halkın sağlığını korumak zorunda. Meclis üyeleri olarak bizim bu yönde görevlerimiz var. Sigara kullanımını yasaklamıyorsak, insanları öldürüyoruz demektir." ifadelerini kullandı.Hawaii'de sigara kullanımına karşı hali hazırda katı sayılabilecek kurallar bulunuyor. Sigara kullanım yaşı şu anda 21. Tasarının onaylanması durumunda ise bu sınır 2024'e kadar yavaş yavaş artacak. 2020'de 30'a, 2021'de 40'a, 2022'de 50'ye, 2023'te 60'a ve nihayet 2024 yılında da 100'e çıkarılması hedefleniyor.Sigaradan alınan vergilerin artırılması gibi önlemlerin yeterince etkili olmadığını da belirten Creagan,"Ciddi anlamda bağımlı haline gelmiş birçok insanımız var. Berbat bir endüstri tarafından esir alınmışlar. Sigarayı bağımlılık yapacak şekilde tasarlayıp ölümcül olduğunu bile bile üretim yapmaya, satmaya devam ediyorlar. Burada bize düşen bir görev var. Vatandaşlarımızın morfin veya türevi ilaçları serbest bir şekilde kullanmalarına izin vermiyoruz. Sigara bunlardan çok daha ölümcül." şeklinde konuştu.Yerel gazetedeki haberlere göre Richard Creagan mecliste şimdiden önemli bir destek görmüş. Creagan'ın yasa tasarısı önümüzdeki günlerde Hawaii Sağlık Kurulu tarafından değerlendirilecek.