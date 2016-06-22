Amerikan enerji firması denetim için drone'ları kullanacak

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Her geçen gün daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanan drone'lar, iş dünyası için de yeni fırsatları beraberinde getiriyor. Acil kargolarını drone'larla teslim etmeye başlayan Amazon gibi birçok şirket işlerini kolaylaştıracak çözümler bulmak için drone'lardan faydalanıyor. İşlerini kolaylaştırmak için drone'lara başvuran bu firmalardan biri de Amerikan enerji firması Con Edison.
New York'ta faaliyet gösteren Con Edison, aralarında Empire State binasının da bulunduğu birçok önemli yapıya buhar ve enerji sağlıyor. İşte drone'lar da bu noktada devreye giriyor. Con Edison, 10 kat uzunluğundaki buhar kazanlarını denetlemek için bundan sonra drone'ları kullanmayı amaçlıyor. Şirket, Manhattan'da bulunan buhar tesislerinden birinde, kamera ve termal sistemler ile donatılmış drone'ları test etmeye başladı.
Normalde buhar kazanlarını denetlemek için özel olarak eğitilmiş işçilerin uzun iskeleler kurması gerekirken, drone'lar sadece bu kazanların üstünden uçarak bu zorlu görevi kolaylıkla yerine getirebilecekler. Con Edison'ın yuvarlak, karbon fiber drone'ları, buhar kazanlarının üstünden uçarak fotoğraflar ve videolar çekecekler. Kazanların etrafında bir seferde 10 dakikadan fazla uçabilen bu drone'lar, 1280x1080p çözünürlükte videolar kaydedebiliyor.
Drone'lar tarafından çekilen bu görüntüler daha sonra uzman personel tarafından inceleniyor ve şirketin buhar kazanlarında neleri tamir etmesi gerektiğine karar veriliyor. Con Edison'ın Ar-Ge yöneticisi Margarett Jolly, drone kullanımının hem işi hızlandıracağını, hem de güvenliği daha da arttıracağını ifade ediyor.
https://www.engadget.com/2016/06/20/con-edison-drone-inspectors/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ya kardeşim droneu kim kontrol edecek bakımı kim yapacak?
Aynı mantıkla bilgisayar geldiğinde bir sürü kişi işten çıkarıldı; ama adapte olundu?
Aynı zihniyet kütüphaneler yaşasın diye internetide kapatır
Haa hattı kontrol eden amcalar ne olacak? Drone kullanmayı öğrenecekler paşa paşa. Sizin ki tam bir Türk mantığı. Kapağı at, tecrübe kazan gelsin paralar. Öyle yok işte. Şuan içinde olduğumuz evrende herşey gelişim halinde. Örneğin eğer siz Soma'da gelişimi yakalasaydınız, 300 kişi ölmeyecekti belki.
Ama ne yaparsınız? Yatarsınız, gelişime kulak kapatırsınız. Çünkü işsiz kalacaksınız değil mi? Kolayına alışmışsınız dostum kolayına.
İş dünyasına yeni fırsatları, işçilerin dünyasına ise yeni iş arayışları getirecektir...