Amerikan enerji firması denetim için drone'ları kullanacak

Her geçen gün daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanan drone'lar, iş dünyası için de yeni fırsatları beraberinde getiriyor. Acil kargolarını drone'larla teslim etmeye başlayan Amazon gibi birçok şirket işlerini kolaylaştıracak çözümler bulmak için drone'lardan faydalanıyor. İşlerini kolaylaştırmak için drone'lara başvuran bu firmalardan biri de Amerikan enerji firması Con Edison.

New York'ta faaliyet gösteren Con Edison, aralarında Empire State binasının da bulunduğu birçok önemli yapıya buhar ve enerji sağlıyor. İşte drone'lar da bu noktada devreye giriyor. Con Edison, 10 kat uzunluğundaki buhar kazanlarını denetlemek için bundan sonra drone'ları kullanmayı amaçlıyor. Şirket, Manhattan'da bulunan buhar tesislerinden birinde, kamera ve termal sistemler ile donatılmış drone'ları test etmeye başladı.

Normalde buhar kazanlarını denetlemek için özel olarak eğitilmiş işçilerin uzun iskeleler kurması gerekirken, drone'lar sadece bu kazanların üstünden uçarak bu zorlu görevi kolaylıkla yerine getirebilecekler. Con Edison'ın yuvarlak, karbon fiber drone'ları, buhar kazanlarının üstünden uçarak fotoğraflar ve videolar çekecekler. Kazanların etrafında bir seferde 10 dakikadan fazla uçabilen bu drone'lar, 1280x1080p çözünürlükte videolar kaydedebiliyor.

Drone'lar tarafından çekilen bu görüntüler daha sonra uzman personel tarafından inceleniyor ve şirketin buhar kazanlarında neleri tamir etmesi gerektiğine karar veriliyor. Con Edison'ın Ar-Ge yöneticisi Margarett Jolly, drone kullanımının hem işi hızlandıracağını, hem de güvenliği daha da arttıracağını ifade ediyor.

https://www.engadget.com/2016/06/20/con-edison-drone-inspectors/