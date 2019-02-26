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Amiral gemisi fiyatına 18000mAh kapasiteli telefon

Powerbank kadar kalın kasaya sahip 18000mAh kapasiteli Energizer Power Max P18K Pop akıllı telefon, amiral gemisi fiyat etiketi ile bütün cazibesini yitirmiş durumda.
2 ay
9b
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32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Energizer’ın bir süre önce duyurduğu ve MWC 2019 fuarına getirdiği 18000mAh kapasiteli bataryaya sahip akıllı telefonun fiyatı belli oldu. Bir powerbank kadar kalın olan akıllı telefon amiral gemileri ile yarışıyor.

Energizer Power Max P18K Pop özellikleri

Energizer Power Max P18K Pop modelinde 6.2 inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Mekanizmalı ön kamera modülü sayesinde ekran neredeyse çerçevesiz bir yapıya kavuşmuş. Bununla birlikte büyük batarya nedeniyle kasa kalınlığı 18mm seviyesine çıkmış.

Ayrıca Bkz. "Vestel yeni orta segment akıllı telefonunu duyurdu"

Özellikle yanında sürekli bir harici şarj istasyonu taşıyanlara hitap ediyor dersek yanılmayız. Basın görsellerinde tam olarak kalınlığı anlaşılamıyordu ancak inceleme görsellerinde net olarak görülebiliyor.

Telefona Helio P70 yonga seti güç veriyor. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi kalın gövdeyi unutturmaya yetebilir. Sadece video izleyerek telefonun tek şarj ile 2 gün kullanılabildiği ifade ediliyor.

Telefonun mekanizmalı modülünde 16MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Arka tarafta ise 12MP+5MP+2MP çözünürlüğünde üçlü kamera kombinasyonuna yer verilmiş. Kameralar yapay zekâ ile destekleniyor.

Bluetooth 5 ve WiFi AC bağlantı özelliklerine sahip Energizer Power Max P18K Pop için 600 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Aslında fiyatı modelin avantajı olabilirdi ancak bu denli kalın bir telefona 600 Avro vermek biraz anlamsız kalıyor.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/02/energizer-smartphone-with-18000mah-battery/ Yorum Yaz
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the_hornet 2 ay en beğenilen
Powerbank'a telefon yapıştırmışlar!
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maximus01982 2 ay
Akıllı tuğla.
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Akbaba89 2 ay
Büyük bataryalı telefonlara neden mediatek işlemci koyuyorlar. En başta kaybediyor.
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dımmışali 2 ay
Yıllardır böyle bir telefon bekliyordum hemen böbreğimi satıp alıyorum
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scorpion20 2 ay
telefonlu powerbank mı? powerbanklı telefon mu?
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DH Misafiri 2 ay
Amiral gemisi fiyatı dediğin Xiaomi gibi 300 dolar olur 600 avro değil lfkhsdgkug
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firtinax 2 ay
Powerbanka Mediatek işlemci koymuşlar. :D
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Mr. Jingles 2 ay
Yanında silah taşıma ruhsatıyla satılması gereken telefon. Mazallah birinin kafasına fırlatsan adamı götürür.
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Emre Kocakaya 2 ay
Ucuz olsaymış alabilirdim,max 300 Euro olsaydı iyi olurdu..
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sistemli adam 2 ay
multifunction. yokuşda araba kaymasın diye takoz olarak kullanılabilir.
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intel7mix 2 ay
10mm kadar tamam ama üstü takazdur açık net. Günlük kullanımda bunu kullanmak yürek ister. Kürek gibi elin vardır alır kullanırsın orasını bilmem.
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innformatics 2 ay
Mesut reyiz firsat kollarken...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Hasan07-36 2 ay
Şu an Meizu 16 kullanıyorum. 3100 mah bataryaya sahip ve kalınlığı 7,3 mm. Açıkçası fazla ince olduğundan kılıfsız tutarken eli kesiyor gibi his oluşturuyor. Bence gereğinden ince yapılmış. 4000-5000 mah arası pili olup 8,5-9 mm kalınlığı olsa bu telefonu daha çok severdim.
Ancak haberdeki telefonun kalınlığı kullanımı aşırı zorlayacak kadar fazla. Bunun yerine rahatlıkla powerbank kullanılır. Çok ince olup eli kesen telefonlara da böyle takoz formundaki telefonlara da gerek olmadığını düşünüyorum.
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