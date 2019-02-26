Amiral gemisi fiyatına 18000mAh kapasiteli telefon

Energizer’ın bir süre önce duyurduğu ve MWC 2019 fuarına getirdiği 18000mAh kapasiteli bataryaya sahip akıllı telefonun fiyatı belli oldu. Bir powerbank kadar kalın olan akıllı telefon amiral gemileri ile yarışıyor.

Energizer Power Max P18K Pop özellikleri

Energizer Power Max P18K Pop modelinde 6.2 inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Mekanizmalı ön kamera modülü sayesinde ekran neredeyse çerçevesiz bir yapıya kavuşmuş. Bununla birlikte büyük batarya nedeniyle kasa kalınlığı 18mm seviyesine çıkmış.

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Özellikle yanında sürekli bir harici şarj istasyonu taşıyanlara hitap ediyor dersek yanılmayız. Basın görsellerinde tam olarak kalınlığı anlaşılamıyordu ancak inceleme görsellerinde net olarak görülebiliyor.

Telefona Helio P70 yonga seti güç veriyor. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi kalın gövdeyi unutturmaya yetebilir. Sadece video izleyerek telefonun tek şarj ile 2 gün kullanılabildiği ifade ediliyor.

Telefonun mekanizmalı modülünde 16MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Arka tarafta ise 12MP+5MP+2MP çözünürlüğünde üçlü kamera kombinasyonuna yer verilmiş. Kameralar yapay zekâ ile destekleniyor.

Bluetooth 5 ve WiFi AC bağlantı özelliklerine sahip Energizer Power Max P18K Pop için 600 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Aslında fiyatı modelin avantajı olabilirdi ancak bu denli kalın bir telefona 600 Avro vermek biraz anlamsız kalıyor.