Anadolu Ajansı, yılın en iyi fotoğraflarını belirledi





Daha önce duyurusunu yaptığımız Anadolu Ajansı yılın en iyi fotoğrafını seçiyor yarışması sona erdi. Yarışma sonucunda "Haber" ve "Yaşam" kategorilerinde 2012'nin en iyi fotoğrafları belirlendi.

Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından yıl boyunca dünya ve Türkiye gündemi hakkında çekilen ve Anadolu Ajansı fotoğraf editörleri tarafından belirlenen 36 fotoğraf halk oylamasına sunulmuştu. Yapılan oylama sonucunda "Haber" ve "Yaşam" kategorilerinde 2012 yılının en iyi fotoğrafları belirlendi.

Haber kategorisinde derece alan ilk üç fotoğraf;

1: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında öle iki bebeğin cenaze töreni ( Majdi Fathi - Gazze )

2: Helikopterde şehit babasının tabutuyla baş başa kalan çocuk ( Nurten Aslan - Diyarbakır )

3: Şehit babasının cenaze töreninde yere çökerek gözyaşı döken çocuk. ( Cem Özdel - Ankara )

Yaşam kategorisinde derece alan ilk üç fotoğraf ;

1: Çobanın heybesindeki kuzu. ( Ankara - İsmail Duru )

2: "Mutlak Karanlık"ta ter döken madenci ( Zonguldak - Cem Özdel )

3: Kutsal topraklarda hac coşkusu ( Mekke - Mehmet Kaman )

http://www.aa.com.tr/tr/kurumsal-haberler/113513--aa-yilin-fotograflari-oylamasi-sonuclandi