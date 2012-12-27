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Anadolu Ajansı, yılın en iyi fotoğraflarını belirledi

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Daha önce duyurusunu yaptığımız Anadolu Ajansı yılın en iyi fotoğrafını seçiyor yarışması sona erdi. Yarışma sonucunda "Haber" ve "Yaşam" kategorilerinde 2012'nin en iyi fotoğrafları belirlendi.
Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından yıl boyunca  dünya ve Türkiye gündemi hakkında çekilen ve Anadolu Ajansı fotoğraf editörleri tarafından belirlenen 36 fotoğraf halk oylamasına sunulmuştu. Yapılan oylama sonucunda "Haber" ve "Yaşam" kategorilerinde 2012 yılının en iyi fotoğrafları belirlendi.
Haber kategorisinde derece alan ilk üç fotoğraf;
1: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında öle iki bebeğin cenaze töreni ( Majdi Fathi - Gazze )
2: Helikopterde şehit babasının tabutuyla baş başa kalan çocuk ( Nurten Aslan - Diyarbakır )
3: Şehit babasının cenaze töreninde yere çökerek gözyaşı döken çocuk. ( Cem Özdel - Ankara ) 
Yaşam kategorisinde derece alan ilk üç fotoğraf ;
1: Çobanın heybesindeki kuzu. ( Ankara - İsmail Duru )
2: "Mutlak Karanlık"ta ter döken madenci ( Zonguldak - Cem Özdel )
3: Kutsal topraklarda hac coşkusu ( Mekke - Mehmet Kaman )

http://www.aa.com.tr/tr/kurumsal-haberler/113513--aa-yilin-fotograflari-oylamasi-sonuclandi Yorum Yaz
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Recharged 6 yıl
İlk üç resim insanın içine acıtıyor eğer insansa.Özellikle o helikopterde ki çocuk kim bilir ne düşünüyor ne biliyor ne söylendi ona.
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Shafter 6 yıl
kabeyi tavaf eden speedy gonzalesler gibi olmus tobe tobe..koptum gerci..
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asalet03 6 yıl
500px v.s
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Zenci Forvet 6 yıl
Kabe çevresinde neden insanlar koşuyormuş gibi çıkmış anlamadım.
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gokhan91 6 yıl
Cem özdel e burdan tebrikler...
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aeq2NRE3 6 yıl
Türkiye gündemi hakkında çekilen ve Anadolu Ajansı fotoğraf editörleri tarafından belirlenen 36 fotoğraf halk oylamasına sunulmuştu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Public_Enemy 6 yıl
dış basında ödül alan fotograflara baktımda, bizde fotografcılık baya bir geri...
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Ciddiyetsiz 6 yıl
boşuna demiyorlar bir tek kare herşeyi anlatmaya yeter diye. 6 fotografın 4'ünde duygulandım. içimde bir hüzün, gözlerimde birer damla yaş belirdi.
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Gürbüz G 6 yıl
Hepsi de harika ve anlamlı fotoğraflar.
Resimleri çeken fotoğrafçı arkadaşlara gönülden teşekkürler..
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