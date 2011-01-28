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Anakart satışlarında 2010'un galibi Asus oldu, ASRock üçüncülüğe yükseldi

8 yıl
15,6b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pegatron kontrolünde agresif bir yükseliş içerisine gireceği uzun süredir konuşulmakta olan ASRock, Digitimes'ın haberine göre 2010 yılını Asus ve Gigabyte'ın ardından en çok satış yapan üçüncü anakart üreticisi olarak kapattı. MSI ve ECS gibi güçlü rakiplerini geride bırakan ASRock'ın, geçtiğimiz yıl 8 milyon anakart sattığı belirtilirken, MSI ve ECS'de ise bu rakamın 7 milyon civarında olduğu ifade ediliyor. ASRock'ın satışlarında ağırlığı 50 doların altındaki maliyet odaklı çözümler oluştururken, yüksek performans tutkunlarıyla birlikte hız aşırtma meraklılarını hedef alan Extreme serisi anakart modellerinin de 2010 satışlarında güçlü bir performans sergilediği bildiriliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi geçtiğimiz yıl 8 milyon anakart satan ASRock'ın üzerinde 18 milyon adetlik satış ile Gigabyte yer alırken, kendi markasıyla en çok anakart satışı yapan isim ise 21.6 milyon ile Asus oldu ancak firma, daha önce açıkladığı 25 milyon hedefini yakalayamadı. İçerisinde bulunduğumuz 2011 yılı için Asus'un 22.7 milyon adetlik satış ile lider pozisyonunu koruyamayı, Gigabyte'ın 18-19 milyon adetlik satış gerçekleştirmeyi, ASRock'ın ise yükselişini sürdürerek 9 milyon anakart satmadyı hedeflediği bildiriliyor.

ASRock P67 Fatal1ty Professional

http://www.digitimes.com/news/a20110126PD218.html Yorum Yaz
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infom@n 8 yıl
Asus gerçekten bir numara. Çok ucuz modellerini almazsanız taş gibi cihazlar üretiyor. Asus'un ucuz modellerinden, MSI ve Gigabyte'tan çok çektim. Ama sattığım 60 küsür tane asus anakart 1 tane servise giden oldu o da M2N :)Bildiğim kadarıyla ASRock ile Asus arasında bir ortaklık var hatta bir zamanlar aynı firma olduklarına dair dedi kodular vardı.
3 kuruş fazla olsun ASUS olsun:)
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oktayd 8 yıl
asrock asus kardesler zaten.
msi neden bu arkada kalıyor anlamış degilim
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lj94 8 yıl
asus alırsan çizgi garantisinide arkana almış olursun. p5kpl-cm anakartım kasam yüzünden kısadevre yapıp yandı. ama çizgi bunu sorun yapmayıp daha iyi bir model olan p5kpl-am epu modelini yolladı. asus her zaman 1 numara olmuştur öylede kalacaktır.
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QuakeM 8 yıl
Asus Türkiye servisiyle bir münasebetim olmuştu geçen yıl. O zamandan bu zamana sattığım hiçbir sistemde Asus markalı ürün kullanmıyorum. Epox un mallarını bende çok kullandım ve hep memnun kaldım. Hala kullanan bir kaç müşterim var. Yeterince reklam yapmaması ve markasını duyuramamasından battı zannediyorum. Geçen ay 2 yıldır kullandığım MSI marka anakartı bir arkadaşıma sattım. F/P oranı çok iyi anakartlar üretiyorlar ama sanırsam görünüşü ve özellikleri bakımından çok tanınmış fazla modeli yok. Şimdi Gigabyte kullanıyorum. Fiyatı ne yüksek ne ekonomik ama içerik, tasarım ve görsellik çok iyi. Abit markayı da çok iyi bilirim. Bence yeterince marka yok eskisi gibi.
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şoray uzun yolda 8 yıl
asrock.
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toonjai 8 yıl
ahh Abit ah ! yokluğunda meydan kimlere kaldı :(
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born2bemad 8 yıl
Asus abi..yıllardır bir kere yarı yolda bırakmadı.aynen devam asus kaliteden ödün yok.pahalı ol ama kaliteli ol.varsın beğenmesinler.
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ama=neden 8 yıl
AsRock zaten Asus'un alt firmasıdır.

GigaByte'da bir ara Asus'un bünyesine katılma tehlikesi yaşadı :)

MSI geçtiğimiz yıllarda ikinciliği bile elde etmişti gerilerde kalmış.

@RockConn ;

Hangi Asus anakartın bios'undan muzdarip oldun bilmiyorum ama, asıl bios özürlü olan firma GB'dır( bir zamanlar öyleydi şimdi nasıl bilmiyorum).

Mesela n650SLI anakartının kutusunda, sitesinde herbiyerinde FSB1333 yazar ama ne hikmetse 1333 desteği 2 sene sonraki biosla gelmiştir.
Başka bir anakart son biosuyla tam bir ram özürlüsüdür 2. bios SLI da sorun çıkartır, en sorunsuz ama desteği az olan bios GB tarafından siteden kaldırılmıştır.

UltraDurable diye koca koca yazarlar, aynı dönemlerde 3 ayrı gb anakart statikten servise gider. Bir buçuk ay sonra yenilendi diye serviste yamultulmuş kartlar elinize geri verilir.
Bu arada gigabyte'ın kutu kalitesi ve içerikleri gayet iyidir, Asus'un Rog serisinine ulaşamasada.
Herneyse amacımız marka kötülemek değil, ama Asus bu alanda bir numaradır
. , Hızaşırtma performanslarından bahsetmiyorum bile.
Özellikle Gigabyte'ın TR'deki servisi intihara sebebiyet verebilir.
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The@Thing 8 yıl
ASUS tek geçerim..
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pEgaTR 8 yıl
Daha önce birkaç kez dile getirmiştim , tekrarliyim bari :-)
Asus u tek geçerim,
Asus işlemci yapsaydı alırdım ....
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enja 8 yıl
7 yıl MSİ kt 600 kulandım bi sorun yaşamadım şu anki kartımda msi 790fx-gd70 bundanda çok memnunum nazar değmez inşallah
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RockConn 8 yıl
Orijinalden alıntı: Iron Mask
Orijinalden alıntı: RockConn
Şu an Gigabyte arkadaş. Ama Epox batmamış olsaydı her zaman ilk tercihim Epox olurdu. Gigabyte'in kalitesini kutu içeriğindende anlarsınız. Bios ve notebook kasa özürlüsü ASUS son tercihimi geçin tercihim bile olmayacaktır. Herkesin karşılaştığı sorunlar görecelidir kimileri mest olmuştur ama yok arkadaş bios sorunlarından dolayı tiksindim artık.

Ben de, senin ipe sapa gelmez yorumlarından...

Yorum yapana bak :)
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Tolgá 8 yıl
Ultra Durable 3
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alpa07 8 yıl
ben servise bakarım aga.
malda sorun çıktığında karsında senın anlayan bır servıs olsun yeter.
tr dede en büyük sorun servis.
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