Anakart satışlarında 2010'un galibi Asus oldu, ASRock üçüncülüğe yükseldi

Pegatron kontrolünde agresif bir yükseliş içerisine gireceği uzun süredir konuşulmakta olan ASRock, Digitimes'ın haberine göre 2010 yılını Asus ve Gigabyte'ın ardından en çok satış yapan üçüncü anakart üreticisi olarak kapattı. MSI ve ECS gibi güçlü rakiplerini geride bırakan ASRock'ın, geçtiğimiz yıl 8 milyon anakart sattığı belirtilirken, MSI ve ECS'de ise bu rakamın 7 milyon civarında olduğu ifade ediliyor. ASRock'ın satışlarında ağırlığı 50 doların altındaki maliyet odaklı çözümler oluştururken, yüksek performans tutkunlarıyla birlikte hız aşırtma meraklılarını hedef alan Extreme serisi anakart modellerinin de 2010 satışlarında güçlü bir performans sergilediği bildiriliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi geçtiğimiz yıl 8 milyon anakart satan ASRock'ın üzerinde 18 milyon adetlik satış ile Gigabyte yer alırken, kendi markasıyla en çok anakart satışı yapan isim ise 21.6 milyon ile Asus oldu ancak firma, daha önce açıkladığı 25 milyon hedefini yakalayamadı. İçerisinde bulunduğumuz 2011 yılı için Asus'un 22.7 milyon adetlik satış ile lider pozisyonunu koruyamayı, Gigabyte'ın 18-19 milyon adetlik satış gerçekleştirmeyi, ASRock'ın ise yükselişini sürdürerek 9 milyon anakart satmadyı hedeflediği bildiriliyor.

ASRock P67 Fatal1ty Professional

http://www.digitimes.com/news/a20110126PD218.html