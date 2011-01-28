Anakart satışlarında 2010'un galibi Asus oldu, ASRock üçüncülüğe yükseldi

Pegatron kontrolünde agresif bir yükseliş içerisine gireceği uzun süredir konuşulmakta olan ASRock, Digitimes'ın haberine göre 2010 yılını Asus ve Gigabyte'ın ardından en çok satış yapan üçüncü anakart üreticisi olarak kapattı. MSI ve ECS gibi güçlü rakiplerini geride bırakan ASRock'ın, geçtiğimiz yıl 8 milyon anakart sattığı belirtilirken, MSI ve ECS'de ise bu rakamın 7 milyon civarında olduğu ifade ediliyor. ASRock'ın satışlarında ağırlığı 50 doların altındaki maliyet odaklı çözümler oluştururken, yüksek performans tutkunlarıyla birlikte hız aşırtma meraklılarını hedef alan Extreme serisi anakart modellerinin de 2010 satışlarında güçlü bir performans sergilediği bildiriliyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi geçtiğimiz yıl 8 milyon anakart satan ASRock'ın üzerinde 18 milyon adetlik satış ile Gigabyte yer alırken, kendi markasıyla en çok anakart satışı yapan isim ise 21.6 milyon ile Asus oldu ancak firma, daha önce açıkladığı 25 milyon hedefini yakalayamadı. İçerisinde bulunduğumuz 2011 yılı için Asus'un 22.7 milyon adetlik satış ile lider pozisyonunu koruyamayı, Gigabyte'ın 18-19 milyon adetlik satış gerçekleştirmeyi, ASRock'ın ise yükselişini sürdürerek 9 milyon anakart satmadyı hedeflediği bildiriliyor.
http://www.digitimes.com/news/a20110126PD218.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3 kuruş fazla olsun ASUS olsun:)
msi neden bu arkada kalıyor anlamış degilim
GigaByte'da bir ara Asus'un bünyesine katılma tehlikesi yaşadı :)
MSI geçtiğimiz yıllarda ikinciliği bile elde etmişti gerilerde kalmış.
@RockConn ;
Hangi Asus anakartın bios'undan muzdarip oldun bilmiyorum ama, asıl bios özürlü olan firma GB'dır( bir zamanlar öyleydi şimdi nasıl bilmiyorum).
Mesela n650SLI anakartının kutusunda, sitesinde herbiyerinde FSB1333 yazar ama ne hikmetse 1333 desteği 2 sene sonraki biosla gelmiştir.
Başka bir anakart son biosuyla tam bir ram özürlüsüdür 2. bios SLI da sorun çıkartır, en sorunsuz ama desteği az olan bios GB tarafından siteden kaldırılmıştır.
UltraDurable diye koca koca yazarlar, aynı dönemlerde 3 ayrı gb anakart statikten servise gider. Bir buçuk ay sonra yenilendi diye serviste yamultulmuş kartlar elinize geri verilir.
Bu arada gigabyte'ın kutu kalitesi ve içerikleri gayet iyidir, Asus'un Rog serisinine ulaşamasada.
Herneyse amacımız marka kötülemek değil, ama Asus bu alanda bir numaradır . , Hızaşırtma performanslarından bahsetmiyorum bile.
Özellikle Gigabyte'ın TR'deki servisi intihara sebebiyet verebilir.
Asus u tek geçerim,
Asus işlemci yapsaydı alırdım ....
Yorum yapana bak :)
malda sorun çıktığında karsında senın anlayan bır servıs olsun yeter.
tr dede en büyük sorun servis.