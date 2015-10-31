Anakart ve ekran kartı tek bir pakette!

Bilgisayar pazarında yaşanan daralma sadece bilgisayar üreticilerini değil bileşen üreticilerini de olumsuz etkiliyor. Hazır sistem cephesindeki kampanyaların yanında bileşen pazarında da önemli bir kampanyanın temelleri atılıyor. Artık anakart ve ekran kartı bir arada.





Tayvan'dan gelen bilgilere göre üreticiler anakart ve ekran kartını tek bir pakette satarak satışlarını artırmayı hedefliyor. Bu yöntemi benimseyen Asus sadece Çin'de bu yıl 2 milyon ekran kartı, 10 milyon da anakart satacak. Paket kampanyası özellikle toplama sistem meraklılarının ilgisini çekiyor.





Asus haricinde MSI da paket kampanyasına başlayan diğer bir firma. Bilgisayar pazarındaki gerilemeden etkilenmek istemeyen MSI yeni kampanya sayesinde Çin'de her ay ekran kartı satışlarını artırıyor. Üreticilerin Çin'e önem vermelerinin sebebi ise Batı pazarının gerek ekonomik sıkıntılar gerekse de doyuma ulaşması nedeniyle artık beklenen ilgiyi göstermemesi. Çinli tüketiciler ise halen hazır sistem ve bileşen ürünlerine ilgi göstermeye devam ediyor.





Tek paket kampanyası için iyi bir tedarik zinciri yönetimi şart. Asus, MSI, Colorful Technology bu dengeyi iyi kurduğu için iki ayrı bileşeni tek bir pakette verebiliyor ancak Gigabyte halen gerekli tedariği yapamadığı için paket kampanyasına başlayamadı. Firma bu yıl Çin'de 9.5 milyon anakart satmayı hedefliyor. Ekran kartı satışlarında ise MSI onu yakalamış durumda. Bu kampanyanın Batı pazarlarına gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

http://hexus.net/business/news/components/87683-asus-bundles-motherboards-graphics-cards-double-sales/