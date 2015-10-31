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Anakart ve ekran kartı tek bir pakette!

Bilgisayar pazarındaki gerileme üreticileri farklı stratejilere yönlendiriyor. Şimdi yeni trend anakart ve ekran kartının tek pakette tüketicilere sunulması.
3 yıl
10,7b
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20
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Anakart ve ekran kartı tek bir pakette!

Bilgisayar pazarında yaşanan daralma sadece bilgisayar üreticilerini değil bileşen üreticilerini de olumsuz etkiliyor. Hazır sistem cephesindeki kampanyaların yanında bileşen pazarında da önemli bir kampanyanın temelleri atılıyor. Artık anakart ve ekran kartı bir arada.

Tayvan'dan gelen bilgilere göre üreticiler anakart ve ekran kartını tek bir pakette satarak satışlarını artırmayı hedefliyor. Bu yöntemi benimseyen Asus sadece Çin'de bu yıl 2 milyon ekran kartı, 10 milyon da anakart satacak. Paket kampanyası özellikle toplama sistem meraklılarının ilgisini çekiyor. 

Asus haricinde MSI da paket kampanyasına başlayan diğer bir firma. Bilgisayar pazarındaki gerilemeden etkilenmek istemeyen MSI yeni kampanya sayesinde Çin'de her ay ekran kartı satışlarını artırıyor. Üreticilerin Çin'e önem vermelerinin sebebi ise Batı pazarının gerek ekonomik sıkıntılar gerekse de doyuma ulaşması nedeniyle artık beklenen ilgiyi göstermemesi. Çinli tüketiciler ise halen hazır sistem ve bileşen ürünlerine ilgi göstermeye devam ediyor. 

Tek paket kampanyası için iyi bir tedarik zinciri yönetimi şart. Asus, MSI, Colorful Technology bu dengeyi iyi kurduğu için iki ayrı bileşeni tek bir pakette verebiliyor ancak Gigabyte halen gerekli tedariği yapamadığı için paket kampanyasına başlayamadı. Firma bu yıl Çin'de 9.5 milyon anakart satmayı hedefliyor. Ekran kartı satışlarında ise MSI onu yakalamış durumda. Bu kampanyanın Batı pazarlarına gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.  

http://hexus.net/business/news/components/87683-asus-bundles-motherboards-graphics-cards-double-sales/ Yorum Yaz
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savasserter 3 yıl en beğenilen
Bu olay bizde en çok satcı firmaların işine yarar. Distribütörden ucuza ikili set olarak alıp ayrı ayrı pahalıya satarlar. Tıpkı bazı marketlerin bebek bezine yapışık promosyon ıslak mendilleri çıkararıp sattığı gibi. Keşke olsa diyecem ama o iş bizde yaş, çünkü zihniyet bozuk.
Bu olay bizde en çok satcı firmaların işine yarar. Distribütörden ucuza ikili set olarak alıp ayrı ayrı pahalıya satarlar. Tıpkı bazı marketlerin bebek bezine y...
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Aslanhan. 3 yıl
Paket olarak alınca fiyatlar düşüyorsa ne ala, yoksa hiçbir anlamı yok.
1 Yanıt Yanıtla +16
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mehmet4428 3 yıl
Bende sandım anakarta güçlü entegre GPU yapacaklar. :D
Fiyatlar tek fiyatına göre düşük olursa ilgi çeker diğer türlü hiç bir farkı olmaz.
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DH Misafiri 3 yıl
Çin durursa dünya durur ABD doları itibarsızlaşır. Doları ayakta tutan Çin'in dolar kullanmasıdır. gereksiz yere ABD ye kazandırıyorlar.
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Citizen 3 yıl
????
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Citizen 3 yıl
O?O?
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Citizen 3 yıl
Güzel ??
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gurkanse 3 yıl
he yavrum he! daha çinde yapacakta yok avrupaya getirecekte sonra bize gelecek.zaten akp seçildi.dolar az da olsa düşebilir diye umutluyum.düşerse gider alırım.böyle haberler yapıp milleti ne diye umutlandırıyorsunuz.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bu şirket,
bu kafa ile
bataR !


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elfgözlülegolas 3 yıl
fiyatlar ucuzlarsa cok iyi ama bizde tutmaz gibi bu
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elfgözlülegolas 3 yıl
fiyatlar ucuzlarsa cok iyi ama bizde tutmaz gibi bu
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cceviz 3 yıl
Ayrı ayrı alıma göre en aşağı 30% ucuz olursa tutar
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kadirirdem 3 yıl
@savasseter çok haklı eğer öyle olursa bizde işe yaramaz...
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