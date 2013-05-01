Analiz : 13 milyon Facebook kullanıcısı gizlilik ayarlarına hiç dokunmadı





Sosyal ağlar üzerinde özel hayatlarımızı daha çok paylaştığımız son dönemlerde gizlilik ihlallerine karşı kullanıcılar sürekli uyarılıyor ve servisler de kendi gizlilik ayarlarını kullanıcıların değiştireceği şekilde optimize ediyor.





Ancak yapılan analizler önemli sayıda kullanıcının gizliliğe pek de önem vermedini ortaya koyuyor. Kullanıcı sayısı 1 milyarı geride bırakan Facebook üzerinde yapılan bir analize göre, 13 milyon kullanıcının gizlilik ayarlarına hiç dokunmadığı ortaya çıkmış.





Kullanıcıların yüzde 28'i gönderilerini arkadaşları dışında daha geniş bir kullanıcı kitlesine paylaşırken, yüzde 11'i de bilmediği kişilerin uzaktan hesaplarına erişmeye çalıştığını belirtmiş.





Graph Search ile kullanıcıların resim, video, konum, gönderi gibi paylaşımlarına daha kolay erişim imkanı sunulmaya başladığı için gizlilik ayarlarının gözden geçirilmesi tavsiye ediliyor.





Örneğin işverenlerin yüzde 91'i Facebook üzerinden çalışanların özel hayatlarındaki aktivitelerini incelediğini belirtiyor. Bunun yanında fotoğraflarda arkadaşlarınızın sizi etiketlediği durumların da gözden kaçmaması gerektiği uyarısı yapılıyor. Bir kullanıcı ağında bu şekilde ortalama 97000 fotoğraf yer aldığı tahmin ediliyor.





Ayrıca konumlama paylaşımlarının ve konumlama etiketlerinin de gizlilik ayarlarının yapılması tavsiye ediliyor.





http://mashable.com/2013/04/30/facebook-graph-search-privacy-infographic/