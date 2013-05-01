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Analiz : 13 milyon Facebook kullanıcısı gizlilik ayarlarına hiç dokunmadı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : 13 milyon Facebook kullanıcısı gizlilik ayarlarına hiç dokunmadı

Sosyal ağlar üzerinde özel hayatlarımızı daha çok paylaştığımız son dönemlerde gizlilik ihlallerine karşı kullanıcılar sürekli uyarılıyor ve servisler de kendi gizlilik ayarlarını kullanıcıların değiştireceği şekilde optimize ediyor.

Ancak yapılan analizler önemli sayıda kullanıcının gizliliğe pek de önem vermedini ortaya koyuyor. Kullanıcı sayısı 1 milyarı geride bırakan Facebook üzerinde yapılan bir analize göre, 13 milyon kullanıcının gizlilik ayarlarına hiç dokunmadığı ortaya çıkmış. 

Kullanıcıların yüzde 28'i gönderilerini arkadaşları dışında daha geniş bir kullanıcı kitlesine paylaşırken, yüzde 11'i de bilmediği kişilerin uzaktan hesaplarına erişmeye çalıştığını belirtmiş.

Graph Search ile kullanıcıların resim, video, konum, gönderi gibi paylaşımlarına daha kolay erişim imkanı sunulmaya başladığı için gizlilik ayarlarının gözden geçirilmesi tavsiye ediliyor. 

Örneğin işverenlerin yüzde 91'i Facebook üzerinden çalışanların özel hayatlarındaki aktivitelerini incelediğini belirtiyor. Bunun yanında fotoğraflarda arkadaşlarınızın sizi etiketlediği durumların da gözden kaçmaması gerektiği uyarısı yapılıyor. Bir kullanıcı ağında bu şekilde ortalama 97000 fotoğraf yer aldığı tahmin ediliyor.

Ayrıca konumlama paylaşımlarının ve konumlama etiketlerinin de gizlilik ayarlarının yapılması tavsiye ediliyor.


http://mashable.com/2013/04/30/facebook-graph-search-privacy-infographic/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teknoforum-bs 6 yıl
her onune gelen bilgisayarı bir tek açıp kapamayı bilen milyonlarca insan olduğunu ve bir çok kişinin bir den çok fake hesap sahibi olduğunu varsayarsak bu rakam gerçektende çok az
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dere.beyi 6 yıl
ulen herkesin zaten 10 tane face hesabı mevcut fake hesaptan insanların gerçek olduğunu bile anlayamıyoruz artık kim takar o güvenliği
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depelerx 6 yıl
Facebook gizlilik ihlali konusunda biraz fazla ileri gittiği için geçenlerde senelerdir açık olan profilimi kapattım. İnsanı resmen enayi yerine koyuyorlar.
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darkaura 6 yıl
masaustundeki ikonlari duzenlemekden aciz onmilyonlarca kullanici oldugunu dusununce az bile
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LÜTFENBEKLEYİNİZ 6 yıl
fake hesaplardır onlar güvenlik problemi pek te önemli değil :D
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BoSS03 6 yıl
O 13 milyon kişi facebook a www.facebook.com yazarak değil de google dan facebook diye aratıp girenler ;). Facebook un mavisini görsün tamam
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