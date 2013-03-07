Analiz : 7 inçlik Android tabletler ilk çeyrekte iPad'i geride bırakacak





Kindle Fire ile Amazon'un önünü açtığı 7 inçlik tablet segmentine, hem Çinli firmalar hem de Apple, Samsung, Asus gibi firmaların girmesiyle rekabet en üst seviyeye çıktı. iPad mini ile Apple'ın 10 milyon civarında satış yapmış olduğu tahminlerine rağmen analizler Android tabletlerin üstünlüğüne işaret ediyor.





NPD tarafından yapılan analizlere göre 7 inçlik tabletlerin satış ve internet trafiği rakamları 10 inçlik modellere göre henüz geride olsa da yılın ilk çeyrek tahminlerine göre Android tabletlerin iPad modellerine üstünlüğü olacak.





Tablet ekran tedarik rakamlarına bağlı elde edilen veriler 7 inçlik Android tabletlerin iPad ve iPad mini modellerinin satışlarını geride bırakacağını gösteriyor. Yılın ilk çeyreğinde 7 inçlik modeller yüzde 57 pazar payına ulaşırken, iPad modelleri ise yüzde 40 oranında kalacak. 7 inçlik Android tabletlerin büyüme hızının iPad modellerinden daha fazla olduğuna da dikkat çekiliyor.





4 çekirdekli ve uygun fiyatlı 7 inçlik tablet modellerinin hızla artması orana katkı yaparken, gelişmekte olan ülke pazarlarında da bu tabletlere rağbet oldukça fazla.

http://m.androidauthority.com/android-overtake-ipad-165060/