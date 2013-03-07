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Analiz : 7 inçlik Android tabletler ilk çeyrekte iPad'i geride bırakacak

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : 7 inçlik Android tabletler ilk çeyrekte iPad'i geride bırakacak

Kindle Fire ile Amazon'un önünü açtığı 7 inçlik tablet segmentine, hem Çinli firmalar hem de Apple, Samsung, Asus gibi firmaların girmesiyle rekabet en üst seviyeye çıktı. iPad mini ile Apple'ın 10 milyon civarında satış yapmış olduğu tahminlerine rağmen analizler Android tabletlerin üstünlüğüne işaret ediyor.

NPD tarafından yapılan analizlere göre 7 inçlik tabletlerin satış ve internet trafiği rakamları 10 inçlik modellere göre henüz geride olsa da yılın ilk çeyrek tahminlerine göre Android tabletlerin iPad modellerine üstünlüğü olacak.

Tablet ekran tedarik rakamlarına bağlı elde edilen veriler 7 inçlik Android tabletlerin iPad ve iPad mini modellerinin satışlarını geride bırakacağını gösteriyor. Yılın ilk çeyreğinde 7 inçlik modeller yüzde 57 pazar payına ulaşırken, iPad modelleri ise yüzde 40 oranında kalacak. 7 inçlik Android tabletlerin büyüme hızının iPad modellerinden daha fazla olduğuna da dikkat çekiliyor.

4 çekirdekli ve uygun fiyatlı 7 inçlik tablet modellerinin hızla artması orana katkı yaparken, gelişmekte olan ülke pazarlarında da bu tabletlere rağbet oldukça fazla. 

http://m.androidauthority.com/android-overtake-ipad-165060/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
google nexus 7 en iyi androidli tablet.
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alp0007 6 yıl
Hem 7 inçlik Android tabletim hem de iPad'im var. Android tableti neredeyse hiç kullanmıyorum. Bence android tabletlerde bazı kalite standartlarının olması lazım.
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J0K3R61 6 yıl
telefonda bende android tercih ediyorum ama tablette ipad suan icin daha kullanisli ve tasarim olarak daha iyi bu bi gerçek yiğidi öldür ama hakkini yeme.
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balcis 6 yıl
"siz hepiniz ben tek" ;)
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arel.gr 6 yıl
el altinda,sagda,solda atilan bi 7'' ligin varolmasini bilmek iyi ruh hali saglar!
bu tabiiki herhangi bi apple urunu olmayacak....
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Soul741 6 yıl
Dexter61
Bi gidin ya :D İpad nerede dandik android tabletler nerede

img26.imageshack.us/...
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Dexter61 6 yıl
Bi gidin ya :D İpad nerede dandik android tabletler nerede
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MyCoDeR 6 yıl
Valla bende alıcaktım vatandan pirana'nın 7'lık olanını son anda vaz geçtim.
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12 Angry Men 6 yıl
Telefon'da android taraftarıyım, ama tablet alsaydım ipad alırdım daha kullanışlı geliyor bana.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Onlarca model tek modelle yarışıyor olsun bu kadar da ..
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